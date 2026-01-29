Update: Schweinfurt vs. Jahn kann stattfinden

So präsentiert sich die Schweinfurter Arena am Donnerstagnachmittag. – Foto: IMAGO / Max Kilian

Das Auswärtsspiel des SSV Jahn Regensburg am Samstag (Anpfiff: 16.30 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt 05 stand zunächst auf der Kippe. Schneebedeckt kamen Rasen, Tribünen und Fußwege in der Riedel Bau Arena daher. Am frühen Donnerstagnachmittag gaben die Schnüdel grünes Licht: Das bayerische Duell in der 3. Liga kann stattfinden! Mit vereinten Kräften wurden das Stadion geräumt – auch dank eines Aufrufs des Vereins in den sozialen Netzwerken. Und auch das Spielfeld selbst wird dank der Rasenheizung immer grüner (siehe Titelbild). „Dank eurer fleißigen Hilfe fällt uns nichts ein, was einem Anpfiff am Samstag im Weg stehen sollte“, bedankt sich der FCS bei den freiwilligen „Schneeschippern“.

Das war die ursprüngliche Meldung:



Zwei Spiele, keine Punkte, 0:5 Tore. Der SSV Jahn hat im neuen Spieljahr einen klassischen Fehlstart hingelegt. Blutleer, ohne Zugriff und einfallslos im Angriffsspiel: Zuletzt präsentierte sich das Team von Trainer Michael Wimmer erschreckend schwach bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Spitzenreiter MSV Duisburg. Die positiven Eindrücke der kurzen Wintervorbereitung sind schon wieder verpufft.



Die Abstiegszone der 3. Liga rückt wieder bedrohlich nah und der Jahn steht mehr denn je unter Zugzwang. Daher soll am kommenden Samstag unbedingt der Turnaround geschafft werden. Erneut packen die Regensburger ihre Koffer, sind beim abgeschlagenen Tabellenletzten und Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 zu Gast. Im Hinspiel hatten Eichinger, Wurm & Co. klar mit 3:0 die Nase vorn. Ob das bayerische Duell überhaupt stattfinden kann, ist angesichts der starken Schneefälle der letzten Tagen allerdings unklar.



Im fränkischen Raum gab es zum Teil sogar Rekordschneefälle. Davon blieb auch Schweinfurt und die Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion nicht verschont. Seit Wochenbeginn gleicht das Fußballstadion einer Winterlandschaft. Am Dienstag posteten die „Schnüdel“ auf ihren sozialen Kanälen einige Bilder, die nichts Gutes verheißen lassen. Eine dicke Schneeschicht bedeckt den Rasen, die weitläufige Stehplatz-Kurve und den Eingangsbereich vorm Stadion. Für Donnerstag- und Freitag-Nachmittag rufen die Unterfranken freiwillige Helfer dazu auf, beim Schneeräumen mitzuhelfen.



„Wir tun alles dafür, dass das Spiel stattfinden kann“, lässt sich Schweinfurts Pressesprecherin Sabine Düll zunächst im „Kicker“ zitieren. „Wir müssen Tag für Tag abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt“, ergänzt sie. Nicht nur der Rasen, sondern auch die Tribünen sowie die Zuwege zum Stadion müssen freigeräumt werden. Noch ist unklar, ob das bis Samstag klappt. Für den heutigen Donnerstag sind nochmal leichte Schneefälle vorhergesagt, anschließend soll es bis zum Spieltag dann nicht mehr schneien.