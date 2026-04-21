Update – FuPa-Elf der Woche in Sachsen: Der große Überblick

– Foto: Andi Santner

Die Elf der Woche von FuPa für die Ligen mit den Teams aus Sachsen steht auch in der Spielzeit 2025/2026 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.

Sachsenklasse Ost

👑 Zur Elf der Woche

Sachsenklasse West

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Kreisoberliga

Kreisoberliga Chemnitz

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Dresden

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Erzgebirge

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Leipzig

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Meißen

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Mittelsachsen

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Nordsachsen

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Oberlausitz

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Sächsische Schweiz/Osterzgebirge

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Vogtland

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Kreisoberliga Westlausitz

👑 Zur Elf der Woche

Kreisoberliga Zwickau

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