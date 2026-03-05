Update: Die Zugänge und Abgänge in der Landesliga Hammonia

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Landesliga Hammonia - Zugänge, Abgänge und generell alle Transfers der Saison 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Altona 93 II
Trainer: Philipp Körner, Marco Heskamp
Zugänge: Frederick Yeboah (Barsbütteler SV), Davit Arakelyan (FC Eintracht Norderstedt II), Liridon Komani (VfB Lübeck), Johann Walter (Altona 93), Lamin Jadama (Hetlinger MTV), Charles Antwi (SSV Rantzau Barmstedt), Ahmadu Bah (FC Eintracht Norderstedt II), Yehor Malytskyi (Unbekannt), Martin Schauer (Zuletzt vereinslos, zuvor Hamburger SV III), Niclas Pischel (SV Blankenese)
Abgänge: Ali Can Sommer (SV Krupunder/Lohkamp), Bruno Gyurkovics (SC Nienstedten), Furkan Aydin (HFC Falke), Michel Ole Philipp (FC St. Pauli III), Amjad Salo Abdullah Abdullah (Dersimspor Hamburg), Stephen Agyemang Osei (Hetlinger MTV), Prince Hüttner (SV Halstenbek-Rellingen), Jeremy Miljevic (SV Halstenbek-Rellingen), Yannick Petzschke (SC Victoria), Jethro Owusu (USC Paloma II), Daamin Musovic (Klub Kosova), Lukas Hermansson (Unbekannt), Muhamadu Ceesay (Unbekannt)
Eimsbütteler TV II
Trainer: Tjorben Becker
Zugänge: Lukas Raphael (SSV Rantzau Barmstedt), Paul-Joel Thiele (SC Victoria II), Leon Weber (SV Uhlenhorst-Adler), Aboubakar Siriki Fofana (Eimsbütteler TV), Marcel Moghaddasi (Walddörfer SV), Ramis Mickael Amedon (TuRa Harksheide), Kevin Viera Santos (SC Condor Hamburg II)
Abgänge: Bless Martin Kumih Dapaah (FC Voran Ohe), Flemming Jannik Bones (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mohamed Kamal Salama (FC Elmshorn), Hamdi Hajaiej (Hamm United FC), Quincy Barrow (FC Voran Ohe), Julius Bleckmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Elias Assiaw (FC Teutonia 05 Ottensen), Parssa Rezaei (Rahlstedter SC), Alem Kovac (FFC 08 Finkenwerder), Segun Steven Adedeji (FC Teutonia 05 Ottensen), Jeffrey Adu (HT 16), Lord Acheampong (FC Teutonia 05 Ottensen), Soleiman Touny (FC Teutonia 05 Ottensen), Glenn Michael Owusu (Hamm United FC), Derrick Duah (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II)
Eintracht Lokstedt
Trainer: Anto Josipovic
Zugänge: Marc Rössner (SV Merkur Hademarschen), Marek Meyer (TSV Bordesholm zg.)
