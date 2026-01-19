Update: Die Wintertransfers der Regionalliga Südwest

Bahlinger SC
Trainer: Stefan Reisinger
Zugänge: Dennis Klose (TSG Balingen)
Abgänge: Luca Petzold (Ziel unbekannt), Luca Petzold (BSV Kickers Emden)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Grischa Walzer (FK Pirmasens), Amar Suljic (FC Carl Zeiss Jena), Minos Gouras (SGV Freiberg)
FSV FrankfurtTrainer:
Tim GörnerZugänge:
Fabio Spataro () Abgänge:
keineFSV Mainz 05 IITrainer:
Benjamin HoffmannZugänge:
keineAbgänge:
keineKickers OffenbachTrainer:
Kristjan GliboZugänge:
keineAbgänge:
Chernoh Bah (Fortuna Düsseldorf II), Luca Stellwagen (VfR Mannheim) KSV Hessen KasselTrainer:
René KlingbeilZugänge:
Tim Knipping (Vereinslos), Jan Dahlke (SU 1º Dezembro (3.Liga Portugal)) Abgänge:
Sören Gonther (SG Dynamo Dresden) SC Freiburg IITrainer:
Bernhard WeisZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Barockstadt Fulda LehnerzTrainer:
Daniyel CimenZugänge:
keineAbgänge:
Nick Berger (Ziel unbekannt) SG Sonnenhof GroßaspachTrainer:
Pascal ReinhardtZugänge:
keineAbgänge:
Lorenz Ender (TSG Backnang) SGV FreibergTrainer:
Kushtrim LushtakuZugänge:
Minos Gouras (FC 08 Homburg) Abgänge:
keineSV Eintracht Trier 05Trainer:
Thomas KlasenZugänge:
Sean Seitz (MFK Skalica / Slowakei) Abgänge:
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) SV SandhausenTrainer:
Olaf JanßenZugänge:
Nico Nollenberger (FC Memmingen), Gaoussou Dabo (Bayern Alzenau) Abgänge:
keineSV Stuttgarter KickersTrainer:
Marco WildersinnZugänge:
Abdoulie M'Boob (Türkischer SV Singen) Abgänge:
Bela Dumrath (FC St. Gallen) TSG BalingenTrainer:
Murat IsikZugänge:
keineAbgänge:
Dennis Klose (Bahlinger SC), Maximilian Herberth (Young Boys Reutlingen), Manasse Fionouke (FC Eintracht Norderstedt) TSV Schott MainzTrainer:
Samuel HorozovicZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV Steinbach HaigerTrainer:
Hüsni Tahiri, Daniel WildeZugänge:
Kevin Gleissner (SC Paderborn 07 II), Daniel Kneissl (FC Turabdin-Babylon) Abgänge:
keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________