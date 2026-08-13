 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Update - Landesliga West: Diese Sommertransfers stehen fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSG Gadebusch

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Landesliga West MV
Güstrower SC
Anker Wismar II
Meck SN II
Sievershagen

Bei den Vereinen aus der Landesliga West stehen weitere Transfers für die Saison 2026/2027 fest.

FC Anker Wismar II
Trainer: Tommy Bandomir
Zugänge: keine
Abgänge: Komron Nematov (SG Dynamo Wismar), Leon Henke (Rostocker FC), Paul Raffel (PSV Wismar)

FC Mecklenburg Schwerin II
Trainer: Ronny Stamer
Zugänge: Christopher Schmandt (FC Mecklenburg Schwerin)
Abgänge: Finn Luca Schulz (SC Parchim), Kevin Schulze (SG Einheit Crivitz)

FC Seenland Warin
Trainer: Sascha Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Bentwisch II
Trainer: Rene Weilandt, Michael Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Kritzmow 1973
Trainer: Christian Thoms
Zugänge: Lucca Brüning (PSV Rostock), Leon Stegmann (PSV Rostock), Julius Eisermann (PSV Rostock)
Abgänge: Eric Lucyga (unbekannt)

Güstrower SC 09
Trainer: Tom Hagemann
Zugänge: Mattes Krebs (F.C. Hansa Rostock II), Sönke Conrad (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Chachi (Malchower SV 90), Mathis Baxmann (SV Eintracht Groß-Wokern), Samuel Kammerer (SV Pastow)
Abgänge: Tobias Rohn (SV Teterow 90), Oliver Diehl (Abteilungsleiter), Ben Leon Ziebell (Rostocker FC)

SC Parchim
Trainer: Martin Mroß
Zugänge: Finn Luca Schulz (FC Mecklenburg Schwerin II), Fabian Gätcke (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Henning Dreffien (SC Parchim)
Abgänge: Leon Pascal Jonas (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)

SG 03 Ludwigslust/Grabow
Trainer: Robert Porstner
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Gofskie (MSV Pampow), Friedrich Schebela (MSV Pampow), Marc Thore Schulz (MSV Pampow), Tyler Fischer (MSV Pampow), Thomas Dreyer (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Martin Wilk (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Fabian Gätcke (SC Parchim)

SG Aufbau Boizenburg
Trainer: Gregor Berger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Einheit Crivitz
Trainer: Marco Hofemann
Zugänge: Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin II), Mika Schreiber (SFV Holthusen), Enrico Wolter (SG Einheit Crivitz II), Marvin Lüders (Lübzer SV), Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin)
Abgänge: Maximilian Böttcher (FC Mecklenburg Schwerin)

Sievershäger SV
Trainer: Sascha Kunstmann
Zugänge: Cedric Chall (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Lukas Schmidt (Sievershäger SV II), Justus Müller (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Niclas Neumann (Sievershäger SV II), Jannes Peterson (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Florian Westendorf (Sievershäger SV II), Tim Nicolas Kaufmann (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Henrik Hecht (Sievershäger SV II), Felix Bach (SG SV Warnemü. / HSG Warnem.), Johannes Goltermann (ESV Lok Rostock 1948)
Abgänge: Tobias Schollmaier (unbekannt), Leon Brüchmann (unbekannt), Florian Gold (unbekannt), Leon Brüchmann (Rostocker FC)

SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Trainer: Michael Ziepke
Zugänge: Dominic Cosimo Fragomeli (MSV Lübstorf), Tom Wilde (MSV Lübstorf), Paul Puppe (FC Mecklenburg Schwerin)
Abgänge: keine

SV Plate
Trainer: Rainer Alisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Gadebusch
Trainer: Robert Schwarz
Zugänge: Sebastian Pautzke (Schweriner SC), Franz-Friedrich Neumann (Schweriner SC)
Abgänge: keine

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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.

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