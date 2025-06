Update: Diese Teams beenden die Saison ohne Liga-Niederlage

Oberhalb der Kreisligen wird die Luft auch gerne mal etwas dünner. So gelang es keinem Team in den Bezirks-, Landes - oder der Oberliga ohne Niederlage durch die Liga zu marschieren. Der SV Budberg hielt bis zum Jahreswechsel noch als letzter Mohikaner die Fahne hoch, musste aber seitdem sieben Niederlagen und den Absturz auf Platz drei einstecken. Die beiden klassenbesten Teams ohne Pleite sind somit die Zweitvertretungen von DV Solingen und Rot-Weiss Essen aus der Kreisliga A.

RWE II zum zweiten Mal in Folge Invincible

Komplett verrückt wirkt dabei die Serie von RWE II. Das Team von Stefan Lorenz gelang das Kunststück von zwei Invincible-Seasons in Serie. In Summe macht das bislang 59 ungeschlagene Spiele in Folge. Der Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga ist ohnehin schon längst unter Dach und Fach gebracht.