Update - Relegation im Bezirk Enz-Murr: Die Paarungen und die Termine

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Relegant aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SGV Murr. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B2 und der Kreisliga B1 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim SKV Eglosheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Hinweis: Die eine Paarung ist nicht final, hier liegt ein Einspruch wegen einem Regelverstoß des Schiedsrichter in der Partie GSV Höpfigheim II vs VfR Großbottwar vor. Sollte diesem stattgegeben werden und der VfR Großbottwar würde dann ein eventuell neu angesetztes Spiel gewinnen, so wäre der VfR aufgrund des direkten Vergleiches mit dem FV Ingersheim, in der Relegation.

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr DJK Ludwigsburg DJK LB TSV 1899 Benningen Benningen 18:00 PUSH

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr Vertreter Kreisliga B2 TSV Ludwigsburg TSV LB 15:00 PUSH

---