Update Regionalliga: Die Ergebnisse vom Wochenende

2026-07-21T12:15:24.401Z
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Mittlerweile wissen wir, dass der
Bonner SC Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt der Saison 2026/27 der Regionalliga West empfängt. Wir geben euch hier einen Überblick darüber, wie die Regionalligsten am vergangenen Wochenende performt haben und wie es noch weiter geht. Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de. Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August. 1. FC Bocholt SA, 20. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Marbeck (A) - ABSAGE 29. Juni - 5. Juli - Trainingslager in Delden MI, 1. Juli, 15 Uhr - FC Aberdeen (im Trainingslager), 0:1 SA, 4. Juli, 15 Uhr - FC Twente Enschede U21 (im Trainingslager), 1:1 FR, 10. Juli, 19.30 Uhr – DJK TuS Hordel (H), 4:0 SA, 11. Juli, 14 Uhr - SV Biemenhorst (A), 6:0 SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Schermbeck (A), 2:2 FR, 24. Juli, 19 Uhr - SpVgg Horsthausen (A) 25./26. Juli - Turnier in Bremerhaven 1. FC Köln II Bonner SC FR, 26. Juni - Trainingsauftakt SA, 4. Juli - Viktoria Köln (ohne Zuschauer), 1:4 SO, 5. Juli, 14 Uhr - SC Altendorf-Ersdorf (A), 14:0 SA, 11. Juli 14 Uhr- SV Eintracht Trier (Sportplatz Gondenbrett), 4:0 SA, 18. Juli, 14 Uhr - MSV Duisburg (H), 1:4 SA, 25. Juli, 14 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (Sportschule Hennef) SO, 26. Juli, 14 Uhr - KFC Uerdingen (H) Borussia Dortmund II SA, 27. Juni, 15 Uhr - Amateurauswahl (in Lünen), 4:0 SA, 4. Juli, 14 Uhr - Lüner SV (A), 3:1 SA, 11. Juli, 14 Uhr - Vitesse Arnheim (A), 0:1 DI, 14. Juli, FC Dordrecht (A), 1:4 SO, 26. Juli, FC Utrecht II (H) Borussia Mönchengladbach II SA, 27. Juni, 12 Uhr - TSV Solingen (H), 6:0 7.-12. Juli - Trainingslager in Ankum FR, 10. Juli, 18:30 - SV Quitt Ankum (A), 17:0 MI, 15. Juli - TuS Koblenz, 3:4 SA, 18. Juli, 14 Uhr - Fortuna Köln, 0:2 SA, 25. Juli - RKC Waalwijk FC Gütersloh DI, 16. Juni, 18 Uhr - Trainingsauftakt SA, 20. Juni, 12 Uhr - SC Spelle-Venhaus (A), 1:0 26.-28 Juni Trainingslager (Klosterpforte Marienfeld) MI, 8. Juli, 15 Uhr - Arminia Bielefeld (A), 0:3 SA, 11. Juli, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H), 2:1 SA, 18. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H), 1:1 SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Havelse (H) - ABSAGE FC Schalke 04 II SA, 27. Juni, 13 Uhr - FC Dordrecht (A), 3:0 SA, 4. Juli, 17 Uhr - 1. FC Gievenbeck (A), 2:0 MI, 8. Juli, 19 Uhr - Preußen Münster II (H), 4:1 SA, 18. Juli, 14 Uhr - TSV Steinbach (H), 0:1 SA, 25. Juli, 15 Uhr - SV Meppen (A) Rot-Weiß Oberhausen MI, 24. Juni, 19 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A), 0:5 SA, 27. Juni, 17 Uhr - Blau-Weiß Fuhlenbrock (A) - ABSAGE DI, 30. Juni, 13 Uhr - RKC Waalwijk (A), 2:1 SA, 4. Juli, 15.30 Uhr - VfL Bochum (H), 2:3 SA, 18. Juli, 17 Uhr - Borussia Dortmund (H), 1:3 SC Paderborn II SA, 20. Juni, 17 Uhr - SC Borchen (A), 0:4 FR, 26. Juni, 15 Uhr - KSV Hessen Kassel (H), 2:0 MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Wiedenbrück (H), 2:0 FR, 10. Juli, 18.30 Uhr - DJK Mastbruch (A), 12:0 MI, 15. Juli, 13 Uhr - SC Verl (H), 0:1 SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Drochtersen/Assel (H), 0:5 SA, 25. