Update - Regionalliga Nordost 2025/2026: Das sind die Transfers

Das Transferfenster ist geschlossen. Welche Transfers gibt es in der Regionalliga Nordost? Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
1. FC Lokomotive Leipzig
Zugänge: David Grözinger (BFC Dynamo), Arne Rühlemann (FSV 63 Luckenwalde), Jan Stein (Viktoria Aschaffenburg), Rilind Kabashi (1. FC Kaiserslautern II), Jonas Arcalean (FC-Astoria Walldorf), Ayodele Adetula (SV Rödinghausen), Christoph Maier (TSV Steinbach Haiger), Eren Öztürk (Karlsruher SC), Pepe Böhm (RB Leipzig), Marcel Bergmann (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Nikola Aracic (SC Wiedenbrück), Noel Eichinger (Leih-Ende), Abou Ballo (SGV Freiberg), Theo Ogbidi (FC Energie Cottbus), Adrian Kireski (BFC Preussen), Zak Paulo Piplica (NK Jarun Zagreb), Ryan Adigo (SGV Freiberg), Nico Rieger (FC Grimma), Max Klump (FSV Schöningen)
1. FC Magdeburg II
Zugänge: Malick Hassan Sanogo (VSG Altglienicke), Kenan Aydin (SpVgg Greuther Fürth II), Laurin Schößler (RB Leipzig), Tim Giesen (FC Schalke 04 II), Marvin Pohl (FC Viktoria 1889 Berlin), Florian Lösch (VfL Halle 1896), Mihailo Trkulja (Holstein Kiel U23 II)
Abgänge: Carlos Krüger (SC Bernburg), Matti Schauer (SC Bernburg), Julius Hoffmann (BSG Chemie Leipzig), Til Heitzmann (SC Bernburg), Fynn Henze (SV Newroz Hildesheim), Marc-André Jürgen (Burger BC), Jona Renner (Eintracht Braunschweig II), Tünay Bektas (SG Dynamo Dresden II)
BFC Dynamo
Zugänge: Levin Mattmüller (FSV 63 Luckenwalde), Sven Körner (FC Viktoria 1889 Berlin), Brandon Happi Monthé (VfB Hallbergmoos-Goldach), Jamal Rogero (FSV Optik Rathenow), Antoni Wrebiakowski (F.C. Hansa Rostock II), Leander Fritzsche (1. FC Phönix Lübeck), Valdemar Sadrifar (1. FC Phönix Lübeck), Moritz Polte (BFC Dynamo), Américo Neves (VfL Halle 1896), Can Karatas (TSG 1899 Hoffenheim II), Tim Windsheimer (1. FC Heidenheim), Lion Gantzke (1. FC Magdeburg), Larry-Nana Oellers (FC Viktoria 1889 Berlin), Tobias Gunte (VSG Altglienicke), Nicolas Ortegel (1. FC Nürnberg II), Daniel Haas (FC Viktoria 1889 Berlin), Enrique Miguel Pereira da Silva (vereinslos), Leandro Putaro (Alemannia Aachen), Ilian Weber (SG Union 1919 Klosterfelde), Jan Shcherbakovski (FC Energie Cottbus), Dominik Pestic (FSV Mainz 05 II)
Abgänge: Tobias Stockinger (Chemnitzer FC), McMoordy Hüther (Greifswalder FC), Kevin Lankford (FC Carl Zeiss Jena), Steffen Eder (Greifswalder FC), Nils Weiler (FC Rot-Weiß Erfurt), Damien Schade (BSV Eintracht Mahlsdorf), David Grözinger (1. FC Lokomotive Leipzig), Bennedikt Wüstenhagen (Borussia Dortmund II), Karim El Abed (Bahlinger SC), Jules Hasenberg (FC Hertha 03 Zehlendorf), Chris Reher (Karriereende), David Haider (SC Fortuna Köln), Julian Wießmeier (FC Dornbirn), Leon Bätge (Unbekannt), Kristijan Makovec (Unbekannt), Ben Meyer (Unbekannt), Fatih Baca (Unbekannt), Erlind Zogjani (Unbekannt), Vasileios Dedidis (Unbekannt), Henry-Jon Crosthwaite (Unbekannt), Christof Reimann (Grünauer BC 1917), Udo Gans (VSG Altglienicke), Ben Meyer (BFC Preussen), Leon Bätge (Berlin Türkspor), Temilola Awoyale (FC Mecklenburg Schwerin)
