Update - Regionalliga Südwest: Alle Testspiele im Überblick

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Regionalliga Südwest.
SGV Freiberg
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
So., 5. Juli, 12.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen (A)
Do., 9. Juli, 11 Uhr - Karlsruher SC (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)
Di., 27. Juli, 18.30 Uhr - GSV Pleidelsheim (A)
FSV Frankfurt
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - TSV Aubstadt (H)
Di., 7. Juli, 18:30 Uhr - TUS Dietkirchen (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - SV Rot-Weiß Walldorf (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - 1. FK Příbram (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - 1. FC Köln II (A)
FC 08 Homburg
Sa., 4. Juli, 13:30 Uhr - FC Emmelshausen-Karbach (H)
Do., 9. Juli, 14 Uhr - SV Wehen Wiesbaden (A)
Di., 14. Juli, 18 Uhr - SV Darmstadt 98 (A)
Fr., 17. Juli, 18:30 Uhr - FK 03 Pirmasens (A)
TSV Steinbach Haiger
Sa., 4. Juli, 15:15 Uhr - TSG Wieseck (A)
Di., 7. Juli, 12:30 Uhr - Viktoria Köln (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SG Obere Dill (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Schalke 04 II (A)
Sa., 25. Juli, 13 Uhr - Sportfreunde Siegen (H)
KSV Hessen Kassel
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SG Dynamo Dresden (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - FC Großalmerode (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC Rot-Weiß Erfurt (A)
So., 19. Juli, 14 Uhr - SV Lippstadt 08 (H)
Mi., 22. Juli, 18 Uhr - Tuspo Grebenstein (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SV Rödinghausen (A)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)
Stuttgarter Kickers
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - Young Boys Reutlingen (H)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Jahn Büsnau (A)
Sa., 11. Juli, 16 Uhr - SV Hoffeld (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC 08 Villingen (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (H)
So., 26. Juli, 15 Uhr - TSV Schwieberdingen (A)
SV Sandhausen
Fr., 10. Juli, 15:30 Uhr - 1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)
1. FSV Mainz 05 II
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FC Progrès Niederkorn (H)
Mi., 22. Juli, 19 Uhr - FC Kreuzlingen (H)
Sa., 1. August, 15 Uhr - US Thionville Lusitanos (H)
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Sa., 4. Juli, 11 Uhr - Hünfelder SV (H)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - SV Rot-Weiss Walldorf (H)
So., 19. Juli, 17 Uhr - SV Buchonia Flieden (A)
Mi., 22. Juli, 18 Uhr - VfL Halle 1896 (A)
SC Freiburg II
Mi., 15. Juli, 11 Uhr - VfL Bochum 1848 II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC Schaffhausen (H)
Sa., 25. Juli, 12 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)
FC-Astoria Walldorf
Sa., 4. Juli, 11 Uhr - SV Gimbsheim (H)
Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - FC Zuzenhausen (A)
Fr., 17. Juli, 18 Uhr - SV Darmstadt 98 (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - VfB Stuttgart II (A)
SV Eintracht Trier
Sa., 4. Juli, 11 Uhr - FC Résidence Walferdange 1908 (H)
Sa., 11. Juli, 15 Uhr - Bonner SC (H)
So., 12. Juli, 13 Uhr - Etzella Ettelbrück (H)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Fr., 24. Juli, 19 Uhr - SG 2000 Mülheim-Kärlich (A)
Sa., 25. Juli, 15:30 Uhr - Ahrweiler BC (A)
So., 2. August, 14 Uhr - TSV Alemannia Aachen (A)
Kickers Offenbach
Mi., 8. Juli, 18 Uhr - Germania Ober-Roden (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Karlsruher SC U23 (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Bayer 04 Leverkusen (H)
Mi., 29. Juli, 18.30 Uhr - VfB Stuttgart (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (A)
SSV Ulm
Mi., 1. Juli, 18 Uhr - TSV Schwabmünchen (A)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Berg (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SV Heimstetten (A)
Di., 14. Juli, 17:30 Uhr - FC Augsburg II (H)
So., 19. Juli, 15 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (A)
VfR Aalen
Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - FC Würzburger Kickers (H)
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - TSV Essingen (A)
So., 26. Juli, 13 Uhr - 1. FC Saarbrücken (H)
VfR Mannheim
Mi., 1. Juli, 19:30 Uhr - TuS Mechtersheim (A) abg.
Sa., 4. Juli, Uhrzeit offen - TSG Hoffenheim II (A)
Fr., 10. Juli, 18.30 Uhr - SV Waldhof Mannheim (H)
1. FC Kaiserslautern II
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Hohenecken (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - TB Jahn Zeiskam (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A)
Eintracht Frankfurt II
keine Testspiele bekannt