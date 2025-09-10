Update - Einen Spielabbruch gibt es zu verzeichnen: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Bezirkspokal Franken

Die Partie der 1. Runde des Bezirkspokals Franken zwischen der TSG Heilbronn und NK Croatia Heilbronn wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt die TSG Heilbronn das Folgende mit: "Das Spiel hat sehr hitzig angefangen, durch Beleidigungen der gegnerischen Spieler und Zuschauer. Schon beim Einlaufen wurde unser Spieler von der Nummer 10 des NK Croatia Heilbronn vor versammelter Mannschaft sehr stark beleidigt und im Spiel ging das genauso weiter, sehr harte Zweikämpfe, die über die Grenzen gingen, die von dem Schiedsrichter nicht gepfiffen wurden. So wurde das Spiel dann härter und härter, bis nach einem Foulspiel von uns die Nummer 10 des NK Croatia Heilbronn unseren Spieler an den Kragen angepackt hat und es zu einer Rangelei kam. Daraufhin hat der Schiedsrichter das Spiel für 5 Minuten unterbrochen. Als der Schiedsrichter das Spiel fortführen wollte, ist NK Croatia Heilbronn vom Feld gegangen und somit wurde das Spiel dann abgebrochen. Spielstand war 0:1 für NK Croatia Heilbronn." Mit Sicherheit werden die beiden Vereine und der Schiedsrichter ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Update

Dies teilt der NK Croatia Heilbronn zum Spielabbruch mit: "Stellungnahme zum Spielabbruch gegen die TSG Heilbronn in der ersten Pokalrunde. Das Pokalspiel gegen die TSG Heilbronn wurde in der 30. Minute aufgrund einer Tätlichkeit des gegnerischen Kapitäns an unserem Spieler Tarik Šabić abgebrochen. Da der Schiedsrichter diese Tätlichkeit nicht ahndete, verließ unsere Mannschaft geschlossen das Spielfeld. Zuvor gelang es uns, in der 23. Minute durch ein Tor von Jasko Iltis die Führung zu erzielen, somit waren wir bis zum Abbruch des Spiels im Vorteil. Behauptungen, unser Spieler habe einen Gegner provoziert oder angegriffen, weisen wir entschieden zurück. Unser Verein steht seit Jahren für Fairplay und Respekt auf dem Platz. Der Vorfall hat unseren Verein, die Mannschaft und alle unsere Anhänger zutiefst erschüttert. Wir hoffen auf eine schnelle und gerechte Entscheidung durch das Schiedsgerichts des WFV. Wir sind stolz auf eure Reaktion heute und stehen als Verein voll und ganz dahinter."

