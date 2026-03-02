Update - Es gibt zwei Spielabbrüche: Was ist passiert?

Die Begegnung zwischen dem TSV Malmsheim II und der Spvgg Weil der Stadt III wurde abgebrochen. Vom TSV Malmsheim kommen gegenüber FuPa diese Infos dazu: "Ein Spieler von Weil der Stadt hat sich in Minute 2 schwer verletzt. Der Spielstand war 0:0." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird dann anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem TB Untertürkheim II und der SG Weilimdorf II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Beider Vereine haben bislang nicht auf FuPa-Anfrage reagiert. Fakt ist, dass die Begegnung wohl bis zur 90.+1 Minute gespielt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt fiel nämlich das Tor zum 7:5 für Weilimdorf. Anschließend muss es dann wohl zum Spielabbruch gekommen sein. Beide Vereine und auch der Schiedsrichter werden ihre Stellungnahmen gegenüber dem Sportgericht abgeben und somit auch Licht ins Dunkel bringen. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Update

Das teilt heute die SG Weilimdorf gegenüber FuPa mit: "Wir erzielten in der Nachspielzeit (ca. 91. Minute) das 7:5 für uns. Kurz zuvor hatte unser Torwart einen Elfmeter pariert, unser Verteidiger erhielt für das Foul die Rote Karte. Das hatte mit den Ereignissen, die zum Abbruch geführt haben, aber nichts zu tun (falls die Frage aufkommt, ob das was mit der roten Karte auf sich hat). Nach dem Tor, als das Spiel weiterging, gab es ein Wortgefecht zweier Spieler, woraufhin ein Spieler des TBU unserem Spieler ins Gesicht schlug (der Spieler musste im Anschluss ins Krankenhaus). Als Reaktion auf den Schlag kam es zu einer Menschentraube, bei der beide Seiten involviert waren, die aber de-eskalierend wirkte. Es wurden die Streithähne auseinander gehalten, weitere Schläge gab es nicht. Der Schiedsrichter entschied sich für einen Abbruch, anstatt die beiden involvierten Spieler zu bestrafen und das Spiel dann regulär abzupfeifen. Vermutlich auf Grund der Unübersichtlichkeit. Wir arbeiten intern auf, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und wie wir das hätten verhindern können."