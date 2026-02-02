Update - Die Winterturniere in Württemberg in der Übersicht Wo und wann gibt es in diesem Winter die Freiluftturniere? Sendet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobi Baur

Die Fußballer in Württemberg absolvieren nicht nur Turniere unterm Hallendach. Auch im Freien finden Turniere in der Vorbereitungsphase auf die zweite Saisonhälfte statt. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht dieser Turniere in Württemberg geben.

🔎 Euer Cup oder das Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es! 📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein! Der Einsatz wird mit Bonus-Prämienpunkten belohnt!

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei! 🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.