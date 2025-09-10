UPDATE: Es gibt doch keine Videos zur 2. Pokalrunde

Anders als am Dienstag angekündigt wird FuPa Niederrhein doch keine Spiele der 2. Niederrheinpokal-Runde auf FuPa.tv oder im Stream zeigen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Daumen gesenkt. Zwar gab es seitens der Redaktion ein Kommunikationsproblem, doch hätten wir uns dennoch über eine entsprechende Freigabe gefreut. Liveticker zu den Spielen wird es dennoch geben! Sorry an die Community, dass wir euch diesmal nicht mehr bieten können.
Am Dienstagabend startet die 2. Runde des Niederrheinpokals mit dem Heimspiel des SV Uedesheim gegen den FC Büderich. Diese Paarung wird es wie alle weiteren 16 Partien im Live-Ticker auf FuPa geben, zu drei Spielen gibt es parallel aber auch einen Live-Stream und Live-Highlights auf FuPa.tv.
Während die Redaktion von FuPa Niederrhein gemeinsam mit der Community alle Spiele im Ticker abbilden kann, ist bei drei weiteren Duellen die Kamera vor Ort. Das Gastspiel des MSV Duisburg beim SC Union Nettetal wird am Mittwoch ebenso wie das "Rückspiel" zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Biemenhorst auf FuPa.tv und im YouTube-Stream übertragen werden.
Nettetal gastierte im Frühjahr bereits beim MSV, zog im März aber beim 0:7 deutlich den Kürzeren. Vor eigenen Zuschauern hofft das Landesliga-Top-Team auf eine Überraschung gegen den amtierenden Tabellenführer der 3. Liga. In der Vorwoche bezwang der KFC Uerdingen Biemenhorst in der Oberliga bereits mit 6:1, verlor aber am Sonntag überraschend beim Schlusslicht Büderich mit 1:4. Da der SVB seine Lehren aus der Niederlage gezogen haben dürfte, sollte die Partie deutlich spannender werden.
Wie spannend das Gastspiel von Ratingen 04/19 beim SV Scherpenberg sein wird, zeigt sich erst in der kommenden Woche. Der Landesligist begrüßt Ratingen am - Dienstag live auf FuPa.
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen
