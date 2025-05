Update: So läuft der Auf- und Abstieg in den Krefelder Kreisligen

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Kempen-Krefeld für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Die Bezirksligisten des Kreises Kempen-Krefeld sind in der Saison 2024/25 auf zwei Gruppen verteilt, was bedeutete, dass am Ende laut Abstiegsplan des Kreises bis zu sechs Mannschaften absteigen konnten. Noch sind einer bis vier Absteiger denkbar. Klar war schon einmal, dass der Kreis nicht ganz ohne Absteiger auskommen konnte, weil der SC Waldniel seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Eine weitere Voraussetzung hat mit dem erweiterten Aufstieg in die Bezirksliga zu tun, denn der Kreis ist nach Wuppertal der zweite Kreis, der davon in dieser Saison profitiert. Da sich die Lage in der Regionalliga für den Niederrhein positiv entwickelt hat, ist das der Fall. Somit steigen Meister und Vizemeister aus der Kreisliga A Kempen-Krefeld in die Bezirksliga auf.

Der Abstieg in die Kreisliga B richtet sich nach der Zahl der Bezirksliga-Absteiger in den Kreis. Bliebe es bei einem Absteiger in der Bezirksliga, so müssten zwei Teams aus der Kreisliga A absteigen. Werden es zwei, müssen drei Teams runter, bei drei Bezirksliga-Absteigern wären es dann vier. Fünf Teams müssen aus der Kreisliga A absteigen, wenn es vier Bezirksliga-Absteiger gibt.

Die Aufstiegsregelung in der Kreisliga B ist hingegen weit schneller erklärt. Hier steigen genau vier Teams auf, ganz gleich, was in der Bezirksliga passiert.Es wird also eine Aufstiegsrunde der drei Zweitplatzierten aus der Kreisliga B notwendig, um den vierten Aufsteiger zu ermitteln. Komplexer wird es dann wieder beim Abstieg aus der Kreisliga B. Hier müssen insgesamt drei Mannschaften absteigen, wenn es einen oder zwei Bezirksliga-Absteiger geben sollte. Bei drei Absteigern aus der Bezirksliga wären es dann vier, bei vier würde es insgesamt fünf B-Liga-Mannschaften treffen. Vier und fünf Absteiger würden dann also eine Abstiegsrunde der drei Vorletzten zur Ermittlung des vierte und eventuell fünften Absteigers bedeuten.

In der Kreisliga C steigen plangemäß so lange vier Mannschaften in die Kreisliga B auf, wie es zwei oder mehr Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt. Sollte es bei dem einen Absteiger bleiben oder es werden zwei, steigen fünf Mannschaften auf, es ist also in allen möglichen Fällen eine Aufstiegsrunde notwendig, in der die Zweiten einen oder zwei weitere Aufsteiger ermitteln.

Wie mit punktgleichen Teams umzugehen ist, hatten die Kreise lange für sich selbst geregelt. Nun gibt der Verband seit der Saison 2024/24 für alle Kreise das Vorgehen vor: Es zählt weder die Tordifferenz, noch der direkte Vergleich. Sind Teams auf maßgeblichen Plätzen für Auf- oder Abstieg punktgleich, so werden Entscheidungsspiele angesetzt - mit Hin- und Rückspiel, im Zweifel auch mit Verlängerung im Anschluss an die zweite Partie. Bei mehr als zwei punktgleichen Teams ist auch eine Spielrunde möglich, bei vier oder mehr Teams auch in Form eine K.O.-Runde. Diese Spiele könnten also vor eventuellen Entscheidungsspielen notwendig werden.

Ihr habt einen Fehler bemerkt oder es hat sich noch etwas verändert oder muss präzisiert werden? Dann meldet Euch gerne bei uns unter fupa@rp-digital.de , wir passen dann die Texte an.