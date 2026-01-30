Update Preussen-Poker: „Zeichen stehen auf Abschied”

Daniel Volbert und Pierre Seiffert – Foto: Frank Arlinghaus

Wie geht es weiter mit Cheftrainer Daniel Volbert beim Regionalligisten BFC Preussen? Rund um die Vertragsfrage herrscht zuletzt auffällige Ruhe. Nun äußert sich Sportdirektor Pierre Seiffert gegenüber FuPa Berlin zur aktuellen Lage. Auch Daniel Volbert

In Lankwitz ist es zuletzt auffallend ruhig. Keine Wasserstandsmeldungen, keine Infos – nur eine offene Frage: Wie geht es weiter mit Cheftrainer Daniel Volbert? Fakt ist: Der 53-Jährige verlängert seinen Vertrag bislang nicht vorzeitig. Das stellt der sportliche Leiter Pierre Seiffert gegenüber FuPa Berlin klar. Auf die Nachfrage, ob bereits nach einem möglichen Nachfolger Ausschau gehalten wird, bleibt die Antwort offen. Auch Daniel Volbert erreicht FuPa Berlin telefonisch. Konfontriert ihn mit dem BFC Dynamo Gerücht:

Volbert übernimmt den BFC Preussen im Jahr 2022 unter besonderen Umständen. Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Weltmeister Thomas „Icke“ Häßler springt er nach vier Spieltagen ein und leitet eine Erfolgsgeschichte ein. Ein Jahr später folgt die Berliner Meisterschaft samt Aufstieg in die Oberliga. Den Höhenflug krönt der sofortige Durchmarsch in die Regionalliga Nordost – entschieden durch ein Last-Minute-„Wembley-Tor“ am letzten Spieltag gegen Eintracht Mahlsdorf. Aktuell absolviert Volbert in Frankfurt seine A-Lizenz.

Sportlich stabil, strukturell vorbereitet:

Als Aufsteiger spielt der BFC Preussen eine starke Saison in der Regionalliga Nordost. Das Team um Volbert und Co-Trainer Thorben Marx bewegt sich sicher im Mittelfeld. Der Verein erfüllt die technischen Auflagen des NOFV und trägt seine Heimspiele im eigenen Stadion aus. Sportliche Ausrufezeichen setzt die Mannschaft mit dem 2:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig und dem 1:0-Auswärtserfolg beim Hallescher FC. Im Berliner Landespokal endet die Reise im Viertelfinale nach einem 1:3 gegen den BFC Dynamo.

Ausblick:

Ob der erfolgreiche Weg mit Daniel Volbert weitergeht, bleibt offen. Klar ist: Beim BFC Preussen herrscht sportliche Stabilität. Das verschafft allen Beteiligten Zeit. Im Vertrags-Poker ist noch nichts entschieden – aber auch nichts angezählt.

