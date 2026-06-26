Update: Diese Teams steigen aus der Landesliga ab

Die Bezirksliga-Saison 2025/26 sind abgeschlossen. FuPa wirft daher den Blick auf die Teams, die aus der Landesliga in die entsprechende Bezirksliga absteigen.
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Absteiger: SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken), SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall), GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr), Spvgg Satteldorf (über die Relegation, Bezirksliga Rems/Murr/Hall)
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Absteiger: FV Sontheim/Brenz (Ostwürttemberg), TSVgg Plattenhardt (Stuttgart/Böblingen), MTV Stuttgart (Stuttgart/Böblingen)
TV Echterdingen hält die Klasse über die Relegation.
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Absteiger: Spvgg Freudenstadt (Nordschwarzwald), TuS Ergenzingen (Nordschwarzwald), FC 07 Albstadt (Schwarzwald/Zollern), TSV Harthausen/Scher (Schwarzwald/Zollern), SSC Tübingen (Über die Relegation, Bezirksliga Alb)
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Absteiger: FV Bad Schussenried (Oberschwaben), FV Biberach (Oberschwaben), SV Kressbronn (Bodensee), FC Srbija Ulm (Donau/Iller), SC Staig (Über die Relegation, Bezirksliga Donau/Iller)
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