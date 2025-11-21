Update: Kreispokalspiel zwischen Kapellen und Gnadental abgesagt

Drei von vier Halbfinalisten im Kreispokal Grevenbroich-Neuss stehen seit Donnerstagabend fest, der letzte sollte am Freitagabend ermittelt werden, als es zu einem Landesliga-Duell kommen sollte, das es an anderer Stelle bereits am vorigen Sonntag gegeben hatte. Da behielt der SC Kapellen-Erft mit 3:1 bei der DJK Gnadental die Oberhand, diesmal sollte um 20 Uhr Anstoß in Kapellen sein.

Ein zweiter Erfolg für die Kapellener wäre keine Überraschung, steht das Team von Lennart Ingmann doch auch in der Liga deutlich besser da. Mit 26 Punkten schnuppert der SC Kapellen an den Aufstiegsplätzen (das könnte auch der zweite Rang am Ende sein), ist aktuell punktgleich mit dem ASV Süchteln, der Zweiter ist. Die DJK belegt derweil mit 16 Zählern den ersten sicheren Abstiegsplatz, doch der Umstand, dass das Team von Sebastian Michalsky nur zehn Punkte hinter den Kapellenern rangiert, zeigt auch, wie eng es in Gruppe 1 der Landesliga zugeht. Und damit ist auch klar, dass auch das Pokalspiel erst einmal gespielt werden muss - für das nun ein neuer Termin gefunden werden muss.

SV Uedesheim macht es zweistellig

Bereits am Mittwoch hatte sich der SV Uedesheim souverän mit 10:0 gegen den VdS Nievenheim durchgesetzt, drei Treffer gingen dabei auf das Konto von Felix Frason. Am Donnerstag zogen dann mit dem SV Rosellen und dem 1. FC Grevenbroich-Süd zwei weitere Teams nach. Die Rosellener machten es dabei besonders spannend, mussten im Heimspiel gegen den SV Bedburdyck/Gierath ins Elfmeterschießen, nachdem es zwischen dem A- und B-Ligisten nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte. Der Kampf der Gäste, die ausgeglichen hatten, wurde aber nicht belohnt, das Elfmeterschießen ging mit 3:1 an den SVR. Auch im zweiten Viertelfinale des Donnerstagabends trennte die Teams eine Spielklasse, hier jedoch hatte der 1. FC Grevenbroich-Süd als Bezirksligist beim 4:0 beim A-Ligisten SG Grimlinghausen/Norf keine Probleme.

So lief das Viertelfinale bisher:

SV Uedesheim – VdS 1920 Nievenheim 10:0

SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Yasuhito Sunohara, Daniel Ferber (65. Alejandro Pellico), Maximilian Hahn, Dabo Mamadou, Andre Speer (70. Kevin Block), Luis Winfried, Christos Pappas (65. Jonas Hellenkamp), Florian Hillebrand (65. Gabriel August), Felix Frason, Marlon Kurth (70. Samuel Campillo) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

VdS 1920 Nievenheim: Marius Pala, Luca Fin Hesshaus (60. Björn Theiss), Nils Carsten Kunz (29. Jannis Kehl), Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen, Henri Leiding (29. Alexandros Adamantidis), Pascal Becker (60. Kevin Caspar Stadler), Emilio Jose Heinrich Perk (29. Roberto Leon Grillo), Enes Celik, Almin Hamidovic - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Moritz Dannenberg (Kaarst) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Florian Hillebrand (5.), 2:0 Andre Speer (14.), 3:0 Florian Hillebrand (15.), 4:0 Felix Frason (18.), 5:0 Felix Frason (26.), 6:0 Andre Speer (36.), 7:0 Marlon Kurth (46.), 8:0 Gabriel August (64.), 9:0 Felix Frason (69.), 10:0 Gabriel August (89.)

Rot: Alexandros Adamantidis (88./VdS 1920 Nievenheim/)

Besondere Vorkommnisse: Marlon Kurth (SV Uedesheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marius Pala (23.).

SG Grimlinghausen / Norf – 1. FC Grevenbroich-Süd 0:4

SG Grimlinghausen / Norf: Darell Kristuel Kacou, Pascal Sorgatz (80. Stephan Hommes), Seymen Adibelli, Milad Bastanipour (80. Lev Shevchenko), Matas Narusis, Stefan Spitzkat, Jan Zehner, Marcel Gasch, Miguel Nunez Fernandez, Luis Nunez Fernandez (82. Tim Oebel), Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat (57. Salim Tliashinov), Ajay Newton, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Kai Uwe Wirtz (65. Erol Dzaferi), Ramazan Zeybek (46. Marcel Hensel), Resul Ahmeti (80. Ermal Maqkaj), Berkay Köktürk, Mustafa Can Parlak (46. Muhammed Arda Öztürk) - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ramazan Zeybek (37.), 0:2 Berkay Köktürk (67.), 0:3 Berkay Köktürk (75.), 0:4 Ensar Krasniqi (84.)

SV Rosellen – SV Bedburdyck/Gierath 4:2 n.E.

SV Rosellen: Benedikt Hitze, Daniel Urban, Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, Luca Töpfer, Kwadwo Atta-Yeboah, Jost Borgmeier, Justin Kuska (40. Jonas von Seckendorff) (76. Tuan Can Sanli), Eser Pekin (55. Pascal Wego), Sven Lennart Nitsch, Mert Sarimese (86. Ahlonko Cedric Kponton)

SV Bedburdyck/Gierath: Dominik Lingweiler, Thomas Tillenburg, Ben Beulen (56. Finn Dietze), Maurice Küppers, Noah Winkler, Lukas Bättgen, Lars Jonokat (55. Oliver Roelen) (90. Tom Köller), Felix Ahrweiler, Henri Johann Jakob Sautner (79. Lucas Koll), Alexander Mentzl, Nils Poll - Trainer: Lukas Baumann

Schiedsrichter: Christopher Klein

Tore: 1:0 Mert Sarimese (45.), 1:1 Oliver Roelen (59.), 2:1 (121. i.E.), 2:2 Nils Poll (121. i.E.), 3:2 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Lukas Bättgen (SV Bedburdyck/Gierath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Thomas Tillenburg (SV Bedburdyck/Gierath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Noah Winkler (SV Bedburdyck/Gierath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).