BFC Preussen
Zugänge: Alexander Dikarev (FC Viktoria 1889 Berlin), Karl Albers (SV Rödinghausen), Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (USA), Chadi Ramadan (Tennis Borussia Berlin), Tim Fisch (KSV Hessen Kassel II), Ron Hasani (FC Carl Zeiss Jena), Reda Ouakil (FC Viktoria 1889 Berlin), Phil Butendeich (VSG Altglienicke), Adrian Kireski (1. FC Lokomotive Leipzig), Niklas Brandt (Greifswalder FC), Shean Mensah (VSG Altglienicke), Ole Hoch (SV Rödinghausen), Charmaine Häusl (SV Babelsberg 03), Gobe Gouano (Bulgarien), Jerome Kortebusch (FC Viktoria 1889 Berlin), Steffen Westphal (Sportfreunde Lotte), Philip Fontein (Sportfreunde Lotte), Ben Meyer (BFC Dynamo)
Abgänge: Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin), Tim Häußler (SV Tasmania Berlin), Christian Gawe (SV Lichtenberg 47), Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Daoud Iraqi (SV Tasmania Berlin), Mohamed Saloun Touré (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Furkan Yildirim (Berliner AK), Tugay Uzan (FSV Spandauer Kickers), Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin), Fabian Fritsche (TSV Rudow Berlin), Milos Cvjetinovic (BSV Eintracht Mahlsdorf), Omar Hajjaj (SFC Stern 1900)
BSG Chemie Leipzig
Zugänge: Maxime Langner (FC Rot-Weiß Erfurt), Lorenz Hollenbach (Greifswalder FC), Fynn Seidel (Chemnitzer FC), Lukas Sebastian Griebsch (Greifswalder FC), Rudolf Sanin (Greifswalder FC), Tim Kießling (ZFC Meuselwitz), Marc Enke (FC Hertha 03 Zehlendorf), Florian Horenburg (FC Viktoria 1889 Berlin), Julius Hoffmann (1. FC Magdeburg II), Philipp Wendt (FC Carl Zeiss Jena), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Tom Eisfeld (BSG Chemie Leipzig), Yehor Chyher (BSG Chemie Leipzig II), Lasse Timpelan (BSG Chemie Leipzig), Robin Friedrich (Hallescher FC), Jean-Marie Nadjombe (FSV Mainz 05 II)
Abgänge: Florian Kirstein (Karriereende), Benjamin Bellot (Ziel unbekannt), Florian Brügmann (Ziel unbekannt), Timo Mauer (Ziel unbekannt), Paul Horschig (Ziel unbekannt), Jonas Janke (Ziel unbekannt), Dennis Mast (Ziel unbekannt), Yusuf Dogan (Ziel unbekannt), Terry Asare (Ziel unbekannt), Marcel Kohn (Ziel unbekannt), Tobias Reithmeir (Ziel unbekannt), Fabian Rüth (Sportfreunde Lotte), Cemal Kaymaz (Ziel unbekannt), Elias Ndukwe Oke (Ziel unbekannt), Cemal Kaymaz (ZFC Meuselwitz), Florian Brügmann (SG Taucha 99), Paul Horschig (SC Freital), Luca Biagio Marino (FSV Schöningen), Terry Asare (TSG Backnang), Yusuf Dogan (SV Tapfer 06 Leipzig), Manuel Wajer (SV Lipsia Eutritzsch II), Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt), Luca Böggemann (VfL Osnabrück)
Chemnitzer FC
