Allgemeines

Update - Landesliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eckehard Jurowski

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Lauchhammer
Trainer: Mathias Haarig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: keine
Abgänge: Timon Kühnel (FV Erkner 1920 II), Oliver Leon Fink (FV Erkner 1920 II), Maximilian Friedrich (FV Erkner 1920 II), Armin Schaller (FV Erkner 1920 II), Leando Schulz (SV Stern Britz 1889)

SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi (vereinslos)
Abgänge: Linus Belitz (SV Grün-Weiß Großbeeren), Ahmed Jabr (Pausiert), Amir-Mohamad Yassine (unbekannt), Kim Schwager (unbekannt)

SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: Dennis Kroh (SV Rangsdorf 28), Nico Beyer (SG Schulzendorf 1931)
Abgänge: Liam Löschke (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen)

SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: Rico Kaubitzsch (SC Spremberg 1896)

SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: Alban Feta (Delay Sports Berlin II)
Abgänge: keine

SV Grün-Weiß Lübben
Trainer: Andreas Kozur
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Heinze (Kolkwitzer SV 1896)

VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