Abgänge: Noah Ariss Alao Fary (Niendorfer TSV), Mohamed Lamarana Jalloh (TuS Finkenwerder), Diyar Asif (FK Nikola Tesla)
FC Alsterbrüder
Trainer: Benjamin Voß
Zugänge: Joel Sia (SC Sperber), Petr Rejf (FC St. Pauli IV), Malte Frederik Christian Nickelsen (TuS Aumühle-Wohltorf), Julius-Maximilian Becker (VfL Hammonia)
Abgänge: Merdan Kaya (HT 16), Abdul Samet Ankaoglu (Sport-Club Eilbek), Derrick Otchere Frimpong (Hetlinger MTV), Emilio Schiano (SC Teutonia 10), Tom David Liefländer (SC Union Altona)
FC Eintracht Norderstedt II
Trainer:
Zugänge: Sepehr Nikroo (SC Victoria), Haçi Gündogan (SC Victoria), Jure Pusic (Hamburger SV), Nic Kretschmar (ETSV Hamburg), Kamau Manuuh Swai (Walddörfer SV), Athanasios Chrysovitsiotis (VfB Lübeck), Aduramane Mané (FC St. Pauli ), Leon Packheiser (Hamburger SV III), Bilal Balogun (Rahlstedter SC), Sven Schneppel (HafenCity FC), Caio Mazzo Nogueira (RSV Eintracht 1949), Rhys Alexander Ho (TS Woltmershausen), Salimo Darame (FC Teutonia 05 Ottensen II)
Abgänge: Mohamed Kaba (SV Halstenbek-Rellingen), Robbie Schlichting (TBS Pinneberg), Joe Thomas Gillessen (FK Nikola Tesla), Jeremiah Osei Boakye (Hamburger SV III), Imon-Omed Ahadi (SC Poppenbüttel), Davit Arakelyan (Altona 93 II), Brandel Crentsil (Hamburger SV III), Samuel Appiah (Hamburger SV III), Niklas Joshua Berlin (SV Rugenbergen), Stefan Basta (SV Rugenbergen), Jeroom Rapp (FC St. Pauli III), Ahmadu Bah (Altona 93 II), Bojan Lukic (FC Bingöl 12), Patrick Tiedje (Düneberger SV), Maximilian Sieg (FC Teutonia 05 Ottensen), Tammo Mölck (TuRa Harksheide), Antonio-Filippo Sigismondi (SC Victoria II), Aamir Hammada (SC Alstertal/Langenhorn)
FC St. Pauli III
Trainer: Marius Breuch, Christian Köpke
Zugänge: Rüchan Öz (Hetlinger MTV), Maximilian Decesare (1. FC Phönix Lübeck II), Michel Ole Philipp (Altona 93 II), Arvid Klick (SV Uhlenhorst-Adler), Jeroom Rapp (FC Eintracht Norderstedt II), Julian Schakat (FC Wetter), Leo Matthies (TSV Giesen 1911)
Abgänge: Calvin Ahenkan-Adu (Eintracht Lokstedt II), Bouba Soumah (Hamburger SV IV), Muslim Kagermanov (Ahrensburger TSV)
FC Union Tornesch
Trainer: Martin Schwabe
Zugänge: Lucas Benn Schütze (), Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (FC Union Tornesch II), Linus Maximilian Schmitt (FC Union Tornesch II), Arne Lohmann (SV Lieth), Hannes Rudek (Kummerfelder SV), Linus Kistenmacher (SV Blankenese), Sverre Dittmann (FC Eintracht Norderstedt), Maximilian Ansgar Norbert Konetzny (SV Lieth), Tim Eberle (Eintracht Elbmarsch), Yannik Kurowski (SC Nienstedten)
Abgänge: Onur Tiryaki (TSV Sparrieshoop)
Hamburger SV III
Trainer: Kevin Steen, Dennis Weinhauer