Zugänge: Tobias Stockinger (BFC Dynamo), Maurizio Grimaldi (USI Lupo Martini Wolfsburg), Johannes Pistol (ZFC Meuselwitz), Jonas Marx (FC Eilenburg), Julius Bochmann (Kapfenberger SV), Martial-Didier Ekui (SpVgg Bayern Hof), Domenico Alberico (SGV Freiberg), Samuel Duncan Biven (Merrimack Collage (USA))
Abgänge: Ephraim Eshele (Ziel unbekannt), Luis Fischer (Ziel unbekannt), Dardan Karimani (Ziel unbekannt), Nils Lihsek (Ziel unbekannt), Louis Malina (Ziel unbekannt), Felix Müller (Ziel unbekannt), Fynn Seidel (BSG Chemie Leipzig), Manuel Reutter (SV Rödinghausen), Ole Schiebold (FSV 63 Luckenwalde), Jong-min Seo (First Vienna FC), Dardan Karimani (VfB Lübeck), Robert Zickert (SV Fortschritt Lunzenau), Clemens Boldt (FSV Zwickau)
FC Carl Zeiss Jena
Zugänge: Moritz Fritz (Viktoria Köln), Kevin Lankford (BFC Dynamo), Manassé Eshele (Hallescher FC), Luis Ackermann (SC Preußen Münster II), Patrick Weihrauch (FC 08 Homburg), Timon Burmeister (SV Lafnitz), Malik Talabidi (FC Schalke 04 II), Osazee Aghatise (Vereinslos)
Abgänge: Stefan Böger (Vertragsauflösung), Erik Weinhauer (FC Erzgebirge Aue), Khalid Abu El Haija (1. FC Nürnberg II), Alexios Dedidis (FC Hertha 03 Zehlendorf), Justin Petermann (FC 08 Homburg), Elias Löder (SSV Ulm 1846 Fußball), Benjamin Zank (Viktoria Köln), Ted Tattermusch (FC Energie Cottbus), Ken Gipson (SV Sandhausen), Philipp Wendt (BSG Chemie Leipzig), Joel Richter (Hertha BSC II), Hamza Muqaj (Holstein Kiel), Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt), Cemal Sezer (FSV Zwickau)
FC Eilenburg
Zugänge: Kurt Pestel (FC Ingolstadt 04 II), Corvin Kosak (Greifswalder FC), Aaron Henkel (FC Erzgebirge Aue), Jakob Pieles (VFC Plauen), Tom Ronny Fischer (VFC Plauen), Jeronimo Mattmüller (SV Lichtenberg 47), Nick Poser (VfB Germania Halberstadt)
Abgänge: Lennert Möbius (FSV Zwickau), Jonas Marx (Chemnitzer FC), Raimison Dos Santos (Sportfreunde Lotte), Sascha Prüfer (Hallescher FC), Alexander Vogel (FC Grimma), Janne Kamenz (SG Union Sandersdorf), Niklas Grahl-Störig (Berliner AK), Niklas Rohleder (FC Eilenburg II), Sören Acker (SV Bühlertal), Paul Kühnhardt (VfB Germania Halberstadt), Jean-Marie Plath (Hallescher FC), Sizar Sido Dawod (Germania Lohauserholz), Marc Zimmermann (SpVgg Unterhaching II), Benjamin Luis (1. FC Phönix Lübeck)
FC Hertha 03 Zehlendorf
Zugänge: Alexios Dedidis (FC Carl Zeiss Jena), Davud Keskin (FC Viktoria 1889 Berlin), Bastian Steinrücken (FC Hertha 03 Zehlendorf), Fabian Bunger (FC Hertha 03 Zehlendorf), Shinji Yamada (Bremer SV), Stanley Keller (SV Babelsberg 03), Jules Hasenberg (BFC Dynamo), Steffen Israel (FC Carl Zeiss Jena), Ernes Smailovic (RSV Eintracht 1949), Mohammad Moradi (FC Energie Cottbus), Davud Keskin (FC Viktoria 1889 Berlin), Nathan Wicht (FC Luzern II), Nanitonda Quiala (Berliner AK), Dmytro Karika (FC Viktoria 1889 Berlin), Ernesto Carratala-Jimenez (FC Victoria Rosport), Jannis Weinhold (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Schulz (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ron Wachs (FC Einheit Rudolstadt), Nicolas Hebisch (FC Viktoria 1889 