Update: Die Wintertransfers der Verbandsliga Württemberg

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer: Francesco di Frisco
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Kuchler (TSV Weilimdorf)

FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: keine
Abgänge: Luka Havjar (TSV Denkendorf), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73), Enhar Jonus (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Danis Dipa (Türkspor Neckarsulm), Daniel Kühnbach Azevedo (1. FC Frickenhausen)

FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Noll (Pausiert)

FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Aron Viventi (1. Göppinger SV), Nabil Mouhssine (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Philipp Gutsche (), Philipp Gutsche (TSV Nellmersbach)
Abgänge: Loris Hoffmann (), Endrit Beshi (), Levin Junginger (), Ibrahim Özpinar (), Kilian Kugler (), Levin Junginger (SGM SV Gruol / SV Erlaheim), Joel Heske (), Joel Heske (TSV Weilimdorf)

Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Zarda Serbest Mohammed Mohammed (SSV Schwäbisch Hall)
Abgänge: Niklas Wackler (Ende der Karriere nach Kreuzbandriss), Sascha Esau (Studium in Wien)

SSV Ehingen-Süd
Trainer: Kevin Ruiz Castellanos
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Dewald (SV Reinstetten), Jannik Kräutter (TSV Langenau)

SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Adam Heilig (FV Ravensburg), Kristijan Dulabic (Österreichische Regionalliga)
Abgänge: Stergios Chatzoglou (Türkspor Nürtingen 73), Hazir Shala (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Kilian Kuntz (TV Oeffingen), Enhar Jonus (FC Esslingen)
Abgänge: Josip Miketek (SG Heldenfingen/Heuchlingen)

TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Haux (SV Croatia Reutlingen)

TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Marcel Klein (1. FC Rielasingen-Arlen)
Abgänge: keine

TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: Maximilian Kuchler (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Joel Heske (FSV Waiblingen)
Abgänge: Josip Biljeskovic (Türkspor Stuttgart), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (VfR Heilbronn)

VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Fleig (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Leonard Homburger (FC Internationale Berlin)

VfR Heilbronn
Trainer: Manuel Fischer
Zugänge: Jermaine Köhler (U19), Niko Nikic (U19), Fabian Laras (U19), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (TSV Weilimdorf), Akın Ulusoy (1. CfR Pforzheim)
Abgänge: Diyar Batin (FC Union Heilbronn), Robin Dörner (Aramäer Heilbronn), Mamadou Seck (unbekannt), Omar Raiyan Bin Kama Azlan (unbekannt), Roman Kasiar (unbekannt)

Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Maximilian Herberth (TSG Balingen)
Abgänge: Shaka Pouhé (SV Croatia Reutlingen)

