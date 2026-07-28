Update: Kreisliga A2: Alle bisherigen Zu- und Abgänge im Überblick

von Isaija Zecevic · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

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Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga will Bochum-Linden schnellstmöglich wieder hoch - am besten bereits nach dieser Saison. – Foto: Thorsten Wiethege

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Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren – auch auf dem Transfermarkt hat sich bei vielen Vereinen der Kreisliga A2 in Bochum einiges getan. Während einige Klubs zahlreiche Neuzugänge präsentieren konnten, setzen andere nahezu unverändert auf ihren bestehenden Kader. FuPa gibt einen Überblick über die - bislang bekannten - Transfers der Teams.

Trainer: Ferhad Alyahie Zugänge: keine Abgänge: keine

Concordia Wiemelhausen II

Trainer: Michael Fux

Zugänge: Amir Boughalab (Concordia Wiemelhausen), Maycon Goncalves (Concordia Wiemelhausen), Miran Gülen (Concordia Wiemelhausen), Jonathan Kaiser (Concordia Wiemelhausen), Adil Lahchaychi (Concordia Wiemelhausen)

Abgänge: Zakaria Riam (SV Türkiyemspor Bochum II), Jason Straub (Vorwärts Epe), Ettiboa Daniel Adouaka (SV Germania Bochum-West II)



CSV SF Bochum-Linden

Trainer: Nico Brüggemann, Stefan Grummel

Zugänge: Sven Teuscher (SV Battweiler)

Abgänge: Carlos Sauer (Sportfreunde Niederwenigern), Alvin Alic (Ziel unbekannt), Matej Pavlak (Ziel unbekannt), Tarek Mellassi (Ziel unbekannt), Cedric Otto (Karriereende), Matthieu Bengsch (Karriereende), Matthieu Bengsch (pausiert), Mahmoud Herz (ohne Angabe), Bright Madu (ohne Angabe)





