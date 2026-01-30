Update - Landesliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

FSV Glückauf Brieske/SenftenbergTrainer:
Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario KühnelZugänge:
keineAbgänge:
keineFV Erkner 1920Trainer:
Norman EhmigZugänge:
keineAbgänge:
Timon Kühnel (FV Erkner 1920 II), Oliver Leon Fink (FV Erkner 1920 II), Maximilian Friedrich (FV Erkner 1920 II), Armin Schaller (FV Erkner 1920 II), Leando Schulz (SV Stern Britz 1889) SG GroßziethenTrainer:
Marten GutkäßZugänge:
Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi (vereinslos) Abgänge:
Linus Belitz (SV Grün-Weiß Großbeeren), Ahmed Jabr (Pausiert), Amir-Mohamad Yassine (unbekannt), Kim Schwager (unbekannt) SG Phönix Wildau 95Trainer:
Volker LöbenbergZugänge:
Dennis Kroh (SV Rangsdorf 28), Nico Beyer (SG Schulzendorf 1931) Abgänge:
Liam Löschke (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) SV DöbernTrainer:
Stefan SchillerZugänge:
keineAbgänge:
Rico Kaubitzsch (SC Spremberg 1896) SV Frankonia Wernsdorf 1919Trainer:
Thoralf DominokZugänge:
Alban Feta (Delay Sports Berlin II) Abgänge:
keineSV Grün-Weiß LübbenTrainer:
Andreas KozurZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Victoria SeelowTrainer:
Peter FlaigZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Wacker 09 StröbitzTrainer:
Tobias VoigtZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB 1921 Krieschow IITrainer:
Thomas SchmidtZugänge:
keineAbgänge:
Dominik Heinze (Kolkwitzer SV 1896) VfB Hohenleipisch 1912Trainer:
Henrik PohlenzZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB TrebbinTrainer:
Kay BornemannZugänge:
keineAbgänge:
keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________