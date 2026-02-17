– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Update: Die Wintertransfers der Oberliga Baden-Württemberg
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Oberliga Baden-Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. CfR Pforzheim
Trainer: Armin Redzepagic
Zugänge: Armin Redzepagic (Vereinslos), Ken Hauser (FC-Astoria Walldorf), Berzan Ural (TSV Weilimdorf), Leon Kehrer (SG Sonnenhof Großaspach), Ata Doruk (SV Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Thomas Herbst (Rücktritt), Alessio Allkollari (Ausland), Akın Ulusoy (VfR Heilbronn)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: Noah Haller (TSG Balingen), Marco Ehmann (Stal Mielec), Nico Hug (VSG Altglienicke), Matthias Uhing (FC 08 Villingen)
Abgänge: Kevin Hezel (VfB Bösingen), Arian Bojaj (FC Rot-Weiß Salem), Adrian Klein (VfL Mühlheim), Marcel Sökler (SSV Reutlingen), Matthias Uhing (FC 08 Villingen)
FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: Mert Tasim (FC Waldkirch), Yannick Lawson (Freiburger FC), Anes Vrazalica (SV Oberachern)
FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Khery Hamka (FC Cosmos), Julian Bürkle (SV Sandhausen)
Abgänge: keine
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (TSV Grünbühl), Marcel Javier Dußling (Ziel unbekannt), Adonis Krasniqi (VfR Heilbronn), Moritz Welz (Ziel unbekannt), Tyler Tenger (Ziel unbekannt)
FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: Jannis Bieniek (vereinslos)
Abgänge: Marco Mütsch (VfR Gommersdorf)
FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich)), Niklas Musch (FV Illertissen)
Abgänge: Roman Reinelt (vereinslos), Adam Heilig (SV Fellbach), Roman Reinelt (FC Viktoria Buxheim)
Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: Sidiky Zügel (SG HD-Kirchheim), Joshua Geyer (1. SV Mörsch)
Abgänge: keine
SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Terry Asare (TSG Backnang), Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
Abgänge: keine
SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: Aleksei Carnier (TSG 1899 Hoffenheim II), Mohammed Ibrahim (FC-Astoria Walldorf), Nick Scott (TSV 1860 Rosenheim), Anes Vrazalica (FC Denzlingen)
Abgänge: keine
TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Terry Asare (SSV Reutlingen)
TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkischer SV Singen
Trainer: Ali Mehmet Günes
Zugänge: keine
Abgänge: Abdoulie Mboob (SV Stuttgarter Kickers), Batuhan Bak (FC 1932 Pfaffenweiler)
Türkspor Neckarsulm
Trainer: Julian Grupp
Zugänge: Danis Dipa (FC Esslingen), Emirhan Bilgin (FC-Astoria Walldorf), Cedrik Stern (VfR Heilbronn), Semi Bahran (vereinslos)
Abgänge: keine
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: keine
Abgänge: Muhadin Sulejmani (FV Möhringen)
VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Marvin Kadner (1. FC Magdeburg)
Abgänge: Jabez Makanda (VfR Wormatia Worms)