Update - Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: Paarungen und Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Ostwürttemberg.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim TV Straßdorf. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Bezirksliga am Donnerstag, 11.06.2026, um 18 Uhr bei den Sportfreunden Eggenrot gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 14.30 Uhr in Unterkochen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18 Uhr beim TV Herlikofen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es könnte aber auch nur ein Spiel geben.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim SV DJK Stödtlen. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim SV Dalkingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
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Finale:
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr bei der TSG Giengen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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