Berlin), Iba May (SK Austria Klagenfurt), Aladji Dieye (Berliner AK), Patrick-Emmanuel Abe (VSG Altglienicke), Sebastian Huke (Werderaner FC Viktoria 1920), Niklas Doll (SV Wacker Burghausen), Steven Roßbach (SV Heimstetten), Noah Jones (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: Jasper Kühn (FSV Zwickau), Moritz Weber (USA), Gabriel Figurski Vieira (FSV Zwickau), Marc Enke (BSG Chemie Leipzig), Eric Stiller (ZFC Meuselwitz), Robert Schröder (Hallescher FC), Nash-Daniel Amankona (Hertha BSC II), Jonas Hartl (VSG Altglienicke), Mateo Kastrati (Tennis Borussia Berlin), Mohammed Khalid Qaderi (Berlin Hilalspor), Patrick-Emmanuel Abe (VSG Altglienicke), Louis Wagner (VSG Altglienicke), Bocar Baro (Hallescher FC), Sören Zeidler (Polar Pinguin Berlin), Valentin Henneke (1. FC Wilmersdorf)
FC Rot-Weiß Erfurt
Zugänge: Artur Golubytskij (SpVg Schonnebeck), Milot Ademi (SV Wilhelmshaven), Raphael Jacky (eigene Jugend), Nils Weiler (BFC Dynamo), Ayooluwa David Adesida (SV Wilhelmshaven), Yesua Motango (SV Wilhelmshaven), Sejdo Durakov (FC Bayern München), Boipelo Mashigo (SpVgg Unterhaching), Raphael Assibey-Mensah (1. FC Bocholt), Stanislav Fehler (SV Sandhausen), Andy Nägelein (1. FC Nürnberg II), Jaden Rodtnick (1. FC Union Berlin), Laurenz Dehl (SK Austria Klagenfurt), Sofiane Ikene (1. FC Nürnberg II), Meghôn Valpoort (Bekasi City), Louis Schulze (TSG 1899 Hoffenheim II)
Abgänge: Robin Fabinski (VfL Osnabrück), Maxime Langner (BSG Chemie Leipzig), Tino Kaufmann (VfB Stuttgart II), Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz), Milot Ademi (FC Kray), Artur Voilenko (Vertrag aufgelöst ), Jeremiaha Maluze (Eintracht Frankfurt), Yesua Motango (SV Wilhelmshaven), Pascal Manitz (Bremer SV), Thomas Kost (FC Viktoria 1889 Berlin), Gaoussou Dabo (Bayern Alzenau)
FSV 63 Luckenwalde
Zugänge: Ole Schiebold (Chemnitzer FC), Lucas Will (VFC Plauen), Mike Bachmann (SV Babelsberg 03), Andreas Pollasch (SV Babelsberg 03), Quentin Seidel (Holstein Kiel U23 II), Tim Meyer (SV Lafnitz), Max Hathaway (SV Werder Bremen), Matthew Meier (Holstein Kiel U23 II), Tim Luis Maciejewski (SV Babelsberg 03), Jonas Kühn (SK Austria Klagenfurt)
Abgänge: Lucas Vierling (Greifswalder FC), Levin Mattmüller (BFC Dynamo), Mathis Bruns (Hertha BSC II), Arne Rühlemann (1. FC Lokomotive Leipzig), John Gruber (SV Lichtenberg 47), Jonas Böhmert (SG Dynamo Dresden II), Jannick Wolter (SG Union 1919 Klosterfelde), Mateus Kolenda (Unbekannt), Till Jacobi (FSV Zwickau), Philipp Kühn (in die USA), Bela Rebensburg (unbekannt), Lucas Albrecht (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Nick Graupner (SV Lichtenberg 47)
FSV Zwickau
