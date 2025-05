Update: So läuft der Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen

So läuft der Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Düsseldorf für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Vorab ist schon einmal klar, dass der Fußballkreis Düsseldorf in der laufenden Saison nicht vom zusätzlichen Aufstieg in die Bezirksliga profitieren wird, der durch ein positives Abschneiden der FVN-Vereine in der Regionalliga möglich ist. Dennoch gibt es sehr gute Nachrichten für die Vereine in der Düsseldorfer Kreisliga A, steigen dort doch diesmal auf jeden Fall zwei Mannschaften in die Bezirksliga auf - komme was wolle. Zwei bis vier Absteiger in der Kreisliga A

Die Zahl der Absteiger in die Kreisliga B hängt derweil davon ab, wie viele Mannschaften aus dem Kreis Düsseldorf in der Bezirksliga absteigen müssen. So müssten nur zwei Mannschaften in der Kreisliga A absteigen, wäre der Kreis in der Bezirksliga ohne Absteiger geblieben. Das ist durch den Abstieg des SC West aber nicht mehr möglich. Gibt es dort hingegen einen oder zwei Absteiger, so würde es in der Kreisliga A dann drei Mannschaften erwischen. Sogar vier Absteiger gibt es in der Kreisliga A, wenn drei oder vier Düsseldorfer Bezirksligisten in die Kreisliga A müssten. Mehr Absteiger sind nicht möglich, weil alle Düsseldorfer Bezirksligisten in Gruppe 1 spielen. Auch die Zahl der Aufsteiger in der Kreisliga B ist an die Bezirksliga-Absteiger gekoppelt. So steigen vier B-Ligisten auf, also zwei je Gruppe, wenn es nicht mehr als einen Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt, was nur theoretisch noch möglich erscheint. Drei Aufsteiger in der Kreisliga B würde es geben, sollten aus der Bezirksliga zwei oder drei Düsseldorfer Teams absteigen. Es müssten also Entscheidungsspiele der beiden Zweiten der Gruppen durchgeführt werden. Nur für den Fall, dass es die maximal möglichen vier Bezirksliga-Absteiger in Düsseldorf geben würde, steigen lediglich die beiden Meister der Kreisliga B auf.