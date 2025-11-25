UPDATE - FuPa-Elf der Woche: Der große Überblick

Oberliga Baden-Württemberg - hier geht es zur Elf der Woche!

Verbandsliga Württemberg - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga Württemberg Staffel 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga Württemberg Staffel 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga Württemberg Staffel 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga Württemberg Staffel 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksligen in Württemberg

Bezirksliga Alb - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Bodensee - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Donau/Iller - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Enz/Murr - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Franken - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Neckar/Fils - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Nordschwarzwald - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Oberschwaben - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Ostwürttemberg - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Rems/Murr/Hall - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen Überregional

2. Frauen-Bundesliga - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionalliga Südwest - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Verbandsliga Württemberg - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga Württemberg Staffel 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga Württemberg Staffel 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Regionenliga Württemberg Staffel 6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisligen in Württemberg

Alb

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bodensee

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Donau/Iller

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Enz/Murr

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B8 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B9 - hier geht es zur Elf der Woche!

Franken

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Neckar/Fils

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B8 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B9 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B10 - hier geht es zur Elf der Woche!

Nordschwarzwald

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Oberschwaben

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Ostwürttemberg

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Rems/Murr/Hall

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A4 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 Reserve - hier geht es zur Elf der Woche!

Schwarzwald/Zollern

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B8 - hier geht es zur Elf der Woche!

U19-DFB Nachwuchsliga Gruppe A - hier geht es zur Elf der Woche!

U19-DFB Nachwuchsliga Gruppe G - hier geht es zur Elf der Woche!

Die wesentlichen Faktoren zur FuPa-Elf der Woche:



»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.



»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?



Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.



»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?



Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.



»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?



Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.



»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?



1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte



»Gibt es Ausschlusskriterien?



Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.