Zugänge: Jasper Kühn (FC Hertha 03 Zehlendorf), Lennert Möbius (FC Eilenburg), Daniel Haubner (ZFC Meuselwitz), Gabriel Figurski Vieira (FC Hertha 03 Zehlendorf), Josua Von Baer (Chemnitzer FC), Till Jacobi (FSV 63 Luckenwalde), Nick Breitenbücher (Holstein Kiel U23 II), Clemens Boldt (Chemnitzer FC), Cemal Sezer (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: Mike Könnecke (Karriereende), Luis Klein (SpVgg Bayreuth), Jahn Herrmann (SV Sandhausen), Tom Hornuff (TSV Steinbach Haiger), Rene Rüther (SV Heimstetten), Felix Schlüsselburg (KSV Hessen Kassel), Norman Funke (FSV Harthof München), Benjamin Leneis (Vereinslos), Yannic Voigt (VfB Auerbach 1906), Randolf Riesen (VfB Empor Glauchau), Lloyd-Addo Kuffour (SKU Amstetten), Leon Asseth (Meeraner Sportverein)
Greifswalder FC
Zugänge: McMoordy Hüther (BFC Dynamo), Lucas Vierling (FSV 63 Luckenwalde), Joe-Joe Richardson (Hallescher FC), Grace Bokake (VSG Altglienicke), Diren-Mehmet Günay (FC Viktoria 1889 Berlin), Steffen Eder (BFC Dynamo), Theo Harz (FC Würzburger Kickers), Edgar Kaizer (FC Energie Cottbus), Jason Tomety-Hemazro (VfB Oldenburg), Philipp Flemming (SV Tasmania Berlin), Fabrice Montcheu (FC Würzburger Kickers)
Abgänge: Niklas Brandt (Ziel unbekannt), Lorenz Hollenbach (BSG Chemie Leipzig), Lukas Sebastian Griebsch (BSG Chemie Leipzig), Rudolf Sanin (BSG Chemie Leipzig), Alwin Weber (Wuppertaler SV), Guido Kocer (Ziel unbekannt), Luca Petzold (Bahlinger SC), Jacob Engel (SGV Freiberg), Niklas Brandt (BFC Preussen), Pascal Schmedemann (Hallescher FC), Ogechika Heil (ETSV Hamburg), Corvin Kosak (FC Eilenburg), Guido Kocer (SV Pastow)
Hallescher FC
Zugänge: Julien Damelang (FC Viktoria 1889 Berlin), Marian Unger (VfL Osnabrück), Robert Schröder (FC Hertha 03 Zehlendorf), Sascha Prüfer (FC Eilenburg), Fatlum Elezi (Sportfreunde Lotte), Vin Kastull (SpVgg Greuther Fürth II), Lucas Ehrlich (Zur Leihe), Pascal Schmedemann (Greifswalder FC), Malek Fakhro (MSV Duisburg), Felix Langhammer (VfL Osnabrück), Bocar Baro (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jean-Marie Plath (FC Eilenburg)
Abgänge: Joe-Joe Richardson (Greifswalder FC), Manassé Eshele (FC Carl Zeiss Jena), Lucas Halangk (RW Oberhausen), Anthony Roczen (VSG Altglienicke), Mark Zimmermann (Unbekannt), Berk Inaler (SV Sandhausen), Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke), Marvin Awuah (Eintracht Braunschweig II), Tom Müller (ETSV Hamburg), Robin Friedrich (BSG Chemie Leipzig), Niklas Kastenhofer (SV Babelsberg 03), Keno-Miguel Meyer (Zur Leihe), Emilio Stobbe (VfB Germania Halberstadt)
Hertha BSC II
Zugänge: Mathis Bruns (FSV 63 Luckenwalde), Nash-Daniel Amankona (FC Hertha 03 Zehlendorf), Joel Richter (FC Carl Zeiss Jena), Timur Kesim (RW Oberhausen), Elijas Aslanidis (VfL Wolfsburg), Peter Pekarik (Ceske Budejovice)
Abgänge: Ensar Aksakal (SSV Ulm 1846 Fußball), Dominik Schickersinsky (VSG Altglienicke), Biyan Kizildemir (VSG Altglienicke), Lukas Michelbrink (FC Energie Cottbus), Bradley Ibrahim (Plymouth Argyle), Noah Kardam (VSG Altglienicke), Luca Wollschläger (1. FC Saarbrücken), Marlon Morgenstern (Vereinslos), Laurenz Pohlmann (FC Viktoria 1889 Berlin), Safa Yildirim (Vereinslos), Pepe Pereira Mendes (Vereinslos), Jetmir Ameti (Vereinslos), Pepe Pereira Mendes (Union Titus Petingen), Berkan Alimler (VfB Sperber Neukölln 1912), Safa Yildirim (SV Werder Bremen II)
