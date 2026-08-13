Update - Landesliga Ost: Diese Sommertransfers stehen fest

Bei den Vereinen aus der Landesliga Ost stehen weitere Transfers für die Saison 2026/2027 fest.
1. FC Neubrandenburg 04 II
Trainer: Maik Stübs
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Rot-Weiß Wolgast
Trainer: Erik Lüdtke
Zugänge: Carl Claas (Greifswalder FC II)
Abgänge: keine
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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.
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