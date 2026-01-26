Update - Die Wintertransfers der Regionalliga Nordost

BSG Chemie LeipzigTrainer:
Alexander SchmidtZugänge:
Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig), Marcus Jeckel (Karrierepause), Alexander Schmidt (Karrierepause), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig), Anton Bulland (vereinslos), Cyrill Akono (Hallescher FC), Tim Hoops (FC Augsburg II), Julian Bell (SpVgg Bayreuth) Abgänge:
Adrian Alipour (Karrierepause), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt), Yehor Chyher (Vertrag aufgelöst), Lukas Sebastian Griebsch (Vertrag aufgelöst) Chemnitzer FCTrainer:
Benjamin DudaZugänge:
Dario Gebuhr (F.C. Hansa Rostock) Abgänge:
keineFC Carl Zeiss JenaTrainer:
Volkan UlucZugänge:
Amar Suljic (FC 08 Homburg) Abgänge:
Kay Seidemann (Vertragsauflösung) FC EilenburgTrainer:
Kevin RodewaldZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Hertha 03 ZehlendorfTrainer:
Tilman KäpnickZugänge:
Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC), Rocco Capoano (Berliner AK) Abgänge:
Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin), Mohammad Moradi (Ziel unbekannt), Eric Preljevic (FSV Optik Rathenow) FC Rot-Weiß ErfurtTrainer:
Fabian GerberZugänge:
Nathan Fuakala (vereinslos), Lucas Falcao (FC Haka (Finnland)) Abgänge:
Artur Golubytskij (SSVg Velbert), Ömer Uzun (Malatya Yesilyurt SK), Louis Schulze (Vertragsauflösung), Lars Kleiner (Vertragsauflösung) FSV 63 LuckenwaldeTrainer:
Michael BrauneZugänge:
keineAbgänge:
Fritz Schröder (BFC Preussen) FSV ZwickauTrainer:
Rico SchmittZugänge:
Joshua Putze (vereinslos) Abgänge:
Felix Pilger (ZFC Meuselwitz) Greifswalder FCZugänge:
keineAbgänge:
Elias Kratzer (Bonner SC), Diren-Mehmet Günay (FC Hertha 03 Zehlendorf) Hallescher FCTrainer:
Robert SchröderZugänge:
keineAbgänge:
Benedikt Seipel (1. SC 1911 Heiligenstadt), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig) Hertha BSC IITrainer:
Rejhan HasanovicZugänge:
keineAbgänge:
Timur Kesim (RW Oberhausen) SV Babelsberg 03Trainer:
Johannes Paul LauZugänge:
Tobias Hasse (vereinslos) Abgänge:
Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet) VSG AltglienickeTrainer:
Ersan ParlatanZugänge:
Mehmet Ibrahimi (vereinslos), Nikos Zografakis (Athens Kallithea (GRE)), Erik Tallig (FC Energie Cottbus), Jonas Weik (vereinslos) Abgänge:
Ben Wagner (BSV Eintracht Mahlsdorf), Johannes Manske (Karriereende), Paul-Vincent Manske (Karriereende) ZFC MeuselwitzTrainer:
Georg-Martin LeopoldZugänge:
Felix Pilger (FSV Zwickau) Abgänge:
Jan Halasz (Unbekannt)
