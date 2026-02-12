– Foto: Anna Zeller
Update - Landesliga Nord: Welche Wintertransfers stehen fest?
von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jörg Gehrike (Rücktritt), Firat Sucsuz (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (Ziel unbekannt), Bahadir Köstekli (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (BFC Preussen II), Firat Sucsuz (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Christian Städing (Vereinslos), Jhon Alexander Mora Salgado (SV Eintracht Gransee), Hassan Saleh (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Abgänge: Sebastian Hein (Hertha BSC III), Jamill Charles Mavula (Zusammenarbeit beendet), Nicolaus Zurawik (Oranienburger FC Eintracht 1901), David Edusei (Steglitz Gencler Birligi 1982 III)
FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Robert Fröhlich
Zugänge: Dominik Dawid Boettcher (FV Preussen Eberswalde)
Abgänge: Montreux Julien Mäder (FC Mecklenburg Schwerin), Julian Schulz (FSV Bernau)
FC Schwedt 02
Trainer: Tomasz Lapinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Fortuna Babelsberg
Trainer: Marc Flohr
Zugänge: Henri Gomez Amsatu (TuS 1896 Sachsenhausen), Georg Müller (Fortuna Babelsberg II)
Abgänge: keine
FSV Bernau
Trainer: Tommy Benndorf, Marcel Stutter
Zugänge: Julian Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Ümit Ejder (SG Einheit Zepernick 1925)
Abgänge: Tim Jauer (TSV Rudow Berlin), Alexander Wuthe (Ziel unbekannt), Dennis Ulbrich (Ziel unbekannt), Alexander Wuthe (BFC Preussen II)
FV Preussen Eberswalde
Trainer: Andreas Lübbehusen
Zugänge: Juan Luciano Farias (), Philipp Heidbrecht (FSV Union Fürstenwalde), Yannik Hartmann (BSG Stahl Brandenburg), Artur Moge (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Abgänge: Daniel Lingfeld (Zusammenarbeit beendet), Osayi Nio Iyamu (1. FC Finowfurt), Maurice Engst (SC Staaken), Dominik Dawid Boettcher (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: Patryk Radoslaw Lukaszewicz (Penkuner SV Rot-Weiß)
Abgänge: Gunnar Haser (SV 90 Pinnow), Alexander Panicz (MKS Odra Chojna)
SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: Lukas Hodek (Werderaner FC Viktoria 1920), Kai Spangenberg (Werderaner FC Viktoria 1920), Bastian Moryson (SV 1948 Ferch)
Abgänge: Maximilian Hecker (Pausiert), Malte Paschek (Pausiert), Enrico Freitag (Pausiert)
SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: Daniel Frahn (Reaktiviert), Ronald Mersetzky (Vereinslos), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47), Glenn Böhme (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
Abgänge: Lucio Geral (SG Union 1919 Klosterfelde), Paulo Eduardo Bernardes De Almeida (), Justin Engfer (), Ozan Özer Pekdemir (), Dustin Warmbrunn (), Cedric Stange (Leihe bis zum 30.06.2026), Ümit Ejder (FSV Bernau), Justin Engfer (BSV Eintracht Mahlsdorf)
SV 1920 Zehdenick
Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge: Tassilo Struck (SV Eintracht Gransee), Steffen Borkowski (Vereinslos)
Abgänge: Jeffrey Maaß (Zusammenarbeit beendet), Mohamed Akasha (Ziel unbekannt), Mohamed Akasha (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
SV Eintracht Alt Ruppin
Trainer: Christoph Sperberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: Niklas Tille (FC Anker Wismar)
Abgänge: keine
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: Robert Amuri (vereinslos)
Abgänge: keine
SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: Jeff Salpeter (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920), Sönke Hachmann (Hertha BSC), Pavlo Malyk (Werderaner FC Viktoria 1920)