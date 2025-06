Update - Oberligist präsentiert seinen nächsten Zugang

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Oberliga Baden-Württemberg weiter voran. Die Nullachter präsentieren einen weiteren Zugang.

Bleart Dautaj ist da! Der 24-jährige Angreifer (geb: 30.01.2001) bringt geballte Erfahrung mit:

🔹 147 Spiele

🔹 31 Tore

🔹 4 Assists



Ausgebildet in den NLZs der TSG Hoffenheim und des VfL Bochum, sammelte er später Oberliga-Erfahrung beim SV Fellbach und SG Sonnenhof Großaspach, jagte auch für den SSV Reutlingen nach Toren – und startete seine Aktiven-Karriere bei der U23 von Astoria Walldorf. Jetzt heißt es: Vollgas für 08!

Neuer Transfer

Neuzugang für die Offensive!

Willkommen am Bruchwald, Angelo Di Stefano!

02.07.2005 (19)

Starker Fuß: Rechts

Nationalität: Italien / Deutsch

Der junge Angreifer bringt eine starke Bilanz mit:

66 Spiele | 63 Tore | 4 Assists

Zuletzt für den TSV Ehnngen aktiv – dort in der Landesstaffel mit 25 Spielen, 14 Toren & 3 Assists.

Schon in der U19 des SV Böblingen (EnBW-Oberliga) hat er gezeigt, was er kann: 47 Tore in 39 Spielen - Jung. Wild. Hungrig

