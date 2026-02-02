– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Update: Die Wintertransfers der Regionalliga Südwest
Auf FuPa gibt es den Überblick.
von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Südwest wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Bahlinger SC
Trainer: Stefan Reisinger
Zugänge: Dennis Klose (TSG Balingen)
Abgänge: Luca Petzold (Ziel unbekannt), Luca Petzold (BSV Kickers Emden)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: Sean Busch (Hannover 96 II), Robert Geller (Karlsruher SC)
Abgänge: Grischa Walzer (FK Pirmasens), Amar Suljic (FC Carl Zeiss Jena), Minos Gouras (SGV Freiberg)
Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: Ivan Ljubicic (NK Vukovar / Kroatien)
Abgänge: Robin Rosenberger (Ziel unbekannt), Gaoussou Dabo (SV Sandhausen)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: Oskar Stechl (TSV Neudrossenfeld), Ken Hauser (1. CfR Pforzheim)
FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: Fabio Spataro (), Takero Itoi (TSV Schott Mainz)
Abgänge: Joep Munsters (Ziel unbekannt)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Mokesse Bamba (Elfenbeinküste)
Abgänge: Lovis Bierschenk (SV Waldhof Mannheim)
Kickers Offenbach
Trainer: Kristjan Glibo
Zugänge: keine
Abgänge: Chernoh Bah (Fortuna Düsseldorf II), Luca Stellwagen (VfR Mannheim)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Tim Knipping (Vereinslos), Jan Dahlke (SU 1º Dezembro (3.Liga Portugal))
Abgänge: Sören Gonther (SG Dynamo Dresden), Elsamed Ramaj (Sportfreunde Siegen), Elsamed Ramaj (vereinslos)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: Luis Klein (SpVgg Bayreuth)
Abgänge: Nick Berger (Ziel unbekannt), Nick Berger (FC Schaffhausen)
SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: Max Düwel (Altona 93)
Abgänge: Lorenz Ender (TSG Backnang)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: Minos Gouras (FC 08 Homburg), Florian Ballas (vereinslos)
Abgänge: Christian Schmidt (Ziel unbekannt), Luca Andronache (Ziel unbekannt), Armin Sivic (Ziel unbekannt), Thomas Bromma (SV Stuttgarter Kickers)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: Sean Seitz (MFK Skalica / Slowakei)
Abgänge: Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise)
SV Sandhausen
Trainer: Olaf Janßen
Zugänge: Nico Nollenberger (FC Memmingen), Gaoussou Dabo (Bayern Alzenau)
Abgänge: Julian Bürkle (FC Nöttingen)
SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Marco Wildersinn
Zugänge: Abdoulie Mboob (Türkischer SV Singen), Thomas Bromma (SGV Freiberg)
Abgänge: Bela Dumrath (FC St. Gallen)
TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klose (Bahlinger SC), Maximilian Herberth (Young Boys Reutlingen), Manasse Fionouke (FC Eintracht Norderstedt), Noah Haller (FC 08 Villingen)
TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: keine
Abgänge: Eliakim-Mbila Kukanda (FK Pirmasens), Takero Itoi (FSV Frankfurt)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri, Daniel Wilde
Zugänge: Kevin Gleissner (SC Paderborn 07 II), Daniel Kneissl (FC Turabdin-Babylon)
Abgänge: Dominic Volkmer (Ziel unbekannt), Dominic Volkmer (VfL Bochum II)