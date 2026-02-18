– Foto: Jens Körner
Update: Die Wintertransfers der Verbandsliga Württemberg
Auf FuPa gibt es den Überblick.
von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer: Francesco di Frisco
Zugänge: Adem Demir (AKV B.G. Ludwigsburg)
Abgänge: Maximilian Kuchler (TSV Weilimdorf), Jovan Djermanovic (FC Holzhausen)
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Fabian Fuhl (FC Heitersheim)
Abgänge: Luka Havjar (TSV Denkendorf), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73), Enhar Jonus (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Danis Dipa (Türkspor Neckarsulm), Daniel Kühnbach Azevedo (1. FC Frickenhausen)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Jovan Djermanovic (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
Abgänge: keine
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: Ali Hamdar (SSC Tübingen)
Abgänge: keine
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Nabil Mouhssine (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Philipp Gutsche (), Philipp Gutsche (TSV Nellmersbach)
Abgänge: Loris Hoffmann (), Endrit Beshi (), Levin Junginger (), Ibrahim Özpinar (), Kilian Kugler (), Levin Junginger (SGM SV Gruol / SV Erlaheim), Joel Heske (), Joel Heske (TSV Weilimdorf), Ibrahim Özpinar (SV Böblingen)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Zarda Serbest Mohammed Mohammed (SSV Schwäbisch Hall)
Abgänge: Niklas Wackler (Ende der Karriere nach Kreuzbandriss), Sascha Esau (Studium in Wien)
SSV Ehingen-Süd
Trainer: Kevin Ruiz Castellanos
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Dewald (SV Reinstetten), Jannik Kräutter (TSV Langenau)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Adam Heilig (FV Ravensburg), Kristijan Dulabic (Österreichische Regionalliga)
Abgänge: Stergios Chatzoglou (Türkspor Nürtingen 73), Hazir Shala (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Marko Knezevic (SV Fellbach II), Tarek Flohr (FC Wolfenweiler-Schallstadt)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Kilian Kuntz (TV Oeffingen), Enhar Jonus (FC Esslingen), Darius Tabatabai (SG Rosenhöhe Offenbach)
Abgänge: Josip Miketek (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Baba Mbodji (VfR Heilbronn)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Haux (SV Croatia Reutlingen)
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Marcel Klein (1. FC Rielasingen-Arlen)
Abgänge: Alin Constantinescu (SV Amtzell)
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: Maximilian Kuchler (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Joel Heske (FSV Waiblingen)
Abgänge: Josip Biljeskovic (Türkspor Stuttgart), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (VfR Heilbronn), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim), Yasin Kadir Yilmaz (SV Böblingen)
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Fleig (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Leonard Homburger (FC Internationale Berlin)
VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Jermaine Köhler (U19), Niko Nikic (U19), Fabian Laras (U19), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (TSV Weilimdorf), Akın Ulusoy (1. CfR Pforzheim), Baba Mbodji (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Aris-Cosmin Dragulin (SV Croatia Reutlingen), Adonis Krasniqi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Andreas Lechner (vereinslos)
Abgänge: Diyar Batin (FC Union Heilbronn), Robin Dörner (Aramäer Heilbronn), Mamadou Seck (unbekannt), Omar Raiyan Bin Kama Azlan (unbekannt), Roman Kasiar (unbekannt), Cedrik Stern (Türkspor Neckarsulm), Manuel Fischer (Trainerrücktritt)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Maximilian Herberth (TSG Balingen)
Abgänge: Shaka Pouhé (SV Croatia Reutlingen), Kevin Nicolaci (SV Croatia Reutlingen)