Update - Saison 2025/2026: So laufen Auf- und Abstieg

2026-03-13T07:45:35.464Z
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Wie laufen der Aufstieg und Abstieg in der Saison 2025/2026 von der Oberliga bis zur Landesliga und auch in den 12 Bezirken? Hier kommen die Infos des Württembergischen Fußballverbands (WFV) dazu:
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Oberliga Baden-Württemberg
Staffelgröße (Ist): 18
Normalzahl (Soll): 18 Absteiger: 2-6
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Regionalliga Südwest auf Zweitplatzierter spielt eine Aufstiegsrunde gegen die Zweitplatzierten der Oberliga Hessen und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Dreier-Vergleich, je ein Heim- und ein Auswärtsspiel)
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest: 1-2 Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest Anzahl der Aufsteiger aus der Verbandsliga: 4
Anzahl der Absteiger: 2-6 2 Absteiger, wenn zwei Mannschaften aufsteigen und keine Mannschaft in die Oberliga BW absteigt 3 Absteiger bei einem Aufsteiger und keinem Absteiger aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und einem Absteiger aus der RL 4 Absteiger bei einem Aufsteiger und einem Absteiger aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 2 Absteigern aus der RL 5 Absteiger bei einem Aufsteiger und 2 Absteigern aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 3 Absteigern aus der RL 6 Absteiger bei einem Aufsteiger und 3-6 Absteigern aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 4-6 Absteigern aus der RL
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Verbandsliga Württemberg
Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16 Absteiger: 5 (4-9)
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Oberliga BW auf Zweitplatzierter spielt Aufstiegsrunde gegen Baden/Südbaden (wfv-Vertreter trifft auf den Sieger aus dem Baden-Südbaden-Vergleich, Modus Hin- und Rückspiel)
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Absteiger aus der Oberliga BW: 0-6 Anzahl der Aufsteiger aus den Landesligen: 4
Anzahl der Absteiger: 4-9 4 Absteiger bei keinem Absteiger aus der Oberliga BW 5 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus der Oberliga BW 6 Absteiger bei 3 Absteigern aus der Oberliga BW 7 Absteiger bei 4 Absteigern aus der Oberliga BW 8 Absteiger bei 5 Absteigern aus der Oberliga BW 9 Absteiger bei 6 Absteigern aus der Oberliga BW
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Landesliga, Staffel 1
Staffelgröße (Ist): 16
Normalzahl (Soll): 16 Absteiger: 3 (2-5)
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3 Anzahl der Absteiger aus der VL: 0-5
Anzahl der Absteiger: 2-5 2 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga 3 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga 4 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga 5 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga
Mögliche Absteiger aus der VL: 4 Spfr. Schwäbisch Hall FSV Waiblingen VfR Heilbronn SV Fellbach
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Landesliga, Staffel 2
Staffelgröße (Ist): 16
Normalzahl (Soll): 16 Absteiger: 3 (2-7)
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3 Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-6
Anzahl der Absteiger: 2-6 2 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga 3 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga 4 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga 5 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga 6 Absteiger bei 5 Absteigern aus Verbandsliga 7 Absteiger bei 6 Absteigern aus Verbandsliga
Mögliche Absteiger aus der VL: 6 FC Esslingen SF Dorfmerkingen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach TSV Oberensingen Calcio Leinfelden-Echterdingen TSV Weilimdorf
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Landesliga, Staffel 3
Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16 Absteiger: 4 (3-6)
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3 Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-4
Anzahl der Absteiger: 3-6 3 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga 4 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga 5 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga 6 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga
Mögliche Absteiger aus der VL: 4 FC Holzhausen Young Boys Reutlingen TSG Tübingen FC Rottenburg
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Landesliga, Staffel 4
Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16 Absteiger: 4 (3-5)
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Aufstieg: Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation
Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger: Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3 Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-3
Anzahl der Absteiger: 4-5 3 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga 4 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga 5 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga
Mögliche Absteiger aus der VL: 3 SSV Ehingen-Süd TSV Berg VfB Friedrichshafen