Zugänge: Jannis Marc Daniels (SV Halstenbek-Rellingen), Artur Krüger (TSV Sasel), Berkant Aydin (FK Nikola Tesla), Niel Lüthje (SC Victoria II), Onurhan Kulaksiz (Niendorfer TSV II), Jeremiah Osei Boakye (FC Eintracht Norderstedt II), Jorge Ernesto Brunet Lima (Ahrensburger TSV), Brandel Crentsil (FC Eintracht Norderstedt II), Samuel Appiah (FC Eintracht Norderstedt II), Edward Pfister (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Mamadouba Soumah (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Alessio Höcker (TuS Holstein Quickborn II zg.), Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Concordia Hamburg), Damian Lee Justin Ilic (Hamm United FC), Emin Kurpejović (FK Nikola Tesla), Cemil Yavas (TuS Osdorf), Dennis Weinhauer (FK Nikola Tesla), Elijah-Abankwa Ceesay (1. FC Phönix Lübeck II), Benjamin Weiß (FK Nikola Tesla), Luca Simon Albrecht (USC Paloma), Noah Maxwell Gruber Kudjawu (Ahrensburger TSV)
Abgänge: Max Alec Grablewski (FC Voran Ohe), Martin Fedai (Bramfelder SV), Jannik Mohr (HEBC Hamburg), Marc Aaron Kassler (Niendorfer TSV), Selim Ajkic (TSV Sasel), José Antonio Aguirre Dardon (VfR Neumünster), Martin Andreas Jakubietz (SV Halstenbek-Rellingen), Aron Gyau Pauels (ASV Hamburg), Evan John Exposito (FC Süderelbe), Leon Packheiser (FC Eintracht Norderstedt II), Samuel Appiah (TuS Holstein Quickborn), Gökhan Sel (Ziel unbekannt), Jannik Paulat (Ziel unbekannt), Vassilios Siopis (Ziel unbekannt), Onurhan Kulaksiz (SV Drochtersen/Assel II), Edward Pfister (Bramfelder SV), Mamadouba Soumah (KSV Vatan Sport)
Hetlinger MTV
Trainer: Christian Sommer
Zugänge: Hasan Ozan Karaca (FC Türkiye Wilhelmsburg), Inan Türkad (FC Türkiye Wilhelmsburg), Enes Özmen (Eimsbütteler TV), Knut-Ole Mohr (TBS Pinneberg), Jakub Andrzej Kokoć (TBS Pinneberg), Ebenezer Delali Lallas Gati (Klub Kosova), Enis Ay (TBS Pinneberg), Benjamin Dodd (Harburger Türksport), Derrick Otchere Frimpong (FC Alsterbrüder), Emmanuel Ofosu Kontor (FC Alsterbrüder III), Caleb Gyema (SC Victoria), Semih Tokay (Kummerfelder SV II), Enrique Höppner Ordonez (1. FC Phönix Lübeck II), Okan Ahmet Gülec (Niendorfer TSV V), Artem Popov (SC Victoria II), Stephen Agyemang Osei (Altona 93 II), Luis Fernando Licona Lanza (TSV Neuland), Carlo Peter Surma (TBS Pinneberg), Kai Haishima (FK Nikola Tesla II), Ferdan Erdogan (TBS Pinneberg), Joel Elias Tesfazghi (Eimsbütteler TV), Bohdan Yahushchyn (BFSV Atlantik 97)
Abgänge: Okan Özütemiz (SV Todesfelde), Ali Topkoc (FC Elmshorn), Okan Özütemiz (SV Todesfelde), Tobias Maximilian Bödeker (TBS Pinneberg), Gazwane Kassimou (TBS Pinneberg), Mert Aygün (FC Roland Wedel), Jeffery Poku (SC Victoria II), Rüchan Öz (FC St. Pauli III), Luca- Von der Heide (SV Lieth), Hanif Adam (FC Teutonia 05 Ottensen), Lamin Jadama (Altona 93 II), Alpay Dobrucali (TBS Pinneberg), Tim Flemming Christiansen (SSV Rantzau Barmstedt), Osei Kwadwo (VfR Horst), Baris Ayik (FC Roland Wedel), Mansur Abdul (TuS Osdorf), Jeremy Mikel Wachter (TuS Osdorf), Ahmed Omar Ambani (SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld), Inan Türkad (TBS Pinneberg), Enes Özmen (TBS Pinneberg), Stephen Wiredu (Hamm United FC), Hichem Oudjouadj (SSV Rantzau Barmstedt), Mohet Wadhwa (Rücktritt)
Klub Kosova
