Update - Relegation im Bezirk Schwarzwald/Zollern: Paarungen, Termine

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In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern.

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.

Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt. __________________ Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt. __________________ Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Vier Spiele stehen dabei an.

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Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr in Owingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn Weil./Bitt. SpVgg Leidringen Leidringen 16:00 PUSH

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr in Spaichingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. So., 14.06.2026, 16:00 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen SG Erzingen/Roßwangen/Endingen SC Wellendingen Wellendingen 16:00 PUSH

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Relegation zur Kreisliga A4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A4 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr in Nusplingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B. So., 14.06.2026, 16:00 Uhr VfL Nendingen Nendingen TSV Geislingen TSV Geisling 16:00 PUSH

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Relegation zur Kreisliga B1



Die Relegation um einen Platz in der Kreisliga B1 Schwarzwald/Zollern entfällt.

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Relegation zur Kreisliga B2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B2 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga C2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 13 Uhr in Owingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. Sa., 13.06.2026, 13:00 Uhr SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing TSV Stetten Hechingen Stett. Hech. 13:00 PUSH

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Relegation zur Kreisliga B3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga C3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 13 Uhr in Spaichingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. So., 14.06.2026, 13:00 Uhr SV Deilingen-Delkhofen SV Dei/Delk FC Suebia Rottweil FC Suebia R. II 13:00 PUSH

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Relegation zur Kreisliga B4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga C4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 13 Uhr in Nusplingen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga B4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga C. So., 14.06.2026, 13:00 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II SV Spaichingen Spaichingen II 13:00 PUSH

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