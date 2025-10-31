UPDATE: Hilferuf verhallt: Eintracht Bamberg muss Heimspiel absagen

Spielverlegung in der Bayernliga Nord: Der FC Eintracht Bamberg muss sein Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Kornburg absagen. Die Stadt hatte kurzfristig alle Rasenplätze gesperrt, darunter auch das Fuchspark-Stadion. Die Domreiter suchten auf die Schnelle fieberhaft noch nach einer Ausweichspielstätte - ohne Erfolg. Die Partie soll noch vor der Winterpause über die Bühne gehen, die Beteiligten arbeiten aktuell an einer Lösung.

Diese Meldung kommt doch recht überraschend: Der FC Eintracht Bamberg kann sein Heimspiel in der Bayernliga Nord am Sonntag gegen den TSV Kornburg nicht im heimischen Fuchspark-Stadion austragen und sucht nun händeringend nach einer Alternative außerhalb der Domstadt. Das teilte der Verein am Freitagvormittag über seine Social-Media-Kanäle mit.

Die Domreiter haben ein offizielles Statement veröffentlicht, das wie folgt lautet: "Leider hat die Stadt Bamberg alle Rasenplätze – inklusive Stadion – gesperrt, sodass unser Bayernligaspiel gegen den TSV Kornburg am Sonntag, 02.11. um 14:00 Uhr aktuell nicht in Bamberg stattfinden kann. Wir sind daher auf der Suche nach einer Ausweichspielstätte im näheren Umkreis, um die Partie dennoch austragen zu können. Wer kann helfen oder hat einen Platz zur Verfügung? Bitte meldet euch direkt bei uns per Nachricht oder E-Mail an s.dorsch@fce2010.de. Wir hoffen auf schnelle Unterstützung, damit das Spiel wie geplant stattfinden kann!"

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Für uns war der Sieg in Eltersdorf enorm wichtig. Zum einen, um auf Tuchfühlung zu den Führenden zu bleiben. Zum anderen, weil es natürlich Mut gibt für die nächsten Spiele, wenn du beim Tabellenführer ohne Gegentor gewinnst. Diesen Flow wollen wir mitnehmen. Gegen Kornburg wird das alles andere als leicht. Das ist ein Team, das sehr viele gute Einzelspieler hat. Für uns wird es wesentlich sein, das eigene Tor zu schützen und alles zu tun, dass sich die Kornburger daran die Zähne ausbeißen. Offensiv haben wir viel Qualität und werden dann auch zu Chancen kommen."

Personal: Simon Kollmer kuriert weiterhin seinen Kreuzbandriss aus.

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben weiter Probleme, tiefstehende Gegner zu knacken. Wir haben Neumarkt 90 Minuten zwar mit einer ordentlichen Spielanlage bearbeitet, waren aber vorne zu harmlos und bei Kontern zweimal zu anfällig. Bamberg ist im Aufwind, defensiv sehr stabil und ein schwerer Gegner. Da sie offensiv aber auch was anbieten werden, wird es ein offener Schlagabtausch."

Personal: Nur Justin Kussmann (muskuläre Probleme) muss zuschauen.