Allgemeines

Update - Landesliga Nord: Welche Wintertransfers stehen fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Zeller

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jörg Gehrike (Rücktritt), Firat Sucsuz (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (Ziel unbekannt), Bahadir Köstekli (Ziel unbekannt), Karim Ahmad (BFC Preussen II)

BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Christian Städing (Vereinslos)
Abgänge: Sebastian Hein (Hertha BSC III), Jamill Charles Mavula (Zusammenarbeit beendet), Nicolaus Zurawik (Oranienburger FC Eintracht 1901), David Edusei (Steglitz Gencler Birligi 1982 III)

FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Robert Fröhlich
Zugänge: keine
Abgänge: Montreux Julien Mäder (FC Mecklenburg Schwerin), Julian Schulz (FSV Bernau)

FC Schwedt 02
Trainer: Tomasz Lapinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fortuna Babelsberg
Trainer: Marc Flohr
Zugänge: Henri Gomez Amsatu (TuS 1896 Sachsenhausen), Georg Müller (Fortuna Babelsberg II)
Abgänge: Alexander Zeplin (TSV Allach München)

FSV Bernau
Zugänge: Julian Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Ümit Ejder (SG Einheit Zepernick 1925)
Abgänge: Tim Jauer (TSV Rudow Berlin), Alexander Wuthe (Ziel unbekannt), Dennis Ulbrich (Ziel unbekannt), Alexander Wuthe (BFC Preussen II)

FV Preussen Eberswalde
Trainer: Andreas Lübbehusen
Zugänge: Juan Luciano Farias ()
Abgänge: Daniel Lingfeld (Zusammenarbeit beendet), Osayi Nio Iyamu (1. FC Finowfurt), Maurice Engst (SC Staaken)

Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: keine
Abgänge: Gunnar Haser (SV 90 Pinnow)

SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: Lukas Hodek (Werderaner FC Viktoria 1920), Kai Spangenberg (Werderaner FC Viktoria 1920), Bastian Moryson (SV 1948 Ferch)
Abgänge: Maximilian Hecker (Pausiert), Malte Paschek (Pausiert), Enrico Freitag (Pausiert)

SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: Daniel Frahn (Reaktiviert), Ronald Mersetzky (Vereinslos), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47)
Abgänge: Lucio Geral (SG Union 1919 Klosterfelde), Paulo Eduardo Bernardes De Almeida (), Justin Engfer (), Ozan Özer Pekdemir (), Dustin Warmbrunn (), Cedric Stange (Leihe bis zum 30.06.2026), Ümit Ejder (FSV Bernau)

SV 1920 Zehdenick
Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge: Tassilo Struck (SV Eintracht Gransee), Steffen Borkowski (Vereinslos)
Abgänge: Jeffrey Maaß (Zusammenarbeit beendet), Mohamed Akasha (Ziel unbekannt)

SV Eintracht Alt Ruppin
Trainer: Christoph Sperberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: Niklas Tille (FC Anker Wismar)
Abgänge: keine

SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: Jeff Salpeter (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920), Sönke Hachmann (Hertha BSC)

