Update - Landesliga West: Diese Sommertransfers stehen fest

FSV Kritzmow 1973Trainer: Christian ThomsZugänge: Lucca Brüning (PSV Rostock), Leon Stegmann (PSV Rostock), Julius Eisermann (PSV Rostock)Abgänge: Eric Lucyga (unbekannt)Güstrower SC 09Trainer: Tom HagemannZugänge: Mattes Krebs (F.C. Hansa Rostock II), Sönke Conrad (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Chachi (Malchower SV 90), Mathis Baxmann (SV Eintracht Groß-Wokern), Samuel Kammerer (SV Pastow)Abgänge: Tobias Rohn (SV Teterow 90), Oliver Diehl (Abteilungsleiter), Ben Leon Ziebell (Rostocker FC)SC ParchimTrainer: Martin MroßZugänge: Finn Luca Schulz (FC Mecklenburg Schwerin II), Fabian Gätcke (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Henning Dreffien (SC Parchim)Abgänge: Leon Pascal Jonas (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)SG 03 Ludwigslust/GrabowTrainer: Robert PorstnerZugänge: keineAbgänge: Johannes Gofskie (MSV Pampow), Friedrich Schebela (MSV Pampow), Marc Thore Schulz (MSV Pampow), Tyler Fischer (MSV Pampow), Thomas Dreyer (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Martin Wilk (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Fabian Gätcke (SC Parchim)SG Aufbau BoizenburgTrainer: Gregor BergerZugänge: keineAbgänge: keineSG Einheit CrivitzTrainer: Marco HofemannZugänge: Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin II), Mika Schreiber (SFV Holthusen), Enrico Wolter (SG Einheit Crivitz II), Marvin Lüders (Lübzer SV), Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin)Abgänge: Maximilian Böttcher (FC Mecklenburg Schwerin)Sievershäger SVTrainer: Sascha KunstmannZugänge: Cedric Chall (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Lukas Schmidt (Sievershäger SV II), Justus Müller (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Niclas Neumann (Sievershäger SV II), Jannes Peterson (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Florian Westendorf (Sievershäger SV II), Tim Nicolas Kaufmann (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Henrik Hecht (Sievershäger SV II), Felix Bach (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Johannes Goltermann (ESV Lok Rostock 1948)Abgänge: Tobias Schollmaier (unbekannt), Leon Brüchmann (unbekannt), Florian Gold (unbekannt), Leon Brüchmann (Rostocker FC)SpVgg Cambs-Leezen TraktorTrainer: Michael ZiepkeZugänge: Dominic Cosimo Fragomeli (MSV Lübstorf), Tom Wilde (MSV Lübstorf), Paul Puppe (FC Mecklenburg Schwerin)Abgänge: keineSV PlateTrainer: Rainer AlischZugänge: keineAbgänge: keineTSG GadebuschTrainer: Robert SchwarzZugänge: Sebastian Pautzke (Schweriner SC), Franz-Friedrich Neumann (Schweriner SC)Abgänge: keine

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