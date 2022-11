Update: Partie der DJK Vilzing wurde abgesagt Wie Sportlicher Leiter Roland Dachauer am Freitagabend informierte, fällt die Partie witterungsbedingt aus.

Tabellarisch gesehen, trifft der Tabellenneunte aus Vilzing auf den Tabellensiebten aus Burghausen. Und das darf durchaus als großer Erfolg für die Schwarz-Gelben bezeichnet werden, denn nach 21 absolvierten Spielen haben die Vilzinger 29 Punkte auf dem Konto, die Mannschaft von der Salzach nur einen Zähler mehr. In den letzten Wochen ging die Leistungsschere von beiden Seiten weit auseinander. Während Vilzing mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen sich ins Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet hat, kassierte die Truppe von Trainer Hannes Sigurdsson fünf Niederlagen in Folge. Allerdings verfallen die Oberbayern keinesfalls in Panik, so wurde unter der Woche selbstbewusst gesagt, dass man weiterhin nach oben schaut und nicht nach unten. Geschäftsführer Andreas Huber vom SV Wacker Burghausen lässt gegenüber unserer Zeitung im Vorfeld zur Partie in Vilzing wissen: „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Gerade wenn man die Ergebnisse in den letzten Wochen betrachtet.“ So hat man die Spiele gegen den 1. FC Nürnberg II (0:1), FC Pipinsried (1:2), VfB Eichstätt (0:3), SpVgg Ansbach (0:1) und gegen Türkgücü München (0:2) verloren.



Doch am Samstag soll das alles nicht zählen, denn aus Burghausener Sicht gibt es gerade gegen die DJK Vilzing nach der Niederlage aus dem Hinspiel und der Pokalpleite, jeweils vor eigenem Publikum noch Klärungsbedarf. So sagt Huber dazu: „Wir haben natürlich hier noch eine Rechnung offen.“ Allerdings sieht der Geschäftsführer der Aufgabe am Huthgarten durchaus mit Respekt entgegen, nachdem weiterhin zahlreiche Stammkräfte ausfallen und so weiterhin die jungen Spieler ran müssen. Denn die DJK Vilzing, hat aus Sicht von Huber schon längst ihren Anspruch in der Regionalliga angemeldet, hier länger zu bleiben, als nur ein Jahr: „Die DJK hat eine erfahrene Mannschaft und spielt seit Jahren zusammen. Wir konnten uns von der Qualität ja leider schon zweimal überzeugen.“ Um dann trotzig hinterherzuschieben: „Aber jetzt wollen wir mal an der Reihe sein.“ Auf Vilzinger Seite möchte man die Serie, die zuletzt in Heimstetten heftig gewackelt hat, weiter fortführen. So ist man seit vier Spielen ungeschlagen und hat daraus acht ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt geholt. Dass die Kicker von der Salzach mit der Hypothek von fünf Niederlagen in Folge anreisen spielt für DJK Trainer Eibl nur eine untergeordnete Rolle: „Es zeigt zwar davon, dass sie sicherlich kein großes Selbstvertrauen haben werden, allerdings hat Burghausen eine individuell sehr gute Mannschaft und sie haben es selbst gesagt, sie schauen weiter nach oben und nicht nach unten.“



Für Samstag rechnet der DJK Trainer mit einer schweren Aufgabe, egal wie lange die Gäste schon ohne Sieg sind. „Das ist das tückische an so einer Partie, denn im Umfeld rechnet jetzt jeder damit, dass wir Burghausen sicher schlagen.“ Allerdings kann Mannschaft und Trainerteam die Aufgabe realistisch einschätzen. „Wir sind sicherlich gegen Burghausen kein Favorit, das ist schon noch einmal eine andere Kragenweite als wir sie zuletzt hatten.“ Allerdings weiß Eibl auch, dass er seine Truppe für die Partie nicht extra motivieren muss, ein Blick auf die bisherigen zwei Spiele gegen Burghausen sollte ausreichen. „Ich glaube schon, dass meine Spieler genug Selbstvertrauen haben, wir haben zweimal verdient auswärts gegen Burghausen gewonnen. Zudem haben wir Burghausen in einer Phase geschlagen, wo sie nicht den schlechtesten Fußball gespielt haben. Wir wissen so, um unsere Stärken.“



Kadermäßig sieht es diesmal besser aus, so kehren Jim-Patrick Müller und Fabian Trettenbach wieder in den Kader zurück. Der Einsatz von Mario Kufner wird sich erst kurzfristig entscheiden. Nicht mehr eingesetzt werden kann im Spieljahr 2022 Franz Wendl, der sich erneut schwerer verletzt hat.