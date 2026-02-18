 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Update - Kreisoberligen in Brandenburg: Das Form-Ranking

Hier gibt es eine Übersicht über das Form-Ranking der Dahme-Fläming-Liga, Ostbrandenburgliga, Südbrandenburgliga, Uckermarkliga sowie der Kreisoberliga Havelland, Niederlausitz, Oberhavel/Barnim und Prignitz/Ruppin.

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Den Blick auf das Form-Ranking der Dahme/Fläming-Liga, Ostbrandenburgliga, Südbrandenburgliga, Uckermarkliga sowie der Kreisoberliga Havelland, Niederlausitz, Oberhavel/Barnim und Prignitz/Ruppin gibt es hier.

Dahme/Fläming-Liga

1. Heideseer SV

2. Ludwigsfelder FC II

3. SG Grosziethen II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Dahme/Fläming-Liga.

Kreisoberliga Havelland

1. SV Dallgow 47

2. SV Germania 90 Berge

3. BSG Stahl Brandenburg II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Kreisoberliga Havelland.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. LSV Neustadt

2. SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern

3. 1. FC Guben II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Kreisoberliga Niederlausitz.

Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

1. FC Kremmen

2. Löwenberger SV

3. FSV Bernau II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim.

Ostbrandenburgliga

1. FC Neuenhagen 1913

2. SG 47 Bruchmühle

3. Storkower SC

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Ostbrandenburgliga.

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

1. TSV Wustrau

2. SV 90 Fehrbellin

3. SG Stahl Wittstock

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin.

Südbrandenburgliga

1. SV Blau-Weiß Lindenau

2. TSG Lübbenau

3. SV Eintracht Ortrand

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Südbrandenburgliga.

Uckermarkliga

1. SV 1926 Lübbenow

2. LSV Zichow

3. SpG Vierraden/Gartz

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Uckermarkliga.

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele