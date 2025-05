Update: So läuft der Auf- und Abstieg in den Essener Kreisligen

So läuft der Auf- und Abstieg in den Essener Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Essen für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Beide Meister der Kreisliga A steigen auf Fest steht schon einmal, dass der Kreis Essen in dieser Saison nicht vom erweiterten Aufstieg profitieren wird. Dennoch stehen dem Kreis zwei Aufsteiger in die Bezirksliga zu, so dass beide Meister der Kreisliga A direkt aufsteigen, ohne noch in Entscheidungsspiele zu müssen, was es ja auch schon gab. Alles weitere richtet sich danach, wie viele Vereine aus dem Kreis Essen in der Bezirksliga absteigen müssen. Die Essener Teams sind auf zwei Gruppen verteilt, es konnen maximal sechs Mannschaften absteigen. Es steht aber schon fest, dass es mit der TGD Essen bei einem Absteiger bleiben wird. Wäre der Maximalfall eingetreten, so hätten in der Kreisliga A tatsächlich zehn Mannschaften absteigen müssen, also jeweils fünf Mannschaften pro Gruppe. Mit jedem Team, das weniger aus der Bezirksliga in den Kreis absteigt, bleibt aber auch ein Team mehr in der Kreisliga A. Das bedeutet: Es müssen am Ende fünf Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Das hat also zur Folge, dass es Entscheidungsspiele der beiden Drittletzten aus den beiden Gruppen der Kreisliga A gibt.

Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B wahrscheinlich Die Anzahl der Aufsteiger in der Kreisliga B unterliegt solchen Schwankungen indes nicht. Hier steigen aus den drei Gruppen jeweils zwei Mannschaften auf, es wird also insgesamt sechs neue A-Ligisten geben. Der Abstieg aus der Kreisliga B läuft vergleichbar zur Kreisliga A ab. Im günstigsten Fall, also wenn es keine Absteiger aus der Bezirksliga gegegen hätte, hätten nur insgesamt vier B-Ligisten absteigen müssen. Auch hier gibt es also fünf Absteiger. Die Relegation wird also als eine Dreierrunde der Vorletzten aus der Kreisliga B angesetzt, zwei der drei Teams müssen am Ende absteigen.