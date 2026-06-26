 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Update: Diese Teams steigen aus der Landesliga ab

FuPa wirft den Blick auf alle neuen Bezirksligisten.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Die Bezirksliga-Saison 2025/26 sind abgeschlossen. FuPa wirft daher den Blick auf die Teams, die aus der Landesliga in die entsprechende Bezirksliga absteigen.

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

Absteiger: SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken), SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall), GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr), Spvgg Satteldorf (über die Relegation, Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

Absteiger: FV Sontheim/Brenz (Ostwürttemberg), TSVgg Plattenhardt (Stuttgart/Böblingen), MTV Stuttgart (Stuttgart/Böblingen)

TV Echterdingen hält die Klasse über die Relegation.

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

Absteiger: Spvgg Freudenstadt (Nordschwarzwald), TuS Ergenzingen (Nordschwarzwald), FC 07 Albstadt (Schwarzwald/Zollern), TSV Harthausen/Scher (Schwarzwald/Zollern), SSC Tübingen (Über die Relegation, Bezirksliga Alb)

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

Absteiger: FV Bad Schussenried (Oberschwaben), FV Biberach (Oberschwaben), SV Kressbronn (Bodensee), FC Srbija Ulm (Donau/Iller), SC Staig (Über die Relegation, Bezirksliga Donau/Iller)

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