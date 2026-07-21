 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Update Regionalliga: Die Ergebnisse vom Wochenende

Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Regionalliga West und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten.
Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mittlerweile wissen wir, dass der Bonner SC Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt der Saison 2026/27 der Regionalliga West empfängt. Wir geben euch hier einen Überblick darüber, wie die Regionalligsten am vergangenen Wochenende performt haben und wie es noch weiter geht.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August.

1. FC Bocholt

1. FC Köln II

Bonner SC

Borussia Dortmund II

Borussia Mönchengladbach II

FC Gütersloh

FC Schalke 04 II

Rot-Weiß Oberhausen

SC Paderborn II

SC Wiedenbrück

SG Wattenscheid 09

Sportfreunde Lotte

Sportfreunde Siegen

SV Bergisch Gladbach

SV Rödinghausen

VfB 03 Hilden

VfL Bochum II

Westfalia Rhynern

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