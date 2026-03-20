 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Update - Saison 2025/2026: So laufen Auf- und Abstieg

Vom Württembergischen Fußballverband (WFV) kommen wichtige Infos.

von red/pm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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Wie laufen der Aufstieg und Abstieg in der Saison 2025/2026 von der Oberliga bis zur Landesliga und auch in den 12 Bezirken? Hier kommen die Infos des Württembergischen Fußballverbands (WFV) dazu:

– Foto: WFV-Grafik

– Foto: WFV-Grafik

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Oberliga Baden-Württemberg

Staffelgröße (Ist): 18
Normalzahl (Soll): 18
Absteiger: 2-6

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Regionalliga Südwest auf
  • Zweitplatzierter spielt eine Aufstiegsrunde gegen die Zweitplatzierten der Oberliga Hessen und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Dreier-Vergleich, je ein Heim- und ein Auswärtsspiel)

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest: 1-2
  • Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest
  • Anzahl der Aufsteiger aus der Verbandsliga: 4

Anzahl der Absteiger: 2-6

  • 2 Absteiger, wenn zwei Mannschaften aufsteigen und keine Mannschaft in die Oberliga BW absteigt
  • 3 Absteiger bei einem Aufsteiger und keinem Absteiger aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und einem Absteiger aus der RL
  • 4 Absteiger bei einem Aufsteiger und einem Absteiger aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 2 Absteigern aus der RL
  • 5 Absteiger bei einem Aufsteiger und 2 Absteigern aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 3 Absteigern aus der RL
  • 6 Absteiger bei einem Aufsteiger und 3-6 Absteigern aus der RL ODER bei 2 Aufsteigern und 4-6 Absteigern aus der RL

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Verbandsliga Württemberg

Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16
Absteiger: 5 (4-9)

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Oberliga BW auf
  • Zweitplatzierter spielt Aufstiegsrunde gegen Baden/Südbaden (wfv-Vertreter trifft auf den Sieger aus dem Baden-Südbaden-Vergleich, Modus Hin- und Rückspiel)

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Absteiger aus der Oberliga BW: 0-6
  • Anzahl der Aufsteiger aus den Landesligen: 4

Anzahl der Absteiger: 4-9

  • 4 Absteiger bei keinem Absteiger aus der Oberliga BW
  • 5 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus der Oberliga BW
  • 6 Absteiger bei 3 Absteigern aus der Oberliga BW
  • 7 Absteiger bei 4 Absteigern aus der Oberliga BW
  • 8 Absteiger bei 5 Absteigern aus der Oberliga BW
  • 9 Absteiger bei 6 Absteigern aus der Oberliga BW

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Landesliga, Staffel 1

Staffelgröße (Ist): 16
Normalzahl (Soll): 16
Absteiger: 3 (2-5)

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf
  • Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3
  • Anzahl der Absteiger aus der VL: 0-5

Anzahl der Absteiger: 2-5

  • 2 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga
  • 3 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga
  • 4 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga
  • 5 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga

Mögliche Absteiger aus der VL: 4

  • Spfr. Schwäbisch Hall
  • FSV Waiblingen
  • VfR Heilbronn
  • SV Fellbach

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Landesliga, Staffel 2

Staffelgröße (Ist): 16
Normalzahl (Soll): 16
Absteiger: 3 (2-7)

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf
  • Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3
  • Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-6

Anzahl der Absteiger: 2-6

  • 2 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga
  • 3 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga
  • 4 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga
  • 5 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga
  • 6 Absteiger bei 5 Absteigern aus Verbandsliga
  • 7 Absteiger bei 6 Absteigern aus Verbandsliga

Mögliche Absteiger aus der VL: 6

  • FC Esslingen
  • SF Dorfmerkingen
  • TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
  • TSV Oberensingen
  • Calcio Leinfelden-Echterdingen
  • TSV Weilimdorf

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Landesliga, Staffel 3

Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16
Absteiger: 4 (3-6)

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf
  • Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3
  • Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-4

Anzahl der Absteiger: 3-6

  • 3 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga
  • 4 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga
  • 5 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga
  • 6 Absteiger bei 4 Absteigern aus Verbandsliga

Mögliche Absteiger aus der VL: 4

  • FC Holzhausen
  • Young Boys Reutlingen
  • TSG Tübingen
  • FC Rottenburg

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Landesliga, Staffel 4

Staffelgröße (Ist): 17
Normalzahl (Soll): 16
Absteiger: 4 (3-5)

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Aufstieg:

  • Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf
  • Zweitplatzierter spielt Entscheidungsspiele und ggf. Relegation

Einflussfaktoren auf die Anzahl der Absteiger:

  • Anzahl der Aufsteiger aus Bezirksligen: 3
  • Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga: 0-3

Anzahl der Absteiger: 4-5

  • 3 Absteiger bei keinem Absteiger aus Verbandsliga
  • 4 Absteiger bei 1-2 Absteigern aus Verbandsliga
  • 5 Absteiger bei 3 Absteigern aus Verbandsliga

Mögliche Absteiger aus der VL: 3

  • SSV Ehingen-Süd
  • TSV Berg
  • VfB Friedrichshafen