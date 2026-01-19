 2026-01-19T08:28:16.618Z

Update: Die Wintertransfers der Regionalliga Südwest

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Südwest wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bahlinger SC
Trainer: Stefan Reisinger
Zugänge: Dennis Klose (TSG Balingen)
Abgänge: Luca Petzold (Ziel unbekannt), Luca Petzold (BSV Kickers Emden)

FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Grischa Walzer (FK Pirmasens), Amar Suljic (FC Carl Zeiss Jena), Minos Gouras (SGV Freiberg)

Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Rosenberger (Ziel unbekannt), Gaoussou Dabo (SV Sandhausen)

FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: Oskar Stechl (TSV Neudrossenfeld)

FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: Fabio Spataro ()
Abgänge: keine

FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kickers Offenbach
Trainer: Kristjan Glibo
Zugänge: keine
Abgänge: Chernoh Bah (Fortuna Düsseldorf II), Luca Stellwagen (VfR Mannheim)

KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Tim Knipping (Vereinslos), Jan Dahlke (SU 1º Dezembro (3.Liga Portugal))
Abgänge: Sören Gonther (SG Dynamo Dresden)

SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Nick Berger (Ziel unbekannt)

SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Lorenz Ender (TSG Backnang)

SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: Minos Gouras (FC 08 Homburg)
Abgänge: keine

SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: Sean Seitz (MFK Skalica / Slowakei)
Abgänge: Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise)

SV Sandhausen
Trainer: Olaf Janßen
Zugänge: Nico Nollenberger (FC Memmingen), Gaoussou Dabo (Bayern Alzenau)
Abgänge: keine

SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Marco Wildersinn
Zugänge: Abdoulie M'Boob (Türkischer SV Singen)
Abgänge: Bela Dumrath (FC St. Gallen)

TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klose (Bahlinger SC), Maximilian Herberth (Young Boys Reutlingen), Manasse Fionouke (FC Eintracht Norderstedt)

TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri, Daniel Wilde
Zugänge: Kevin Gleissner (SC Paderborn 07 II), Daniel Kneissl (FC Turabdin-Babylon)
Abgänge: keine