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H) SC Wiedenbrück MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Paderborn II (A), 2:0 SA, 4. Juli, 14 Uhr - BSG Chemie Leipzig (H), 0:1 MI, 8. Juli, 19 Uhr - TuS Hiltrup (H), 3:0 SA, 11. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (A), 0:1 MI, 15. Juli, 19 Uhr - VfL Theesen (H), 2:0 SA, 18. Juli, 13 Uhr - Hannover 96 II (A), 1:0 FR, 24. Juli, 18.30 Uhr - FC Kaunitz (H) SG Wattenscheid 09 MI, 24. Juni - Trainingsauftakt SO, 28. Juni, 15 Uhr - SV Germania Bochum-West (A), 0:11 SO, 5. Juli, 15 Uhr - Hammer SpVg (A), 5:0 SA, 11. Juli, 14 Uhr - Würzburger Kickers (A), 1:4 SA, 18. Juli, 13.30 Uhr - Top Oss (A), 1:3 MI, 22. Juli, 19 Uhr - VDV-Auswahl (Sportschule Kaiserau) SO, 26. Juli, 14 Uhr - Ratingen 04/19 (H) Sportfreunde Lotte FR, 26. Juni, 18.30 Uhr - Blau-Weiß Hollage (A), 0:4 MO, 29. Juni, 18.30 Uhr - SC Spelle-Venhaus (A), 3:0 FR, 3. Juli, 19 Uhr - Westfalia Kinderhaus (H), 1:0 DO, 9. Juli, 19 Uhr - BSV Rehden (A), 1:1 DI, 14. Juli, 18.30 Uhr - Eintracht Rheine (A), 1:0 SA, 18. Juli, 15.30 Uhr - Betis Sevilla (H), 0:3 Sportfreunde Siegen SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Cosmos Koblenz (A), 0:6 DI, 30. Juli, 18.30 Uhr - FC Eiserfeld (A), 0:13 SA, 4. Juli, 14 Uhr - FSV Fernwald (A), 6:0 SO, 5. Juli - Germanen-Cup SA, 11. Juli, 15 Uhr - TuS Koblenz (A), 0:1 SA, 18. Juli, 14 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A), 5:1 SA, 25. Juli, 15 Uhr - TSV Steinbach Haiger (A) SV Bergisch Gladbach SO, 5. Juli, 14 Uhr - SSVg Velbert (H), 2:1 FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - KFC Uerdingen (A), 4:1 SA, 11. Juli, 13 Uhr - Ratingen 04/19 (A), 2:2 FR, 17. Juli, 19.30 Uhr - VfB Hilden (A), 4:1 DO, 23. Juli, 18 Uhr - 1. FC Köln (H) SA, 26. Juli, 13 Uhr - VfL Jüchen (H) SV Rödinghausen MO, 22. Juni, 14 Uhr - Trainingsauftakt SA, 27. Juni, 15 Uhr - SpVg Hiddenhausen (A), 0:5 SA, 4. Juli, 13 Uhr - SV Drochtersen/Assel (A), 2:4 MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - SC Rot-Weiß Maaslingen (A), 2:0 SA, 18. Juli, 14 Uhr - Kickers Emden (A), 4:1 MI, 22. Juli, 18.30 - SSV Jeddeloh (A) SA, 25. Juli, 14 Uhr - KSV Hessen Kassel (H) VfB 03 Hilden SO, 5. Juli, 15 Uhr - Wuppertaler SV (A), 2:2 SA, 11. Juli, 17 Uhr - FC Büderich (A), 2:7 SO, 12. Juli, 15 Uhr - 1. Spvg Solingen Wald (H), 4:0 FR, 17. Juli, 19.30 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A), 1:4 MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H) SA, 25. Juli, 15 Uhr - SpVgg Erkenschwick (A) MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (A) SO, 2. August, 15 Uhr - SSV Merten (H) VfL Bochum II FR, 3. Juli, 19 Uhr - DJK TuS Hordel (H), 10:0 DI, 7. Juli, 16 Uhr - VVV Venlo (H), 1:2 SO, 12. Juli, 16.30 Uhr - VfR Hausen (A), 1:0 MI, 15. Juli, 11 Uhr - SC Freiburg II (A), 3:0 DO, 23. Juli, 19 Uhr - DSC Wanne-Eickel (A) Westfalia Rhynern SA, 27. Juni, 17 Uhr - SG Bockum-Hövel (A) - ABSAGE SO, 28. Juni, 16.30 Uhr - SC Preußen Münster II (A), 1:2 DO, 2. Juli, 19.30 Uhr - BSV Schüren (H), 5:0 SO, 5. Juli, 15 Uhr - TuS Eichlinghofen (A), 1:0 SO, 12. Juli, 16 Uhr - FC Roj (A), 1:1 SA, 18. Juli, 14 Uhr - SpVg Schonnebeck (H), 1:3 SO, 19. Juli, 16 Uhr - TuS Ennepetal (A), 5:1 SA, 25. Juli, 14 Uhr - SV Lippstadt (A)
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