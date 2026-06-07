Update - Relegation im Bezirk Neckar/Fils: Die Paarungen und Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Neckar/Fils.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 16.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Ebersbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Jesingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
---
Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Weilheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Neckar/Fils gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Harthausen. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale
Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga B1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr beim TV Nellingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es geht um einen Platz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SGM Höllbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B6 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr beim AC Catania Kirchheim gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
---
Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Neckartailfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Neckar/Fils gespielt. Vier Begegnung sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B10 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Uhingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B9 und der Vertreter der Kreisliga B8 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim GSV Dürnau gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
---
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr beim TV Altenstadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale
Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Wäschenbeuren festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten