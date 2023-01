UPDATE - Messerattacke in Esch: mutmaßlicher Angreifer tot

⚽️😢 #BreakingNews: knife attack in @jeunesseesch07 training center causes one injured and friendly called off, media report. Read more on 👉 https://t.co/eQsnRY3uKh (🇩🇪)#BGLLigue #football #luxembourg #fupa #fupalux #letzebuerg #soccer #fupanet pic.twitter.com/2mMa1EB1tn