Update - Landesliga Nord: Welche Wintertransfers stehen fest? Auf FuPa gibt es den Überblick. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.



Angermünder FC

Trainer: Tony Franke

Zugänge: keine

Abgänge: Jörg Gehrike (Rücktritt), Firat Sucsuz (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (Ziel unbekannt), Bahadir Köstekli (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (BFC Preussen II), Firat Sucsuz (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)



BSC Fortuna Glienicke

Trainer: Christian Städing

Zugänge: Christian Städing (Vereinslos), Jhon Alexander Mora Salgado (SV Eintracht Gransee), Hassan Saleh (Oranienburger FC Eintracht 1901)

Abgänge: Sebastian Hein (Hertha BSC III), Jamill Charles Mavula (Zusammenarbeit beendet), Nicolaus Zurawik (Oranienburger FC Eintracht 1901), David Edusei (Steglitz Gencler Birligi 1982 III)





FC 98 Hennigsdorf

Trainer: Niko Jose

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

Trainer: Robert Fröhlich

Zugänge: Dominik Dawid Boettcher (FV Preussen Eberswalde)

Abgänge: Montreux Julien Mäder (FC Mecklenburg Schwerin), Julian Schulz (FSV Bernau)





FC Schwedt 02

Trainer: Tomasz Lapinski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Fortuna Babelsberg

Trainer: Marc Flohr

Zugänge: Henri Gomez Amsatu (TuS 1896 Sachsenhausen), Georg Müller (Fortuna Babelsberg II)

Abgänge: keine



FSV Bernau

Trainer: Tommy Benndorf, Marcel Stutter

Zugänge: Julian Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Ümit Ejder (SG Einheit Zepernick 1925)

Abgänge: Tim Jauer (TSV Rudow Berlin), Alexander Wuthe (Ziel unbekannt), Dennis Ulbrich (Ziel unbekannt), Alexander Wuthe (BFC Preussen II)



FV Preussen Eberswalde

Trainer: Andreas Lübbehusen

Zugänge: Juan Luciano Farias (), Philipp Heidbrecht (FSV Union Fürstenwalde), Yannik Hartmann (BSG Stahl Brandenburg), Artur Moge (Oranienburger FC Eintracht 1901)

Abgänge: Daniel Lingfeld (Zusammenarbeit beendet), Osayi Nio Iyamu (1. FC Finowfurt), Maurice Engst (SC Staaken), Dominik Dawid Boettcher (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)



Schönower SV 1928

Trainer: Oliver Boche

Zugänge: Patryk Radoslaw Lukaszewicz (Penkuner SV Rot-Weiß)

Abgänge: Gunnar Haser (SV 90 Pinnow), Alexander Panicz (MKS Odra Chojna)



SG Bornim

Trainer: Florian Bitzka

Zugänge: Lukas Hodek (Werderaner FC Viktoria 1920), Kai Spangenberg (Werderaner FC Viktoria 1920), Bastian Moryson (SV 1948 Ferch)

Abgänge: Maximilian Hecker (Pausiert), Malte Paschek (Pausiert), Enrico Freitag (Pausiert)



SG Einheit Zepernick 1925

Trainer: Ronald Mersetzky

Zugänge: Daniel Frahn (Reaktiviert), Ronald Mersetzky (Vereinslos), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47), Glenn Böhme (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

Abgänge: Lucio Geral (SG Union 1919 Klosterfelde), Paulo Eduardo Bernardes De Almeida (), Justin Engfer (), Ozan Özer Pekdemir (), Dustin Warmbrunn (), Cedric Stange (Leihe bis zum 30.06.2026), Ümit Ejder (FSV Bernau), Justin Engfer (BSV Eintracht Mahlsdorf)



SV 1920 Zehdenick

Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski

Zugänge: Tassilo Struck (SV Eintracht Gransee), Steffen Borkowski (Vereinslos)

Abgänge: Jeffrey Maaß (Zusammenarbeit beendet), Mohamed Akasha (Ziel unbekannt), Mohamed Akasha (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)



SV Eintracht Alt Ruppin

Trainer: Christoph Sperberg

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Falkensee-Finkenkrug

Trainer: Tom Buschke

Zugänge: Niklas Tille (FC Anker Wismar)

Abgänge: keine



SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse

Trainer: Silvano Fiore

Zugänge: Robert Amuri (vereinslos)

Abgänge: keine



SV Viktoria Potsdam

Trainer: David Karaschewitz

Zugänge: keine

Abgänge: Jeff Salpeter (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920), Sönke Hachmann (Hertha BSC), Pavlo Malyk (Werderaner FC Viktoria 1920)