 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Update - Relegation im Bezirk Alb: Die Paarungen und die Termine

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Gestern, 23:44 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B2

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Alb.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Alb

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Drei Spiele stehen dabei an.


1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr beim SV Hirrlingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter aus der Bezirksliga beim SV Zainingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
SG Mössingen/Belsen
SG Mössingen/BelsenSG Mössingen/Belsen
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
16:00

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
SV Hülben
SV HülbenSV Hülben
SV Degerschlacht
SV DegerschlachtDegerschla.
16:00


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Finale:

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Oberndorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Alb gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Spiel

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Würtingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Donnstetten
Sportfreunde DonnstettenDonnstetten
FC Dottingen-Rietheim
FC Dottingen-RietheimDottingen-Ri
16:00

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Finale:

Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr bei der TSG Upfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A2

Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.

1. Spiel

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim TSV Betzingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 16:00 Uhr
TSG Reutlingen
TSG ReutlingenTSG Reutl.
SV Rommelsbach
SV RommelsbachRommelsbach
16:00

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Finale:

Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Walddorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A3

Ein Platz in der Kreisliga A3 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.

1. Spiel

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Schwalldorf. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 16:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen II
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen II
16:00

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Finale:

Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim TV Belsen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

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