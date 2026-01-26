 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Update - Die Wintertransfers der Regionalliga Nordost

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Nordost wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Jochen Seitz
Zugänge: Filip Kusic (Vereinslos)
Abgänge: Marcel Bergmann (BSG Chemie Leipzig)

1. FC Magdeburg II
Trainer: Daniel Wölfel
Zugänge: keine
Abgänge: Petrik Sander (1. FC Magdeburg), Pascal Ibold (1. FC Magdeburg), Kenan Aydin (FC St. Pauli II)

BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Sven Körner (BFC Dynamo), Kevin Lebersorger (Linzer ASK)
Abgänge: Dennis Kutrieb (Entlassung), Sven Körner (BFC Dynamo), Fatih Baca (SV Tasmania Berlin)

BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Fritz Schröder (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Stephan Brehmer (SV Wilhelmshaven), Fabio Engelhardt (TSV Rudow Berlin)

BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Christian Sobottka (Vereinslos), Jan Effner (BSG Chemie Leipzig), Marcus Jeckel (Karrierepause), Alexander Schmidt (Karrierepause), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig), Anton Bulland (vereinslos), Cyrill Akono (Hallescher FC), Tim Hoops (FC Augsburg II), Julian Bell (SpVgg Bayreuth)
Abgänge: Adrian Alipour (Karrierepause), Marcus Wolf (Zusammenarbeit beendet), Uwe Thomas (Rücktritt), Daniel Heinze (Rücktritt), Yehor Chyher (Vertrag aufgelöst), Lukas Sebastian Griebsch (Vertrag aufgelöst)

Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Dario Gebuhr (F.C. Hansa Rostock)
Abgänge: keine

FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Volkan Uluc
Zugänge: Amar Suljic (FC 08 Homburg)
Abgänge: Kay Seidemann (Vertragsauflösung)

FC Eilenburg
Trainer: Kevin Rodewald
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Hertha 03 Zehlendorf
Trainer: Tilman Käpnick
Zugänge: Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC), Rocco Capoano (Berliner AK)
Abgänge: Steven Roßbach (Tennis Borussia Berlin), Mohammad Moradi (Ziel unbekannt), Eric Preljevic (FSV Optik Rathenow)

FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Nathan Fuakala (vereinslos), Lucas Falcao (FC Haka (Finnland))
Abgänge: Artur Golubytskij (SSVg Velbert), Ömer Uzun (Malatya Yesilyurt SK), Louis Schulze (Vertragsauflösung), Lars Kleiner (Vertragsauflösung)

FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Michael Braune
Zugänge: keine
Abgänge: Fritz Schröder (BFC Preussen)

FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Joshua Putze (vereinslos)
Abgänge: Felix Pilger (ZFC Meuselwitz)

Greifswalder FC
Zugänge: keine
Abgänge: Elias Kratzer (Bonner SC), Diren-Mehmet Günay (FC Hertha 03 Zehlendorf)

Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Seipel (1. SC 1911 Heiligenstadt), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig)

Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: keine
Abgänge: Timur Kesim (RW Oberhausen)

SV Babelsberg 03
Trainer: Johannes Paul Lau
Zugänge: Tobias Hasse (vereinslos)
Abgänge: Ronny Ermel (Zusammenarbeit beendet)

VSG Altglienicke
Trainer: Ersan Parlatan
Zugänge: Mehmet Ibrahimi (vereinslos), Nikos Zografakis (Athens Kallithea (GRE)), Erik Tallig (FC Energie Cottbus), Jonas Weik (vereinslos)
Abgänge: Ben Wagner (BSV Eintracht Mahlsdorf), Johannes Manske (Karriereende), Paul-Vincent Manske (Karriereende)

ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Pilger (FSV Zwickau)
Abgänge: Jan Halasz (Unbekannt)

