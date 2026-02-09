– Foto: Imago Images
Update - Die Wintertransfers der Regionalliga Nordost
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Nordost wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: Filip Kusic (Vereinslos)
Abgänge: Marcel Bergmann (BSG Chemie Leipzig)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: Petrik Sander (1. FC Magdeburg), Pascal Ibold (1. FC Magdeburg), Kenan Aydin (FC St. Pauli II), Malick Hassan Sanogo (FSV Schöningen)
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Sven Körner (BFC Dynamo), Kevin Lebersorger (Linzer ASK), Lloyd-Addo Kuffour (SKU Amstetten)
Abgänge: Dennis Kutrieb (Entlassung), Sven Körner (BFC Dynamo), Fatih Baca (SV Tasmania Berlin), Brandon Happi Monthé (Ziel unbekannt), Enrique Miguel Pereira da Silva (Kapfenberger SV)
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Fritz Schröder (FSV 63 Luckenwalde), Philipp Kühn (University of Vermont (USA)), Daoud Iraqi (SV Tasmania Berlin), Kanto Fitiavana Voahariniaina (FC Hertha 03 Zehlendorf), Justus Götze (FSV Mainz 05 II), Luca Romeo Butkovic (Siroki Brijeg (Bosnien))
Abgänge: Stephan Brehmer (SV Wilhelmshaven), Fabio Engelhardt (TSV Rudow Berlin), Shean Mensah (SV Tasmania Berlin), Phil Butendeich (FSV 63 Luckenwalde), Tim Fisch (unbekannt), Timo Habel (unbekannt), Raphael Jamil Dem (unbekannt)
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig), Marcus Jeckel (Karrierepause), Alexander Schmidt (Karrierepause), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig), Anton Bulland (vereinslos), Cyrill Akono (Hallescher FC), Tim Hoops (FC Augsburg II), Julian Bell (SpVgg Bayreuth), Kay Seidemann (FC Carl Zeiss Jena), Rodriguez Fantozzi (Türkgücü München)
Abgänge: Adrian Alipour (Karrierepause), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt), Yehor Chyher (Vertrag aufgelöst), Lukas Sebastian Griebsch (FC Eilenburg)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Dario Gebuhr (F.C. Hansa Rostock)
Abgänge: keine
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: Amar Suljic (FC 08 Homburg), Nicolas Wähling (Cavalry FC)
Abgänge: Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig)
FC Eilenburg
Trainer: Kevin Rodewald
Zugänge: Lukas Sebastian Griebsch (BSG Chemie Leipzig)
Abgänge: Arlind Shoshi (VfL Halle 1896)
FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Tilman Käpnick
Zugänge: Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC), Rocco Capoano (Berliner AK), Louis Schulze (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin), Mohammad Moradi (Ziel unbekannt), Eric Preljevic (FSV Optik Rathenow), Mohammad Moradi (Tennis Borussia Berlin), Bastian Steinrücken (TSV Mariendorf 1897), Kanto Fitiavana Voahariniaina (BFC Preussen)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Nathan Fuakala (vereinslos), Lucas Falcao (FC Haka (Finnland)), Nathan Claxton (SC São João de Ver)
Abgänge: Artur Golubytskij (SSVg Velbert), Ömer Uzun (Malatya Yesilyurt SK), Louis Schulze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Lars Kleiner (Viktoria Aschaffenburg), Artur Voilenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Phil Butendeich (BFC Preussen)
Abgänge: Fritz Schröder (BFC Preussen)
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Joshua Putze (vereinslos), Luca Prasse (Holstein Kiel)
Abgänge: Felix Pilger (ZFC Meuselwitz)
Greifswalder FC
Zugänge: keine
Abgänge: Elias Kratzer (Bonner SC), Diren-Mehmet Günay (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Seipel (1. SC 1911 Heiligenstadt), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig)
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: Elias Decker (FC Ingolstadt 04)
Abgänge: Timur Kesim (RW Oberhausen), Bilal Hussein (Degerfors IF), Peter Matiebel (Middelfart BK / Dänemark)
SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Paul Lau
Zugänge: Tobias Hasse (vereinslos), Theo Ogbidi (FC Energie Cottbus)
Abgänge: Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet)
VSG Altglienicke
Trainer: Ersan Parlatan
Zugänge: Mehmet Ibrahimi (vereinslos), Nikos Zografakis (Athens Kallithea (GRE)), Erik Tallig (FC Energie Cottbus), Jonas Weik (vereinslos)
Abgänge: Ben Wagner (BSV Eintracht Mahlsdorf), Johannes Manske (Karriereende), Paul-Vincent Manske (Karriereende), Nico Hug (FC 08 Villingen)
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Pilger (FSV Zwickau)
Abgänge: Jan Halasz (Unbekannt)