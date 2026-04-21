Update – FuPa-Elf der Woche in Sachsen: Der große Überblick

Die Elf der Woche von FuPa für die Ligen mit den Teams aus Sachsen steht auch in der Spielzeit 2025/2026 im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, könnt ihr diesem Text entnehmen.
Sachsenliga
Sachsenklasse Nord
Sachsenklasse Ost
Sachsenklasse West
Kreisoberliga Chemnitz
Kreisoberliga Dresden
Kreisoberliga Erzgebirge
Kreisoberliga Leipzig
Kreisoberliga Meißen
Kreisoberliga Mittelsachsen
Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land
Kreisoberliga Nordsachsen
Kreisoberliga Oberlausitz
Kreisoberliga Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
Kreisoberliga Vogtland
Kreisoberliga Westlausitz
Kreisoberliga Zwickau
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