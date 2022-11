(Archivbild) – Foto: Günther Perzl

UPDATE: Fahrplan zur Hallenkreismeisterschaft Neumarkt/Jura steht +++ UPDATE: 31 gemeldete Mannschaften bedeuten "nur" eine Vorrunde und dann Finalrunde +++ Auftakt am 17.12.2022 in Pleinfeld +++ Finalrunde am 14.01.2023 in Freystadt +++

UPDATE: Neue Gruppeneinteilung, Auftakt am 17.12.2022 in Pleinfeld. Kreisspielleiter Markus Hutflesz informiert über den Fahrplan der HKM Neumarkt/Jura. Startschuss am 18.12.2022 in Pleinfeld. Finalrunde am 14.01.2023 in Freystadt.

+++ 28.11.2022 UPDATE: +++ Gruppe 1, Brombachhalle Pleinfeld 17.12.2022 ab 18:30 Uhr SC 04 Schwabach

TSG Ellingen

IFC Weißenburg

FV Wendelstein

SG Allersberg Gruppe 2, Brombachhalle Pleinfeld 17.12.2022 ab 16:30 Uhr SV Unterreichenbach

SG Ramsberg/St. Veit

TSV Heideck

TV 48 Schwabach

SV Abenberg Gruppe 3, Landkreishalle Weißenburg 05.01.2023 ab 19:00 Uhr TSV 1860 Weißenburg

SG Kalbensteinberg/Obererlbach

TSG Pappenheim

VfB Markt Mörnsheim

SG Gunzenhausen/Unterwurmbach Gruppe 4, Halle Freystadt 05.01.2023 ab 19:00 Uhr ASV Neumarkt

SF Hofstetten

TSV Freystadt

TSV Katzwang

DJK Burggriesbach Gruppe 5, Halle Freystadt 06.01.2023 ab 12:00 Uhr