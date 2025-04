Update - Kreispokal-Wettbewerbe in Brandenburg: Tore satt

In den Kreispokal-Wettbewerben in Brandenburg stehen die entscheidenen Spiele an. Hier gibt es die aktualisierte Übersicht für die Herren und Frauen:

Halbfinale

So., 23.03.25 10:30 Uhr SG Südstern Senzig - Heideseer Sportverein 5:1

So., 23.03.25 10:30 Uhr SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen - MSV Zossen 07 abgesetzt

Kreis Havelland

Herren, Kreispokal

Achtelfinale

So., 17.11.24 13:00 Uhr Fortuna Babelsberg III - SV Hohennauen 3:2

So., 17.11.24 13:00 Uhr SV Germania 90 Berge - SV Ziesar 31 5:2

So., 17.11.24 13:00 Uhr BSC Rathenow 1994 - SG Geltow 4:6

So., 17.11.24 13:00 Uhr ESV Lok Seddin - SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren 5:3

So., 17.11.24 14:30 Uhr SV Dallgow 47 - RSV Eintracht 1949 II 2:4

So., 17.11.24 15:00 Uhr FV Turbine Potsdam 55 - Fortuna Babelsberg II 3:4

So., 17.11.24 15:00 Uhr USV Potsdam - SV Ruhlsdorf 1893 5:3

Do., 17.04.25 18:00 Uhr SV Blau-Weiß Damsdorf - FC Borussia Brandenburg 1:4



Viertelfinale

So., 23.02.25 13:00 Uhr Fortuna Babelsberg III - USV Potsdam 3:8

So., 23.02.25 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 II - Fortuna Babelsberg II 10:9

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Germania 90 Berge - ESV Lok Seddin

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - SG Geltow



Halbfinale

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr USV Potsdam - RSV Eintracht 1949 II

Do., 01.05.25 15:00 Uhr noch offen

Frauen, Kreispokal

Halbfinale

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr FSV Babelsberg 74 II - FSV Viktoria Brandenburg 1990 5:2

Do., 01.05.25 12:30 Uhr SG Blau-Weiß Pessin - SpG Treuenbrietzen/Brück

Kreis Niederlausitz

Herren, Kreispokal

Viertelfinale

Do., 17.04.25 17:15 Uhr SpG Briesen/Dissen II - VfB Cottbus 97 1:2 n.V.

Do., 17.04.25 19:00 Uhr 1. FC Guben II - SV Fichte Kunersdorf 2:4

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SpG Briesen/Dissen - SpG Kahrener SV

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz II - SpG Kausche/Drebkau

Kreis Oberhavel/Barnim

Herren, Pokal der Landräte

Viertelfinale

Do., 17.04.25 19:00 Uhr Löwenberger SV - SG Union 1919 Klosterfelde II 1:5

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III - SG Grün-Weiß Bärenklau 1:0

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SV Rüdnitz Lobetal 97 - SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 1:2

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SpG Lichterfelde/Finow II - FSV Lok Eberswalde1:0

Frauen, Kreispokal

Halbfinale

Do., 01.05.25 14:00 Uhr FSV Lok Eberswalde - SpG Basdorf/Wandlitz

Do., 01.05.25 14:00 Uhr FC Falkenthaler Füchse 1994 - SG Blau-Weiß Leegebruch 1948

Kreis Ostbrandenburg

Herren, Ostbrandenburgpokal

Viertelfinale

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SpG Eisenhüttenstadt/Rießen II - MTV 1860 Altlandsberg 4:0

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SV Eiche Groß Rietz - 1. FC Frankfurt II 0:8

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen II - VfB Steinhöfel 2:1

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr FC Strausberg II - SpG Hennickendorf/Rehfelde 2:4

Frauen, Kreispokal

Halbfinale

So., 11.05.25 13:00 Uhr TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf - SV Victoria Seelow

So., 11.05.25 14:00 Uhr VfB Steinhöfel - SV Grün-Weiß Letschin 1922

Kreis Prignitz/Ruppin

Herren, Oberer Kreispokal

Halbfinale

Do., 01.05.25 13:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese II - Pankower SV Rot-Weiß 1921

Do., 01.05.25 13:00 Uhr Meyenburger SV Wacker 1922 - SV Union Neuruppin 1990

Herren, Unterer Kreispokal

Viertelfinale

So., 09.03.25 14:00 Uhr SG Aufbau Stepenitz - SV Rot-Weiß Gerdshagen 0:7

So., 09.03.25 14:00 Uhr SV Garz/Hoppenrade - MTV 1863 Freyenstein 2:0

Do., 01.05.25 14:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse II - SpG Lenzen/Lanz

So., 04.05.25 11:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 II - KSV Prignitz



Halbfinale

So., 04.05.25 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Gerdshagen - SV Garz/Hoppenrade

So., 04.05.25 14:00 Uhr noch offen

Frauen, Kreispokal

Halbfinale

Sa., 12.04.25 13:00 Uhr SV Eintracht Alt Ruppin - MSV 1919 Neuruppin 1:3

Fr., 02.05.25 19:00 Uhr SV Garz/Hoppenrade - SG Aufbau Stepenitz

Kreis Südbrandenburg

Herren, Südbrandenburg-Pokal

Halbfinale

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr ESV Lok Falkenberg - FSV Rot-Weiß Luckau 2:4

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SV Preußen Elsterwerda - SV Linde Schönewalde 3:2

Frauen, Südbrandenburgpokal

Halbfinale

So., 04.05.25 11:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SpG Viktoria/Drachhausen

So., 04.05.25 13:30 Uhr ESV Lok Falkenberg - SV Wacker 09 Ströbitz

Kreis Uckermark

Herren, Kreispokal

Halbfinale

Sa., 19.04.25 13:00 Uhr FC Husaria Schwedt - LSV Zichow 4:1

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr FC Schwedt 02 II - SpG Lunow/Oderberg 1:6

Frauen, Kreispokal

Finale

Do., 01.05.25 11:00 Uhr VfB Gramzow - SV Fortuna Schmölln

