Update - Relegation im Bezirk Stuttgart/Böblingen: Paarungen, Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14 Uhr beim SV Oberjesingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter Kreisliga A1 am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Weilimdorf gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr bei der TSVgg Plattenhardt festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr bei der TSVgg Münster. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B3 und der Kreisliga B2 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim TB Untertürkheim gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Spielort ist noch offen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim TSV Jahn Büsnau. Das zweite Halbfinale entfällt. Der TSV Rohr II aus der Kreisliga B1 hat somit ein Freilos. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 14 Uhr bei den Sportfreunden Stuttgart festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B7 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim SV Nufringen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B8 und der Kreisliga A3 am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim SV Deckenpfronn gegenüber. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 14 Uhr beim FC Unterjettingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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