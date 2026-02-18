Update: Die Wintertransfers der Verbandsliga Württemberg Auf FuPa gibt es den Überblick. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Trainer: Francesco di Frisco

Zugänge: Adem Demir (AKV B.G. Ludwigsburg)

Abgänge: Maximilian Kuchler (TSV Weilimdorf), Jovan Djermanovic (FC Holzhausen)



FC Esslingen

Trainer: Dominik Eitel

Zugänge: Fabian Fuhl (FC Heitersheim)

Abgänge: Luka Havjar (TSV Denkendorf), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73), Enhar Jonus (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Danis Dipa (Türkspor Neckarsulm), Daniel Kühnbach Azevedo (1. FC Frickenhausen)





FC Holzhausen

Trainer: Daniel Seemann

Zugänge: Jovan Djermanovic (Calcio Leinfelden-Echterdingen)

Abgänge: keine



FC Rottenburg

Trainer: Marc Mutschler

Zugänge: Ali Hamdar (SSC Tübingen)

Abgänge: keine





FSV Waiblingen

Trainer: Patrik Ribeiro-Pais

Zugänge: Nabil Mouhssine (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Philipp Gutsche (), Philipp Gutsche (TSV Nellmersbach)

Abgänge: Loris Hoffmann (), Endrit Beshi (), Levin Junginger (), Ibrahim Özpinar (), Kilian Kugler (), Levin Junginger (SGM SV Gruol / SV Erlaheim), Joel Heske (), Joel Heske (TSV Weilimdorf), Ibrahim Özpinar (SV Böblingen)



Sportfreunde Dorfmerkingen

Trainer: Stefan Schill

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Schwäbisch Hall

Trainer: Thorsten Schift

Zugänge: Zarda Serbest Mohammed Mohammed (SSV Schwäbisch Hall)

Abgänge: Niklas Wackler (Ende der Karriere nach Kreuzbandriss), Sascha Esau (Studium in Wien)



SSV Ehingen-Süd

Trainer: Kevin Ruiz Castellanos

Zugänge: keine

Abgänge: Luca Dewald (SV Reinstetten), Jannik Kräutter (TSV Langenau)



SV Fellbach

Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas

Zugänge: Adam Heilig (FV Ravensburg), Kristijan Dulabic (Österreichische Regionalliga)

Abgänge: Stergios Chatzoglou (Türkspor Nürtingen 73), Hazir Shala (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Marko Knezevic (SV Fellbach II), Tarek Flohr (FC Wolfenweiler-Schallstadt)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Trainer: Patrick Faber

Zugänge: Kilian Kuntz (TV Oeffingen), Enhar Jonus (FC Esslingen), Darius Tabatabai (SG Rosenhöhe Offenbach)

Abgänge: Josip Miketek (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Baba Mbodji (VfR Heilbronn)



TSG Tübingen

Trainer: Michael Frick

Zugänge: keine

Abgänge: Tobias Haux (SV Croatia Reutlingen)



TSV Berg

Trainer: Oliver Ofentausek

Zugänge: Marcel Klein (1. FC Rielasingen-Arlen)

Abgänge: Alin Constantinescu (SV Amtzell)



TSV Oberensingen

Trainer: Leonard Gjini

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Weilimdorf

Trainer: Oliver Stierle

Zugänge: Maximilian Kuchler (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Joel Heske (FSV Waiblingen)

Abgänge: Josip Biljeskovic (Türkspor Stuttgart), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (VfR Heilbronn), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim), Yasin Kadir Yilmaz (SV Böblingen)



VfB Friedrichshafen

Trainer: Stephan Steinhauser

Zugänge: keine

Abgänge: Felix Fleig (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Leonard Homburger (FC Internationale Berlin)



VfR Heilbronn

Trainer: Andreas Lechner

Zugänge: Jermaine Köhler (U19), Niko Nikic (U19), Fabian Laras (U19), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (TSV Weilimdorf), Akın Ulusoy (1. CfR Pforzheim), Baba Mbodji (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Aris-Cosmin Dragulin (SV Croatia Reutlingen), Adonis Krasniqi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Andreas Lechner (vereinslos)

Abgänge: Diyar Batin (FC Union Heilbronn), Robin Dörner (Aramäer Heilbronn), Mamadou Seck (unbekannt), Omar Raiyan Bin Kama Azlan (unbekannt), Roman Kasiar (unbekannt), Cedrik Stern (Türkspor Neckarsulm), Manuel Fischer (Trainerrücktritt)



Young Boys Reutlingen

Trainer: Volker Grimminger

Zugänge: Maximilian Herberth (TSG Balingen)

Abgänge: Shaka Pouhé (SV Croatia Reutlingen), Kevin Nicolaci (SV Croatia Reutlingen)