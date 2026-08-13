 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Update - Landesliga Ost: Diese Sommertransfers stehen fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Kölbel

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Landesliga Ost MV
SV Pastow II
TSG Neustre. II
Neubranden. II
SV Waren 09

Bei den Vereinen aus der Landesliga Ost stehen weitere Transfers für die Saison 2026/2027 fest.

1. FC Neubrandenburg 04 II
Trainer: Maik Stübs
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Rot-Weiß Wolgast
Trainer: Erik Lüdtke
Zugänge: Carl Claas (Greifswalder FC II)
Abgänge: keine

FSV Malchin
Trainer: Marcus Budniak
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Grimmener SV
Trainer: Martin Walewski
Zugänge: Toni Jager (SV Blau-Weiß 21 Jarmen)
Abgänge: keine

Kickers JuS 2003
Trainer: Axel Polchow
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Torgelow Ueckermünde
Trainer: Tom Röhl
Zugänge: Ben Tiede (SV Siedenbollentin), Martin Petzel (BSV Forst Torgelow), Dominik Lübeck (FV Rot-Weiß Ahlbeck 05), Maximilian Paul (VFC Anklam), Niclas Uri Gall (SpVgg Torgelow Ueckermünde)
Abgänge: Hannes Benedikt Bast (Ziel unbekannt), Malte Brummund (Ziel unbekannt), Markes Kiefer (Ziel unbekannt), Leonard Prager (Ziel unbekannt), Philipp Wölki (Karriereende), Mateusz Marek Sobolczyk (Karrierende)

SV Barth 1950
Trainer: Martin Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Peter (TSV 1860 Stralsund), Hamza Ubade Keskin (Harburger TB)

SV Blau-Weiß 50 Baabe
Trainer: Tommy Wanke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Pastow II
Trainer: Christoph Pisarski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Waren 09
Trainer: Mathias Wackerow
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Neustrelitz II
Trainer: André Schröder
Zugänge: Oskar Parpart (), Adrian Stein ()
Abgänge: keine

TSV 1814 Friedland
Trainer: Rene Peters
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV 1860 Stralsund
Trainer: Andre Fischer
Zugänge: Tom Eckelt (SV Prohner Wiek), Sebastian Peter (SV Barth 1950)
Abgänge: Arne Biederstädt (SV Warnemünde)

VFC Anklam
Trainer: Tom Fraus
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Paul (SpVgg Torgelow Ueckermünde)

+++

Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.

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