DJK Märkisch HattingenTrainer: Nicht eingetragen.Zugänge: keineAbgänge: keineDJK TuS Ruhrtal Witten 1919Trainer: Mark HeinrichZugänge: Jan Hendrik Walter (VfB Annen), Mecit Asar (Hammerthaler SV 1891), Emin-Talha Üstündag (Türkischer SV Witten), Martin Yavorsky (TuS Stockum II), Abdoufadel Sidi-Abdoulaye (FSV Witten 07/32), Enes Günes (Eisenbahner SV Langendreer-West 20/28), Vedat Özel (Umzug zurück?), Metehan Deniz (SV Herbede), Muhammed Mustafa Gökcen (Türkischer SV Witten)Abgänge: Max Brandenburger (Ziel unbekannt?), Benjamin Kumi Appia (TuS Heven)FSV Witten 07/32Trainer: Daniel EhrhardZugänge: Matthias Kluczny (), Marc-Philip Bonte (TuRa Rüdinghausen), Nico Djordic (TuS Stockum), Christopher Mehl (FSV Witten 07/32), Ibrahima Conde (TuS Harpen II), Mohamed Rassam (SV Herbede II), Jannis Zachee (ETG Recklinghausen)Abgänge: Henry Domke (TuS Eichlinghofen), Gabriel Valentin Davcik (TuS Heven), San Ciritoglu (SV Bommern 05), Abdoufadel Sidi-Abdoulaye (DJK TuS Ruhrtal Witten 1919), Kerem Keskin (Türkischer SV Witten)SC Weitmar 45 IITrainer: Jan Luca GollubZugänge: Jan Luca Gollub (), Qahraman Ali (Concordia Wiemelhausen), Dennis Joscha Lange (SV Waldesrand Linden), Maximilian Homrich (TSG Sprockhövel II), Aron Sebastian Göbel (SC Weitmar 45), Mika Eric Schmitz (SV Borussia Ahsen), Jonas Gumpert (SC Weitmar 45 III), Justin Gumpert (SC Weitmar 45 III), Florian Gläsel (SC Weitmar 45 III), Bryan Collin Pfeifer (SC Weitmar 45), Nils Tim Krieter (SC Weitmar 45), Dennis Lensing (SV Rot-Weiß Stiepel 04), Emirhan Alkis (Amacspor Dahlhausen)Abgänge: Arno Troost (Ziel unbekannt?), Noah Troost (DJK Teutonia Ehrenfeld), Justin Decker (VfB Günnigfeld), Sebastian Maslov (Pausiert), Lucca Scheuren (pausiert), Nick Neuber (pausiert), Lukman Ibrahim (CF Kurdistan Bochum)SuS WilhelmshöheTrainer: Nicht eingetragen.Zugänge: Timo Kirschstein (DJK Adler Riemke), Christian Bäuml (TuS Stockum), Fabian Przybylak (FC Neuruhrort), Andreas Schneider (FC Wellinghofen 83)Abgänge: Taoufik Hlaouit (TuS Heven), Julian Schümann (SG Lütgendortmund), Frank Schulte (TuS Kaltehardt), Dennis Görcü-Löffler (Rücktritt)SV Herbede IITrainer: Patrick BräuerZugänge: keineAbgänge: Mohamed Rassam (FSV Witten 07/32)SV Langendreer 04Trainer: Dennis KnobelZugänge: Dennis Knobel (SC Weitmar 45), Tobias Huck (Sportfreunde Rot-Weiß Leithe), Iyke Okeakpu (SV Höntrop II), Mirko Dietz (Sportfreunde Rot-Weiß Leithe)Abgänge: Nico Szewczyk (SC Weitmar 45), Maurice Dominik Bartelmai (SV Höntrop), Maurice Pascal Petz (SV Bommern 05), Alban Colakaj (SV Germania Bochum-West II)SV Rot-Weiß Stiepel 04Trainer: Alexander SchüningZugänge: Oliver Lerch (SC Weitmar 45), Robin Beinhoff (SC Weitmar 45), Diego-Pablo Sauer (SV Blau-Weiß Weitmar 09), Tim Kalkühler (SV Rot-Weiß Stiepel 04), Silas Schwätzer ()Abgänge: Moritz Brötz (Concordia Wiemelhausen), Moritz Amediek (SW Wattenscheid 08), Joshua Linus Poll (FC Altenbochum)TuRa RüdinghausenTrainer: Michael WurstZugänge: Michael Wurst (SG LiDa/Rasensport Weitmar), Jonas Acquistapace (), Martin Szukalski (Reaktiviert), Tim Schreer (TuS Eichlinghofen II), Dennik Jörn Finke (BV Hiltrop 1912), Alexander Nick Schietrumpf (Aus eigener Jugend), Jens Meschede (Reaktiviert), Devin Reisich (Aus eigener Jugend), Jonas Acquistapace (Hombrucher SV 09/72)Abgänge: Holger Stemmann (Ziel unbekannt?), Niklas Kompalka (Berufliche Pause), Marc-Philip Bonte (FSV Witten 07/32)TuS BlankensteinTrainer: Dominik SchwarzZugänge: keineAbgänge: keineTuS KaltehardtTrainer: Frank SchulteZugänge: Afran Gülen (DJK TuS Hordel), Luis Tegtmeier (FC Altenbochum), Anmar-Din Alik (VfB Günnigfeld II), Frank Schulte (SuS Wilhelmshöhe), Marc Hänig (SC Werne 02)Abgänge: keineTuS Stockum IITrainer: Kevin MoharZugänge: keineAbgänge: Martin Yavorsky (DJK TuS Ruhrtal Witten 1919)VfL Winz-BaakTrainer: Shahin AghababaeiZugänge: Dennis Siewers (SV Höntrop), Diyar Kaplan (Türkiyemspor Bochum), Renat Arifovic (FC Sandzak-Hattingen 09 II), Anthony Boehm (SC Obersprockhövel), Eldin Beganovic (SV Hellas Bochum), Yasin Akkan (Ararat Gevelsberg), Kaya Angi (FC Azadi Bochum 1985), Kushtrim Strana (SpVgg Steele), Elvir Beganovic (SV Hellas Bochum)Abgänge: Batuhan Albayrak (Hedefspor Hattingen), Sefa Düsünceli (Hedefspor Hattingen), Ugur Aydin (Hedefspor Hattingen)

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