Update - Landesliga West: Diese Sommertransfers stehen fest

FSV Kritzmow 1973Trainer:
Christian ThomsZugänge:
Lucca Brüning (PSV Rostock), Leon Stegmann (PSV Rostock), Julius Eisermann (PSV Rostock) Abgänge:
Eric Lucyga (unbekannt) Güstrower SC 09Trainer:
Tom HagemannZugänge:
Mattes Krebs (F.C. Hansa Rostock II), Sönke Conrad (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Chachi (Malchower SV 90), Mathis Baxmann (SV Eintracht Groß-Wokern), Samuel Kammerer (SV Pastow) Abgänge:
Tobias Rohn (SV Teterow 90), Oliver Diehl (Abteilungsleiter), Ben Leon Ziebell (Rostocker FC) SC ParchimTrainer:
Martin MroßZugänge:
Finn Luca Schulz (FC Mecklenburg Schwerin II), Fabian Gätcke (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Henning Dreffien (SC Parchim) Abgänge:
Leon Pascal Jonas (SV Fortschritt Neustadt-Glewe) SG 03 Ludwigslust/GrabowTrainer:
Robert PorstnerZugänge:
keineAbgänge:
Johannes Gofskie (MSV Pampow), Friedrich Schebela (MSV Pampow), Marc Thore Schulz (MSV Pampow), Tyler Fischer (MSV Pampow), Thomas Dreyer (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Martin Wilk (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Fabian Gätcke (SC Parchim) SG Aufbau BoizenburgTrainer:
Gregor BergerZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Einheit CrivitzTrainer:
Marco HofemannZugänge:
Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin II), Mika Schreiber (SFV Holthusen), Enrico Wolter (SG Einheit Crivitz II), Marvin Lüders (Lübzer SV), Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin) Abgänge:
Maximilian Böttcher (FC Mecklenburg Schwerin) Sievershäger SVTrainer:
Sascha KunstmannZugänge:
Cedric Chall (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Lukas Schmidt (Sievershäger SV II), Justus Müller (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Niclas Neumann (Sievershäger SV II), Jannes Peterson (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Florian Westendorf (Sievershäger SV II), Tim Nicolas Kaufmann (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Henrik Hecht (Sievershäger SV II), Felix Bach (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Johannes Goltermann (ESV Lok Rostock 1948) Abgänge:
Tobias Schollmaier (unbekannt), Leon Brüchmann (unbekannt), Florian Gold (unbekannt), Leon Brüchmann (Rostocker FC) SpVgg Cambs-Leezen TraktorTrainer:
Michael ZiepkeZugänge:
Dominic Cosimo Fragomeli (MSV Lübstorf), Tom Wilde (MSV Lübstorf), Paul Puppe (FC Mecklenburg Schwerin) Abgänge:
keineSV PlateTrainer:
Rainer AlischZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG GadebuschTrainer:
Robert SchwarzZugänge:
Sebastian Pautzke (Schweriner SC), Franz-Friedrich Neumann (Schweriner SC) Abgänge:
keine
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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.
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