Trainer: Daniel Sager
Zugänge: Shahzad Aslami (Dersimspor Hamburg), Medeni Mark Kaya (Dersimspor Hamburg), Henry Steinbeck (FC Süderelbe), Arlind Bedrolli (FC Türkiye Wilhelmsburg), Bartek Gosciniak (TSV Neuland), Francis Dieter Gyimah (Hamm United FC), Tcherno Queita (FC Teutonia 05 Ottensen II), Butrint Rexhepaj (Sport-Club Eilbek), Albin Bektesi (FC Türkiye Wilhelmsburg), Mou-Inzou Bachir (FC Türkiye Wilhelmsburg), Dionisio Sa Borges Dju (SV Wilhelmsburg), Daamin Musovic (Altona 93 II), Rion Gashi (TV Meckelfeld), Mohammad Hosseini (FC Süderelbe II), Aboudala Kondo (FC Veddel United)
Abgänge: Komlan Sage Enos Aholy (Niendorfer TSV), Matian Ismani (Harburger TB), Klevis Buci (VfL Kamen), Ebenezer Delali Lallas Gati (Hetlinger MTV), Ahmet Colak (FC Bingöl 12), Jose Adulai Balde (ASV Hamburg), Berat Caparlar (FC Süderelbe II), Albin Bektesi (FSV 1950 Thalau), Amevi Olivier Sossou (ASV Hamburg), Cenk Cicek (Barsbütteler SV), Thorsten Beyer (SV Nettelnburg/Allermöhe), Butrint Rexhepaj (Sport-Club Eilbek II), Atnan Veseli (FC Bingöl 12)
SC Nienstedten
Trainer: Robin Graupner, Udo Erxleben
Zugänge: Levi Richter (Niendorfer TSV II), Bruno Gyurkovics (Altona 93 II), Samuel Isaias Sao Culeca (Niendorfer TSV II), Nicklas Fuchs (TG Höchberg), Nemo Semjon Philipp (VfB Lübeck II)
Abgänge: Fynn Lennart Rathjen (SC Condor Hamburg), Philipp Obloch (HEBC Hamburg), Yannik Kurowski (FC Union Tornesch)
SC Victoria II
Trainer:
Zugänge: Jeffery Poku (Hetlinger MTV), Ishaaq Tizro Pirbazari (Concordia Hamburg II), Ahmed-Salim Ouro-Nile (), Malik Maman-Seibou (Niendorfer TSV II), Momodou Sanneh (SV Newroz Hildesheim), Gavin Ehmke (Hamburger SV), Christian Mawuko Agbe (FC Oberneuland), Jonas Conner Lütjens (TuRa Harksheide), Jan Jesko Böse (BSV Kickers Emden), Jonathan Debuc (Bramfelder SV), Marlo Joan Jarck (SC Sperber), Antonio-Filippo Sigismondi (FC Eintracht Norderstedt II)
Abgänge: Lionel Maurice Lingani (SV Eichede), Jan Matthees (TSV Buchholz 08), Vincent Chris Stefan Ermisch (FK Nikola Tesla), Moses Wu (TuRa Harksheide), Niel Lüthje (Hamburger SV III), Matz Georg Broecker (TuS Germania Schnelsen), Lino David Konradi (SV Grün-Weiss Eimsbüttel), Paul-Joel Thiele (Eimsbütteler TV II), Robert Schulenburg (SC Alstertal/Langenhorn), Artem Popov (Hetlinger MTV)
SSV Rantzau Barmstedt
Trainer: Tobias Fred Thiede
Zugänge: Ezequiel Bautista Barbera (FK Nikola Tesla), Nestor Miguel Garcia Luengo (FK Nikola Tesla), Marvin Peter (TSV Lägerdorf), Osman Sahan Burtakucin (VfR Horst), Johannes von Saldern (HafenCity FC), Niklas-Ole Kühn (Hamburger SV IV), Riku Deguchi (FK Nikola Tesla), Tim Flemming Christiansen (Hetlinger MTV), Nashim Jueidi (FC Fetih-Kisdorf), Joel Füllgraf (TuRa Harksheide), Kaan Bahardin Bilgin (Sport-Club Eilbek), Hichem Oudjouadj (Hetlinger MTV)
Abgänge: Karlen Rewakian (FC Elmshorn), Lennart Keßner (USC Paloma), Alpha Omar Kebbeh (Sport-Club Eilbek), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II), Charles Antwi (Altona 93 II), Nestor Miguel Garcia Luengo (Oststeinbeker SV)
