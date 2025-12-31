[UPDATE] Rot Weiss Ahlen: Trainer- und Spieler-Gerüchte wurden geleakt

Auch die FuPa-Redaktion erfuhr nach Weihnachten unter der Hand von einem Gerücht. Die Kollegen vom RevierSport ließen die Bombe gestern platzen. Marcel Stöppel (32), aktueller Coach des TuS Hiltrup und im Sommer schon fast beim SV Westfalia Rhynern gelandet, soll vor der Vertragsunterschrift bei Rot Weiss Ahlen stehen. Dort hatte sich vor Weihnachten René Lewejohann in die Regionalliga verabschiedet. Es wäre ein Hammer im Oberliga-Abstiegskampf, wenn ein Trainer im Winter tatsächlich die Seiten wechseln sollte.
Stöppel war für FuPa zwischen den Feiertagen noch nicht zu erreichen. Hiltrups Sportlicher Leiter Raul Prieto sagt: "Es gibt aktuell nichts spruchreifes. Sobald ich mehr Informationen habe, werde ich berichten."
Die bereits von FuPa nach der Verpflichtung von Lottes Uzelac erwähnten weiteren hochkarätigen Neuzugänge wurden ebenfalls vom RevierSport geleakt. Dabei soll es sich um die Rückkehr von Ex-Profi Marvin Pourie (34) handeln, der in der vergangenen Saison mit 17 Scorerpunkten in 21 Spielen die "Lebensversicherung" der Wersekicker war. Aktuell steht der frühere dänische Erstliga-Spieler noch bei Südwest-Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unter Vertrag, und das sogar langfristig bis 2027. In der abgelaufenen Hinrunde konnte er jedoch keine Akzente setzen und stand nur fünfmal in der Startelf.
UPDATE 17 Uhr: Nach FuPa-Informationen droht der Deal aufgrund Pouries Forderungen zu platzen.
Zudem steht Top-Scorer Bernad Gllogjani auf der Einkaufsliste. Der Angreifer spielte für Türkspor Dortmund bereits in der Regionalliga West und hat in der laufenden Spielzeit 15 Scorerpunkte in 16 Spielen für den Ligarivalen erzielt. In der Saison 2023/24 war der 29-Jährige der beste Torschütze der Landesliga Staffel 3, als er für den TuS Hannibal in 22 Spielen 27 Tore schoss.