Update - Oberliga 2025/2026: Welche Teams sind dabei?

Die SG Sonnenhof Großaspach ist Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga Südwest. Der TSG Balingen hat sich die Vizemeisterschaft gesichert und über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga Südwest geschafft.

Drei Verbandsliga-Klubs steigen direkt auf

Alle drei Aufsteiger in die Oberliga stehen fest. In der Verbandsliga Württemberg ist Türkspor Neckarsulm der Meister geworden. In der Verbandsliga Baden hat sich die U23 des Karlsruher SC die Meisterschaft gesichert. Den Titel in der Verbandsliga Südbaden hat der FC Denzlingen geholt.

So laufen die Aufstiegsspiele um den vierten Aufstiegsplatz

Neben den drei Meistern der Verbandsliga Württemberg, Baden und Südbaden wird in einer Aufstiegsrunde den vierten Aufsteiger ermittelt.

Es sollten eigentlich zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspielen geben. Doch sowohl der 1. FC Bruchsal als Tabellenzweiter der Verbandsliga Nordbaden, als auch der 1. FC Mühlhausen (Dritter der Verbandsliga Nordbaden) verzichten auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Somit steht der Türkische SV Singen als Tabellenzweiter der Verbandsliga Südbaden direkt in der zweiten und finalen Runde und trifft dort auf den FC Holzhausen (Tabellenzweiter der Verbandsliga Württemberg). Der Tabellenvierte der Verbandsliga Nordbaden, der GU-Türk. SV Pforzheim hätte gerne an der Aufstiegsrunde teilgenommen, ist aber als Viertplatzierter dazu nicht berechtigt.

Hier gibt es alle Infos zu den Aufstiegsspielen.

Das ist die Oberliga Baden-Württemberg 2025/26 nach aktuellem Stand

So sieht die Oberliga Baden-Württemberg nach derzeitigem Stand aus: