Update - Drei Spielabbrüche gibt es am heutigen Sonntag

Kreisliga B2 Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen dem SV Mettingen II und dem TSV Wolfschlugen II wurde abgebrochen. Der TSV Wolfschlugen teilt gegenüber FuPa das Folgende dazu mit: "Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel nach etwa 30 Minuten erstmals, nachdem es auf dem Spielfeld zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Spielern des SV Mettingen II gekommen war. Nachdem die Partie nach einigen Minuten wieder angepfiffen wurde, kam es innerhalb der Heimmannschaft zu einer erneuten Auseinandersetzung, bei der Spieler des SV Mettingen II untereinander handgreiflich wurden. Daraufhin brach der Schiedsrichter das Spiel endgültig ab. Zu diesem Zeitpunkt führte der TSV Wolfschlugen II mit 1:0 durch ein Tor von Kevin Lake." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall

Die Begegnung zwischen dem TSV Braunsbach und dem TSV Blaufelden wurde auch abgebrochen. Der TSV Blaufelden teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Aufgrund einer schweren Verletzung beim TSV Braunsbach in der 67. Minute war nach einer Spielunterbrechung von über 1 Stunde immer noch nicht absehbar, wann eine Spielfortsetzung erfolgen kann." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Update

Kreisliga B1 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem SV Özvatan Stuttgart und dem KV Plieningen II wurde ebenfalls abgebrochen. Der Spielabbruch war nach der 70. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte Plieningen mit 4:1. Burak Erineri (29.) brachte die Gäste in Front, ehe der SV Özvatan Stuttgart in der 37. Minute ausglich. Luka Blazevic (42., 47., 67.) sorgte mit einem Dreierpack für das 4:1. Anschließend sah Ali Aygün (70./SV Özvatan Stuttgart) die rote Karte. Der KV Plieningen teilt nun das Folgende dazu mit: "Das Spiel zwischen dem SV Özvatan und uns verlief absolut friedlich. Es gab keine nennenswerten Fouls oder ähnliches. Zur Halbzeit führten wir 1:2 und erhöhten in der zweiten Hälfte relativ schnell auf 1:4. Der Schiedsrichter hatte vor allem mit zwei Özvatan-Spielern so seine Schwierigkeiten. Sie kritisierten, schimpften und beleidigten ihn durchgehend. Er versuchte erst darüber hinwegzusehen, behalf sich irgendwann mit einer Verwarnung und legte eine Cool-Down-Phase ein. Die Özvatan-Spieler bekamen ihren beiden Mannschaftskameraden aber nicht in die Griff, die bei ihrem lautstarken Protest dem Unparteiischen arg auf die Pelle rückten. Ca. nach 70 Minuten hatte der Spuk ein Ende. Der Schiedsrichter zog Rot - vollkommen berechtigt und letztlich überfällig. Da die Emotionen dann noch höher schwappten, war das auch das Ende des Spiels. Abschließend aber sehr wichtig: Die restlichen Spieler von Özvatan haben sich absolut fair verhalten und sich bei uns für das Auftreten entschuldigt. Den Rest klärt nun das Schiedsgericht." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________