SV Babelsberg 03
Zugänge: Nino Lessel (SC Staaken), Daniel Frahn (Karriereende), Nils Schätzle (ZFC Meuselwitz), Kenny Weyh (KSV Hessen Kassel), Alexander Georgiadi (VfL Wolfsburg), Tino Schmidt (ZFC Meuselwitz), Linus Löffler (Ludwigsfelder FC), Maximus Babke (F.C. Hansa Rostock II), Luis Müller (Ventura County FC), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II), Niklas Kastenhofer (Hallescher FC), Yannic Stein (1. FC Union Berlin)
Abgänge: Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Daniel Frahn (Karriereende), Sebastian Jung (Ziel unbekannt), Julien Korn (Ziel unbekannt), Ruwen Werthmüller (Ziel unbekannt), Andor Bolyki (Ziel unbekannt), Tim Luis Maciejewski (Ziel unbekannt), Stanley Keller (FC Hertha 03 Zehlendorf), Mike Bachmann (FSV 63 Luckenwalde), Yannik Bangsow (Tennis Borussia Berlin), Charmaine Häusl (BFC Preussen), Andreas Pollasch (FSV 63 Luckenwalde), Tjalf Geue (Berliner AK), Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde)
VSG Altglienicke
Zugänge: Ersan Parlatan (vereinslos), Dominik Schickersinsky (Hertha BSC II), Biyan Kizildemir (Hertha BSC II), Malik Liao (BFC Dynamo), Noah Kardam (Hertha BSC II), Anthony Roczen (Hallescher FC), Tim Rieder (PSG Giannina (Griechenland)), David Kébé (BSV Kickers Emden), Jonas Hartl (FC Hertha 03 Zehlendorf), David Billand (VSG Altglienicke), Luis Klatte (Hamburger SV II), Nico Lübke (Sportfreunde Lotte), Sydney Mohamed Sylla (FC Viktoria 1889 Berlin), Patrick-Emmanuel Abe (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jonas Nietfeld (Hallescher FC), Louis Wagner (FC Hertha 03 Zehlendorf), Udo Gans (BFC Dynamo), Jonas Saliger (1. FC Köln II), Damian Roßbach (F.C. Hansa Rostock)
Abgänge: Grace Bokake (Greifswalder FC), Jakob Mayer (FV Illertissen), Malick Hassan Sanogo (1. FC Magdeburg II), Tobias Gunte (BFC Dynamo), Phil Butendeich (BFC Preussen), Shean Mensah (BFC Preussen), Hamza Saghiri (Sportfreunde Siegen), Eren Öztürk (Karlsruher SC), Abdulkadir Beyazit (Berliner AK), Yannik Lüdtke (FC Internationale Berlin 1980 II), Nico Hug (vereinslos), Maurice Trapp (vereinslos), Benedict Laverty (vereinslos), Robert Edward Deziel Jr. (FC Bayern München II), Luka Parkadze (FC Bayern München II), Cedric Wermund (vereinslos), Arnel Kujovic (FC Schaffhausen), Patrick-Emmanuel Abe (FC Hertha 03 Zehlendorf), Piotr Kawa (BSV Eintracht Mahlsdorf), Ali Wissam Abu-Alfa (VfB Lübeck)
ZFC Meuselwitz
Zugänge: Andy Trübenbach (FC Rot-Weiß Erfurt), Califo Balde (BSG Wismut Gera), Eric Stiller (FC Hertha 03 Zehlendorf), Cemal Kaymaz (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Johannes Pistol (Chemnitzer FC), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Daniel Haubner (FSV Zwickau), Thomas Rotfuß (TSV Steinbach Haiger), Tino Schmidt (SV Babelsberg 03), Lirim Hoxha (TSV Essingen)