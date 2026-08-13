Update - Landesliga Ost: Diese Sommertransfers stehen fest

Kickers JuS 2003Trainer: Axel PolchowZugänge: keineAbgänge: keineSpVgg Torgelow UeckermündeTrainer: Tom RöhlZugänge: Ben Tiede (SV Siedenbollentin), Martin Petzel (BSV Forst Torgelow), Dominik Lübeck (FV Rot-Weiß Ahlbeck 05), Maximilian Paul (VFC Anklam), Niclas Uri Gall (SpVgg Torgelow Ueckermünde)Abgänge: Hannes Benedikt Bast (Ziel unbekannt), Malte Brummund (Ziel unbekannt), Markes Kiefer (Ziel unbekannt), Leonard Prager (Ziel unbekannt), Philipp Wölki (Karriereende), Mateusz Marek Sobolczyk (Karrierende)SV Barth 1950Trainer: Martin SchulzZugänge: keineAbgänge: Sebastian Peter (TSV 1860 Stralsund), Hamza Ubade Keskin (Harburger TB)SV Blau-Weiß 50 BaabeTrainer: Tommy WankeZugänge: keineAbgänge: keineSV Pastow IITrainer: Christoph PisarskiZugänge: keineAbgänge: keineSV Waren 09Trainer: Mathias WackerowZugänge: keineAbgänge: keineTSG Neustrelitz IITrainer: André SchröderZugänge: Oskar Parpart (), Adrian Stein ()Abgänge: keineTSV 1814 FriedlandTrainer: Rene PetersZugänge: keineAbgänge: keineTSV 1860 StralsundTrainer: Andre FischerZugänge: Tom Eckelt (SV Prohner Wiek), Sebastian Peter (SV Barth 1950)Abgänge: Arne Biederstädt (SV Warnemünde)VFC AnklamTrainer: Tom FrausZugänge: keineAbgänge: Maximilian Paul (SpVgg Torgelow Ueckermünde)

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