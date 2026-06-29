 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Update - Regionalliga Südwest: Alle Testspiele im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Regionalliga Südwest.

SGV Freiberg

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
So., 5. Juli, 12.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen (A)
Do., 9. Juli, 11 Uhr - Karlsruher SC (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)
Di., 27. Juli, 18.30 Uhr - GSV Pleidelsheim (A)

FSV Frankfurt

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - TSV Aubstadt (H)
Di., 7. Juli, 18:30 Uhr - TUS Dietkirchen (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - SV Rot-Weiß Walldorf (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - 1. FK Příbram (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - 1. FC Köln II (A)

FC 08 Homburg

Sa., 4. Juli, 13:30 Uhr - FC Emmelshausen-Karbach (H)
Do., 9. Juli, 14 Uhr - SV Wehen Wiesbaden (A)
Di., 14. Juli, 18 Uhr - SV Darmstadt 98 (A)
Fr., 17. Juli, 18:30 Uhr - FK 03 Pirmasens (A)

TSV Steinbach Haiger

Sa., 4. Juli, 15:15 Uhr - TSG Wieseck (A)
Di., 7. Juli, 12:30 Uhr - Viktoria Köln (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SG Obere Dill (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Schalke 04 II (A)
Sa., 25. Juli, 13 Uhr - Sportfreunde Siegen (H)

KSV Hessen Kassel

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SG Dynamo Dresden (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - FC Großalmerode (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC Rot-Weiß Erfurt (A)
So., 19. Juli, 14 Uhr - SV Lippstadt 08 (H)
Mi., 22. Juli, 18 Uhr - Tuspo Grebenstein (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SV Rödinghausen (A)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)

Stuttgarter Kickers

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - Young Boys Reutlingen (H)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Jahn Büsnau (A)
Sa., 11. Juli, 16 Uhr - SV Hoffeld (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC 08 Villingen (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (H)
So., 26. Juli, 15 Uhr - TSV Schwieberdingen (A)

SV Sandhausen

Fr., 10. Juli, 15:30 Uhr - 1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)

1. FSV Mainz 05 II

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FC Progrès Niederkorn (H)
Mi., 22. Juli, 19 Uhr - FC Kreuzlingen (H)
Sa., 1. August, 15 Uhr - US Thionville Lusitanos (H)

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Sa., 4. Juli, 11 Uhr - Hünfelder SV (H)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - SV Rot-Weiss Walldorf (H)
So., 19. Juli, 17 Uhr - SV Buchonia Flieden (A)
Mi., 22. Juli, 18 Uhr - VfL Halle 1896 (A)

SC Freiburg II

Mi., 15. Juli, 11 Uhr - VfL Bochum 1848 II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC Schaffhausen (H)
Sa., 25. Juli, 12 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)

FC-Astoria Walldorf

Sa., 4. Juli, 11 Uhr - SV Gimbsheim (H)
Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - FC Zuzenhausen (A)
Fr., 17. Juli, 18 Uhr - SV Darmstadt 98 (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - VfB Stuttgart II (A)

SV Eintracht Trier

Sa., 4. Juli, 11 Uhr - FC Résidence Walferdange 1908 (H)
Sa., 11. Juli, 15 Uhr - Bonner SC (H)
So., 12. Juli, 13 Uhr - Etzella Ettelbrück (H)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Fr., 24. Juli, 19 Uhr - SG 2000 Mülheim-Kärlich (A)
Sa., 25. Juli, 15:30 Uhr - Ahrweiler BC (A)
So., 2. August, 14 Uhr - TSV Alemannia Aachen (A)

Kickers Offenbach

Mi., 8. Juli, 18 Uhr - Germania Ober-Roden (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Karlsruher SC U23 (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Bayer 04 Leverkusen (H)
Mi., 29. Juli, 18.30 Uhr - VfB Stuttgart (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (A)

SSV Ulm

Mi., 1. Juli, 18 Uhr - TSV Schwabmünchen (A)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Berg (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SV Heimstetten (A)
Di., 14. Juli, 17:30 Uhr - FC Augsburg II (H)
So., 19. Juli, 15 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (A)

VfR Aalen

Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - FC Würzburger Kickers (H)
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - TSV Essingen (A)
So., 26. Juli, 13 Uhr - 1. FC Saarbrücken (H)

VfR Mannheim

Mi., 1. Juli, 19:30 Uhr - TuS Mechtersheim (A) abg.
Sa., 4. Juli, Uhrzeit offen - TSG Hoffenheim II (A)
Fr., 10. Juli, 18.30 Uhr - SV Waldhof Mannheim (H)

1. FC Kaiserslautern II

Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Hohenecken (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - TB Jahn Zeiskam (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A)

Eintracht Frankfurt II

keine Testspiele bekannt