SV Rugenbergen
Trainer: Thomas Seeliger
Zugänge: Thomas Seeliger (vereinslos), Lenny Glissmann (Altona 93), Leonardo Noell Trimborn (VfL Pinneberg), Jasper Bandholt (TuRa Harksheide), Niklas Joshua Berlin (FC Eintracht Norderstedt II), Stefan Basta (FC Eintracht Norderstedt II), Henry Koeberer (FC Teutonia 05 Ottensen), Fabian Patrick Bürger (TuS Hartenholm), Riccardo Emeka Mahieldin (TuS Osdorf), Lennart Baade (SV Grün-Weiß Todenbüttel II)
Abgänge: Yoshiki Iizuka (TBS Pinneberg), Felix Niclas Woldt (TuS Osdorf), Tom Meyer (TuS Holstein Quickborn), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla)
TBS Pinneberg
Trainer: Burak Bayram
Zugänge: Seymen Hüseyin Durkut (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Hendrik Müller (SV Krupunder/Lohkamp), Omar Nabizada (SV Halstenbek-Rellingen), Maksym Zanko (SV Halstenbek-Rellingen), Tjorben Uphoff (ETSV Hamburg), Elian Alexander Clasen (ETSV Hamburg), Tristin Frimpong (FC Eintracht Norderstedt zg.), Yoshiki Iizuka (SV Rugenbergen), Tobias Maximilian Bödeker (Hetlinger MTV), Lion Jona Jodeit (ASV Hamburg), Mohammad Amir Mohammadi (vereinslos), Alexander Reza Mai (Hamm United FC), Robbie Schlichting (FC Eintracht Norderstedt II), Gazwane Kassimou (Hetlinger MTV), Tristin Frimpong (FC Eintracht Norderstedt), Steve Freddy Nana Sandjong (TuRa Harksheide), Oba Prince Akomedi (1. FC Phönix Lübeck II), Alpay Dobrucali (Hetlinger MTV), Inan Türkad (Hetlinger MTV), Enes Özmen (Hetlinger MTV)
Abgänge: Fabio Parduhn (FC Süderelbe), Belal Ahmadi (TuS Holstein Quickborn), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (Concordia Hamburg), Mustafa Ercetin (SV Halstenbek-Rellingen), Abdullah Yilmaz (SV Halstenbek-Rellingen), Kaan Cankaya (SV Halstenbek-Rellingen), Volkan Eren (TuS Osdorf), Andres Munoz Hermes (FC Süderelbe), Knut-Ole Mohr (Hetlinger MTV), Jakub Andrzej Kokoć (Hetlinger MTV), Enis Ay (Hetlinger MTV), Ismaila Jobe (FC Bingöl 12), Mika-Benjamin Feigenspan (SV Halstenbek-Rellingen), Aytac Erman (FC Elmshorn), Carlo Peter Surma (Hetlinger MTV), Lion Jona Jodeit (ASV Hamburg), Ferdan Erdogan (Hetlinger MTV)
TuS Osdorf
Trainer: Bennet Krause
Zugänge: Yalcin Kasret (SV Krupunder/Lohkamp), Volkan Eren (SV Krupunder/Lohkamp), Felix Niclas Woldt (SV Rugenbergen), Thaisen Paul Hipp (TuS Finkenwerder), Maurice Schwäbe (USC Paloma), Theo Bastian Kollar (Niendorfer TSV II zg.), Lennox Finn Anton Trampert (SV Blankenese), Marcel Peters (TuS Neetze), Volkan Eren (TBS Pinneberg), Stefan Agyare (SV Eidelstedt), Theo Bastian Kollar (Niendorfer TSV), Ilyas Afsin (SV Krupunder/Lohkamp), Mansur Abdul (Hetlinger MTV), Jeremy Mikel Wachter (Hetlinger MTV)
Abgänge: Cengiz Karaduman (SV Blankenese), Thaisen Paul Hipp (TuS Finkenwerder), Cemil Yavas (Hamburger SV III), Deron Darlington Adofo (SV Heide Paderborn), Riccardo Emeka Mahieldin (SV Rugenbergen)
