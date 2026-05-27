Update: Meister, Aufsteiger und Pokalsieger in Württemberg

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Im Bereich von FuPa Württemberg werden in der Saison 2025/2026 die Meister, Aufsteiger und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.

Regionalliga Südwest: SG Sonnenhof Großaspach -> Hier geht es zum Bericht

Verbandsliga: Young Boys Reutlingen -> Hier geht es zum Bericht

Landesliga, Staffel 3: TSG Balingen II

Landesliga, Staffel 4: Türkspor Neu-Ulm -> Hier geht es zum Bericht

WFV-Pokal: SG Sonnenhof Großaspach -> Hier geht es zum Bericht

2. Frauen-Bundesliga: VfB Stuttgart -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Verbandsliga: VfB Stuttgart II

Frauen-Landesliga, Staffel 1: FV 09 Nürtingen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Landesliga, Staffel 2: TSV Lustnau -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Regionenliga, Staffel 1: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Regionenliga, Staffel 3: TSV Ruppertshofen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Regionenliga, Staffel 4: SpVgg Aldingen -> Hier geht es zum Bericht

WFV-Pokal der Frauen: VfB Stuttgart II -> Hier geht es zum Bericht

A-Junioren-DFB-Pokal: VfB Stuttgart -> Hier geht es zum Bericht

A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg: SG Sonnenhof Großaspach -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Alb

Kreisliga A1: TSV Holzelfingen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B1: SGM Dettingen/Glems II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B3: SSV Rübgarten -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B5: SV Weiler -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirksliga: SKV Eningen -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: SV Degerschlacht -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Bodensee

Bezirksliga: TSV Eschach -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A1: SG Baienfurt -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B4: TSV Oberreitnau -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B5: TSV Schlachters II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B6: SGM Röthenbach/Heimenkirch II -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirksliga: FC Scheidegg -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Donau/Iller

Bezirksliga: SC Türkgücü Ulm -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A1: SGM Oberdischingen/Ersingen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A3: FV Weißenhorn -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B1: SG Dettingen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: VfL Ulm/Neu-Ulm -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Enz/Murr

Bezirksliga: SV Germania Bietigheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B2: TSG Steinheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B3: TV Aldingen II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B7: VfB Vaihingen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B8: SV Germania Bietigheim II -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirksliga: FSV 08 Bietigheim-Bissingen -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: SV Salamander Kornwestheim -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: SV Horrheim -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Franken

Kreisliga A3: SC Michelbach/Wald -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B1: SGM Meimsheim/Brackenheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B2: TV Flein -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B7: SGM Weikersheim/Laudenbach -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Kreisliga: SV Sülzbach II -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: FSV Friedrichshaller SV -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A2: VfB Neuffen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B2: TSV Denkendorf II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B5: TSV Raidwangen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B6: TSV Weilheim/Teck II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B8: FC Iliria Göppingen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B9: FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B10: 1. FC Donzdorf II -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Nordschwarzwald

Bezirksliga: VfR Sulz -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A1: SV Dietersweiler -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A3: SF Salzstetten -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: Sportfreunde Gechingen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: TSG Wittershausen -> Hier geht es zum Bericht

A-Junioren-Leistungsstaffel: SG Empfingen -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Oberschwaben

Bezirksliga: FC Mengen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A1: FC Ostrach -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B3: SV Mietingen II -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: SGM Äpfingen/Baltringen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal der Reserven: SGM Gammertingen/Kettenacker III -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A3: Türkspor Heidenheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B2: SG Hohenstadt/Untergröningen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B4: SG Ohmenheim/Dorfmerkingen -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: SG Bettringen -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: TSV Ruppertshofen -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Kreisliga A1: FSV Waiblingen II

Kreisliga A2: FC Welzheim

Kreisliga A3: TSV Ilshofen II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A4: SpVgg Gammesfeld -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B2: SG Oppenweiler-Strümpfelbach II -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B4: SV Remshalden II

Kreisliga B6: SG Ottendorf/Eutendorf -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B7: FC Billingsbach -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: SV Allmersbach -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: SV Winnenden -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Schwarzwald/Zollern

Kreisliga A1: SV Waldmössingen -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A3: SGM Nusplingen/Obernheim -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A4: SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1: OFK Beograd Stuttgart -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A2: FSV Waldebene Stuttgart Ost -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga A3: Türk. SV Herrenberg -> Hier geht es zum Bericht

Kreisliga B1: SV Sillenbuch II

Kreisliga B3: TS Echterdingen -> Hier geht es zum Bericht

Männer-Bezirkspokal: TSV Weilimdorf II -> Hier geht es zum Bericht

Frauen-Bezirkspokal: VfB Obertürkheim -> Hier geht es zum Bericht

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