 2026-08-17T04:56:09.060Z

Pokal

Update – Kreispokal Neumarkt/Jura: Das sind die Duelle im Achtelfinale

Anstoßzeiten geändert +++ Bezirksligisten um Alesheim, Heideck, Ezelsdorf und Lauterhofen steigen ein +++ Weinsfeld setzt sich gegen Eckersmühlen durch

von btfm · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Zink

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Das Achtelfinale im Kreis Neumarkt/Jura ist ausgelost: Mit dem SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen steigen nun auch die Bezirksliga-Teams in den Wettbewerb ein. Als letztes Team qualifizierte sich die DJK 70 Weinsfeld für das Achtelfinale, wo der TV 21 Büchenbach wartet.

Gestern, 18:30 Uhr
DJK Weinsfeld
DJK WeinsfeldWeinsfeld
TV Eckersmühlen
TV EckersmühlenEckersmühlen
2
1
Abpfiff

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  • Achtelfinale
  • Di., 25.08.26 18:15 Uhr DJK Weinsfeld - TV 21 Büchenbach
  • Di., 25.08.26 18:30 Uhr DJK-SV Berg - SV Lauterhofen
  • Di., 25.08.26 19:00 Uhr SC Pollanten - SV Pölling
  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr DJK Abenberg - TSV Katzwang
  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr TSV Winkelhaid - TSG 08 Roth
  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr Henger SV - FC Ezelsdorf
  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr SSV Oberhochstatt - TSV Heideck
  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr FC Nagelberg - SV Alesheim

Hier geht's direkt zu allen Ergebnissen des Kreispokals.

Teams, Modus und Termine im Kreispokal Neumarkt/Jura

Erstmeldung: Modus & Duelle der 1. Hauptrunde:
Die Vorrunde ist rum, es kann endlich losgehen: Die 1. Hauptrunde des Toto-Pokals im Kreis Neumarkt/Jura startet am heutigen 11. August um 18:30 Uhr. Das Auftaktduell bestreiten der SV Unterferrieden und der SV Pölling am Dienstagabend, ehe am Mittwoch der Großteil der Partien über die Bühne geht. Abgerundet wird die Runde am 18. August (18:30 Uhr) mit der Begegnung zwischen der DJK Weinsfeld und dem TV Eckersmühlen.

Di., 11.08.2026, 18:30 Uhr
SV Unterferrieden
SV UnterferriedenU.ferrieden
SV Pölling
SV PöllingPölling
3
4
Abpfiff

Die Sieger der 1. Hauptrunde qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist. Ab dieser Runde steigen auch die gemeldeten Bezirksligisten SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen in den Wettbewerb ein. Nach aktuellen Planungen soll es am 2. September mit dem Viertelfinale weitergehen, ehe das Halbfinale für Samstag, den 3. Oktober, vorgesehen ist. Das große Toto-Pokal-Finale ist schließlich für den 6. Mai 2027 angesetzt.

Um weite Fahrtstrecken zu vermeiden, können die Begegnungen bis zum Viertelfinale regional gesetzt werden. Spätestens ab dem Halbfinale werden die Paarungen dann frei ausgelost. Der klassenniedrigere Verein genießt dabei in allen Runden Heimrecht – bei klassengleichen Duellen bleibt die Partie so stehen, wie sie gelost wurde. Der Endspielort wird erst nach Feststehen der Finalpaarung bestimmt und kann beim klassenniedrigeren, beim klassenhöheren Klub oder auf neutralem Platz liegen.

Sportlich gilt ab der 1. Hauptrunde: Alle Partien werden bis zur Entscheidung gespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es keine Verlängerung, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.

Im Vorjahr krönte sich der FC Wendelstein zum Pokalsieger und hat nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Unterreichenbach in der 1. Runde das große Los erwischt. Um 18:30 Uhr gastiert heute der TSV 1860 München beim Landesliga-Aufsteiger. (Hier geht's zu den Pokalsiegern der letzten zwölf Jahre im Kreispokal Neumarkt/Jura)

1. Runde
Di., 11.08.26 18:30 Uhr SV Unterferrieden - SV Pölling 3:4
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr 1. FC Schwand - TSV Katzwang 0:2
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Henger SV - SV Rednitzhembach 3:2
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FC Pleinfeld - TV 21 Büchenbach 1:4
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - TSG 08 Roth 8:9
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SpVgg Eintracht Kattenhochstatt - FC Nagelberg 1:2
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr VfB Markt Mörnsheim - SSV Oberhochstatt 0:8
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK Untermässing - SC Pollanten 0:5
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK-SV Berg - BSC Woffenbach 3:1
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Rasch - TSV Winkelhaid 1:4
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - DJK Abenberg 1:3
Di., 18.08.26 18:30 Uhr DJK Weinsfeld - TV Eckersmühlen 2:1

Gestern, 18:30 Uhr
DJK Weinsfeld
DJK WeinsfeldWeinsfeld
TV Eckersmühlen
TV EckersmühlenEckersmühlen
2
1
Abpfiff