Update - Relegation im Bezirk Enz-Murr: Die Paarungen und die Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Enz-Murr.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Enz-Murr. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr bei der SpVgg Renningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter aus der Bezirksliga am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Ensingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr beim VfR Großbottwar festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Enz-Murr gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Relegant aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SGV Murr. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B2 und der Kreisliga B1 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim SKV Eglosheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Hinweis: Die eine Paarung ist nicht final, hier liegt ein Einspruch wegen einem Regelverstoß des Schiedsrichter in der Partie GSV Höpfigheim II vs VfR Großbottwar vor. Sollte diesem stattgegeben werden und der VfR Großbottwar würde dann ein eventuell neu angesetztes Spiel gewinnen, so wäre der VfR aufgrund des direkten Vergleiches mit dem FV Ingersheim, in der Relegation.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18 Uhr beim SB Asperg festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Enz-Murr wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Malmsheim. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Malmsheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Enz-Murr wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B6 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SV Riet. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Kreisliga B8 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim VfR Sersheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18 Uhr beim FC Gündelbach festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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