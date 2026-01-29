Update - Landesliga Nord: Welche Wintertransfers stehen fest?

Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jörg Gehrike (Rücktritt), Firat Sucsuz (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (Ziel unbekannt), Bahadir Köstekli (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (BFC Preussen II)
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Christian Städing (Vereinslos)
Abgänge: Sebastian Hein (Hertha BSC III), Jamill Charles Mavula (Zusammenarbeit beendet), Nicolaus Zurawik (Oranienburger FC Eintracht 1901), David Edusei (Steglitz Gencler Birligi 1982 III)
FC Schwedt 02Trainer:
Tomasz LapinskiZugänge:
keineAbgänge:
keineFortuna BabelsbergTrainer:
Marc FlohrZugänge:
Henri Gomez Amsatu (TuS 1896 Sachsenhausen), Georg Müller (Fortuna Babelsberg II) Abgänge:
Alexander Zeplin (TSV Allach München) FSV BernauZugänge:
Julian Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Ümit Ejder (SG Einheit Zepernick 1925) Abgänge:
Tim Jauer (TSV Rudow Berlin), Alexander Wuthe (Ziel unbekannt), Dennis Ulbrich (Ziel unbekannt), Alexander Wuthe (BFC Preussen II) FV Preussen EberswaldeTrainer:
Andreas LübbehusenZugänge:
Juan Luciano Farias () Abgänge:
Daniel Lingfeld (Zusammenarbeit beendet), Osayi Nio Iyamu (1. FC Finowfurt), Maurice Engst (SC Staaken) Schönower SV 1928Trainer:
Oliver BocheZugänge:
keineAbgänge:
Gunnar Haser (SV 90 Pinnow) SG BornimTrainer:
Florian BitzkaZugänge:
Lukas Hodek (Werderaner FC Viktoria 1920), Kai Spangenberg (Werderaner FC Viktoria 1920), Bastian Moryson (SV 1948 Ferch) Abgänge:
Maximilian Hecker (Pausiert), Malte Paschek (Pausiert), Enrico Freitag (Pausiert) SG Einheit Zepernick 1925Trainer:
Ronald MersetzkyZugänge:
Daniel Frahn (Reaktiviert), Ronald Mersetzky (Vereinslos), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47) Abgänge:
Lucio Geral (SG Union 1919 Klosterfelde), Paulo Eduardo Bernardes De Almeida (), Justin Engfer (), Ozan Özer Pekdemir (), Dustin Warmbrunn (), Cedric Stange (Leihe bis zum 30.06.2026), Ümit Ejder (FSV Bernau) SV 1920 ZehdenickTrainer:
Christoph Schiller, Steffen BorkowskiZugänge:
Tassilo Struck (SV Eintracht Gransee), Steffen Borkowski (Vereinslos) Abgänge:
Jeffrey Maaß (Zusammenarbeit beendet), Mohamed Akasha (Ziel unbekannt) SV Eintracht Alt RuppinTrainer:
Christoph SperbergZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Falkensee-FinkenkrugTrainer:
Tom BuschkeZugänge:
Niklas Tille (FC Anker Wismar) Abgänge:
keineSV Schwarz-Rot Neustadt/DosseTrainer:
Silvano FioreZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Viktoria PotsdamTrainer:
David KaraschewitzZugänge:
keineAbgänge:
Jeff Salpeter (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920), Sönke Hachmann (Hertha BSC)
